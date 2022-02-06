害群之馬　一宗醜聞賠掉NGO公信力｜陳仕娜

原本取了個好名字的「保護兒童」會，卻因保護兒童不力，近百載的清譽恐毀於一旦。旗下工作人員涉嫌對稚子施加拳腳，順勢還揭開一盤混帳，全年一億元收入，7名高層一年共袋700萬，以金額計並不算多，但比例上卻嚴重失衡，員工總薪金開支佔比高達76%，僅只2.43%用於兒童福利之上，教人咋舌。虐兒以至本末倒置的混帳管理，試問你還會不會樂於把捐款奉上呢？

國際知名NGO如樂施會、宣明會、樂施會、UNICEF等都無法倖免，曾捲入性侵、召妓、以藥物換性服務，甚至造假的泥沼之中。宣明會遭助養者揭發助養兒童照片重覆使用和造假，以及被助養的兒童對捐助毫不知情等，令機構形象蒙污。外子助養兒童多年，偶爾我看見被助養小孩透過該會轉寄來的照片，疑鄰竊斧的心理，忍不住找出兩年前的那張相比對一下，以釋疑慮。

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欠透明度制度僵化

籌款若是NGO的主心臟，公信力就是大動脈，唇齒相依。無奈打著慈善助人的旗號斂財，謀取私利的害群之馬，時有出現，尤其當大災難發生時，乘人之危趁火打劫的不乏人在。我們對慈善機構的道德規範高於一般標準，且有無比的執著，以為這些領袖的人格操守堪比德蘭修女，實情都是酒肉穿腸過的凡夫俗子。樂施會在海地爆出組團召妓，以慈善捐款埋單的劣行，令人對NGO信心崩潰。

關公找上門後，保護兒童會處理危機，反應也慢三拍，要待事發九日後才於社交網站致歉，之後例牌成立獨立檢討委員會，出英文檢討報告。除了開記者會，該會對外溝通渠道以Facebook為主，官網公關陣地疏於更新，最近一篇新聞稿已追溯至去年四月了。平時疏突了有系統的對外溝通，危機爆發了，才急就章於Facebook公布訊息，算是交了功課。

欠缺透明度、制度僵化，就會頭痛醫頭腳痛醫腳；危機發生後，調查或需時，但緩解危機的黃金時效最好不要超過48小時。一間歷史悠久的NGO，應定時審示內部風險監管系統、內部財務管理、防止濫權，以及保持良好的內外溝通，提高機構的透明度，讓不同的持份者了解你，這樣才會安心把捐款交託給你。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。