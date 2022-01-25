希慎、華懋加路連山道商業項目　獲130億綠色貸款　港歷來最大

去年希慎興業（0014）夥拍華懋，以197.8億元投得銅鑼灣加路連山道商業項目。當時公司已指出項目地價連建築費，總投資額達260億元。今日（25日）希慎及華懋共同持有的合資公司，就該地王項目與多間銀行達成綠色貸款協議，獲得總值近130億元﹑期為5年的貸款，該筆融資是本港有史以來最大額的綠色貸款。
希慎於公告指出，由其持股60%的博威為借貸人，與聯合授權牽頭安排行的授權牽頭安排行（包括恒生及滙豐），及貸款人（包括滙豐﹑恒生﹑工商銀行（亞洲）﹑星展（香港）﹑建行香港分行及中銀香港（2388））訂立融資協議。整宗融資合共129.51億元，利率為本港銀行同業拆息，再加0.75厘。
前述貸款中79.11億元，為定期貸款為已付的總地價最高40%進行再融資，餘下50.4億元貸款，為項目建築成本及相關建築成本的最高80%進行融資或再融資。恒生及滙豐分別提供18.51億元及26億元貸款。
擬建成一幢樓高30層商業大樓
希慎指出加路連山道商業地擬建一幢樓高30層的商業大廈，另設有4層地庫，零售部分預計設在地庫一層、一樓及二樓位置。整個項目總樓面約107萬平方呎，包括預留約4萬平方呎的政府用地，約10萬平方呎的商場及零售用地，主打「LIFE STYLE」租戶，或引入特色食肆、兒童遊樂場所、寵物專區等行業。
希慎興業首席營運總監呂幹威早前接受訪問時表示，預計加路連山道項目的總投資金額將達約250億至260億元。
對於近一年商廈市道被看淡，是次希慎的出價卻較市場估值高出15%，呂幹威於當時訪問中指出價是「計自己數」，已慮及自身擁有的利好因素及優勢，同時已預計未來的市場狀況，故形容出價是「Decent」，預計新項目回報與同區現持有的物業相若，冀2026年至2027年落成。
希慎斥資35億元人民幣 向長實等購入上海寫字樓及商舖物業希慎興業委首席營運總監呂幹威出任執董希慎中期基本溢利跌12.6% 維持派中期息27仙希慎：旗下商戶減租措施愈來愈少 料下半年舖租趨平穩或回升希慎興業發盈喜 料中期扭虧為盈 賺不少於5億元希慎逾11億統一波斯富街舊樓業權 每呎地價約3.25萬希慎利蘊蓮：加路連山道地完善願景 承傳祖父利希慎營造社區精神高價奪加路連山道地王 希慎：投資額260億 擬建銅鑼灣後花園希慎夥華懋197.8億奪加路連山道商業地王 每呎1.8萬 高估值15%