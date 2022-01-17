B站跌跌未休　目前估值平或貴？　要留意這個指標｜聶振邦

對於中資科技股，未知大家會否有一個迷思，就是就算大型科技股，市值逾千億的類型，於52周高位累跌達五成後，為何仍未止跌，卻見依然繼續尋底的慘淡局面呢？今日探討嗶哩嗶哩－SW（9626）的情況，早於2018年3月28日在美國上市，至2021年3月29日在港第二上市，意味著當時B站已在美上市逾三年，理應在資本市場的運作已見成熟。在港上市時發行約8,372萬股Y類普通股（每股有10股投票權）及2.95億股Z類普通股（每股有1股投票權），合共約3.79億股，相對上市價為808港元，計出上市時市值約3,064億港元。

在港上市半年市值蒸發一半

上市三個月後於2021年6月28日高見1,052元，當時Y類普通股數不變，而Z類普通股增至約2.99億股（375萬股超額配股權已被悉數行使），按發行總股數約3.84億股計算，市值約4,028億元，較上市時約3,064億元增加近1/3，其中股價上揚的貢獻約三成。簡單來說若見股價跌至526元以下，市值便蒸發一半，於去年9月29日收報521元，代表上市剛過半年便由高位回落逾半，對於大型科技股而言如此跌幅用「誇張」來形容相信亦不為過。其後三個交易日雖仍見跌，卻於10月5日收報486.8元，較521元僅低6.56%，繼而便見回升。

B站在港作第二上市後，股價已由高位累跌71.7%。（資料圖片）

高位腰斬後反彈最後逃生門

由高位計起「腰斬」後反彈，雖然談不上是甚麼「好事」，但原來那「逃生門」的預警。約一個半月後於2021年11月17日收報706元，較521元累升35.51%，仍較上市價808.00元低12.62%。可見在高水平逾1,000元進場者故此錄得賬面虧損，就是於上市價進場，同樣處於「捱價」狀況，不甘願離場的心情絕對可以理解。但後來的股價走勢相信大家亦有留意，於同年12月2日收報485元，即約半個月又跌逾三成，並已較10月5日收報486.8元還要低。之後繼續尋底，至今年1月6日暫為在港上市以來最低收報286.8元，而1月14日 （上周五）收報297.6元，意味著再跌3.63%股價要再尋底。

基本面常見的三個參考指標

以279.6元相對去年高位1,052元，不足七個月累跌逾七成三，投資者關心的當然是現水平是否已見底呢？上述的探討範圍，都只停留在股價走勢層面，以歷史高位或上市價與現價比較，調整都不少於六成半，容易予人現價便應進場之感。但筆者認為需要另一客觀數據作參考，才能得出現價是否值得進場的結論。常見的基本因素參考指標有股息率、市盈率和市賬率，前兩者於B站均未能找到數據，畢竟去年首三季累計股東應佔虧損已超過47億元人民幣，較2020年同期擴大超過1.15倍。如此財務狀況期望集團派發股息顯然不合理。

經過股價大幅下調後，目前B站的估值已低於騰訊等同業。（資料圖片）

餘下的是市賬率，截至去年9月底資產淨值約233.86億元，而現時已發行股數約3.84億股，計出每股淨值折合為73.2569港元，相對今年1月14日收報279.6元，市賬率為3.82倍，需要考量這是平還是貴。筆者認為有三隻股份的市賬率可作參考，就是騰訊控股 （0700）、網易─S（9999）和快手─Ｗ（1024），按上周五收市價計算市值約45,488億、5,528億和3,804億元，與B站約1,153億元算是具可比擬性，業務範圍亦見類近，三者的市賬率為4.36、5.42和6.24倍，均高於B站，反映B站現價的確偏低。但要留心基本分析從來都是指向中長線投資，所以雖見股價由盛載極不合理地高的市賬率，下行至現在市賬率低於同業，也應有持股不少於三個月的心理準備，才適合現價考慮進場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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