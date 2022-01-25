希慎、華懋加路連山道商業項目　獲130億綠色貸款　港歷來最大

去年希慎興業（0014）夥拍華懋，以197.8億元投得銅鑼灣加路連山道商業項目。當時公司已指出項目地價連建築費，總投資額達260億元。今日（25日）希慎及華懋共同持有的合資公司，就該地王項目與多間銀行達成綠色貸款協議，獲得總值近130億元﹑期為5年的貸款，該筆融資是本港有史以來最大額的綠色貸款。

希慎於公告指出，由其持股60%的博威為借貸人，與聯合授權牽頭安排行的授權牽頭安排行（包括恒生及滙豐），及貸款人（包括滙豐﹑恒生﹑工商銀行（亞洲）﹑星展（香港）﹑建行香港分行及中銀香港（2388））訂立融資協議。整宗融資合共129.51億元，利率為本港銀行同業拆息，再加0.75厘。

前述貸款中79.11億元，為定期貸款為已付的總地價最高40%進行再融資，餘下50.4億元貸款，為項目建築成本及相關建築成本的最高80%進行融資或再融資。恒生及滙豐分別提供18.51億元及26億元貸款。

擬建成一幢樓高30層商業大樓

希慎指出加路連山道商業地擬建一幢樓高30層的商業大廈，另設有4層地庫，零售部分預計設在地庫一層、一樓及二樓位置。整個項目總樓面約107萬平方呎，包括預留約4萬平方呎的政府用地，約10萬平方呎的商場及零售用地，主打「LIFE STYLE」租戶，或引入特色食肆、兒童遊樂場所、寵物專區等行業。

希慎興業首席營運總監呂幹威早前接受訪問時表示，預計加路連山道項目的總投資金額將達約250億至260億元。

對於近一年商廈市道被看淡，是次希慎的出價卻較市場估值高出15%，呂幹威於當時訪問中指出價是「計自己數」，已慮及自身擁有的利好因素及優勢，同時已預計未來的市場狀況，故形容出價是「Decent」，預計新項目回報與同區現持有的物業相若，冀2026年至2027年落成。