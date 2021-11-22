中國中免有望年內招股　繼阿里、快手　又一巨大集資規模｜聶振邦

隨著上周五（19日）中午百心安─B（2185）截止認購申請，暫時未見再有其他IPO進行招股，筆者留意早於6月25日向港交所遞交上市申請的中國中免，於11月11日向公眾表示已收到中國證監會發出的《關於核准中國旅遊集團中免股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》，證監會核准中免發行不超過1.95億股H股，意味著已獲准在港交所主板上市，可望於本月通過上市聆訊。

今次上市焦點在其集資金額，市傳介乎70億至100億美元（折合約546億至780億港元），參考2月5日上市的快手─W（1024），集資額約420億港元，故此可望成為今年最大集資規模IPO。

參考2月5日上市的快手─W（1024），當時集資額約420億港元。（資料圖片）

逾5400億港元市值股份不足廿隻

另可留意於2019年11月26日在港第二上市的阿里巴巴─SW（9988）集資額為575億港元，按中免上述的預期集資額範圍，亦有望在那時計起的最大型新股。又跟阿里巴巴一樣，中免今次是尋求在港第二上市，集團早於2009年10月15日已在內地上交所上市，於今年6月25日股價介乎290.18至299.50元人民幣，折合約350.00港元，由此推斷市場預算來港上市的招股規模約1.56億至2.23億股。

事實上，以上周五收市價計算，在港上市並且市值過萬億港元的股份不足10隻，而市值超過5,400億至少於10,000億港元的股份也只有11隻。

在港上市將躋身20大市值港股行列

而中免的市值約4,399億元人民幣，折合約5,364億港元，還未計及第二上市IPO集資，經已躋身二十大市值港股行列。中免在上交所亦屬大市值股份，現時排名第16大，計及深交所股份，則位列第22大，可見中免已獲中證監批准，所以在港上市只是時間問題，成功上市有助港交所上市股份的市值總計得以提升，國際金融地位可望提升。

另可留意中免成立於1984年，經過近40年的發展，發展成為全球最大的旅遊零售運營商，集團專注為境內外旅客提供優質的免稅和有稅商品銷售服務。

中免今年全年盈利或可錄倍增 惟下年或會放緩

根據弗若斯特沙利文的資料，按照零售銷售額計算，於2020年位列全球第一，佔全球旅遊零售行業市場份額高達22.6%。參考中免於2016年以來的財務資料，於2016至2020年收入和盈利均見連續五年錄得增長，意味著集團的業績表現持續創新高。

再看截至2021年9月30日的三個月淨利潤約46.58億元（人民幣‧同下），較去年同期約23.95億元增長94.49%。另見2020和2021年首三季淨利潤分別約31.75億和111.63億元，同比增長逾2.51倍，故此即或今年第四季盈利增長進一步放緩，仍是很大可能於2021全年盈利錄得倍增。

觀乎中免於6月25日收報296.70元（人民幣‧同下），相對11月19日收報225.30元，累跌逾兩成四，已回到去年12月下旬水平，證明股價已見顯著調整。但仍要留心現時市盈率 （TTM）為38.36倍，反映市場認為合理盈利增長率為38.36%，而上述今年首三季淨利潤增長逾2.51倍，遠高於38.36%，表示倘若以現價來港上市，定價依然吸引；不過參考2017至2020年首三季淨利潤增長率相對為+34.94%、+33.93%、+49.03%和-37.22%，於這四年的複合增長率卻不足18.00%，故不排除明年盈利增速會顯著放緩，所以日後考慮認購此股時要留心。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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