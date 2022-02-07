清晰醫療（1406）本周四截止認購　藥明康德為第三大股東｜聶振邦

虎年第一次發文，首先祝大家和家人萬事勝意、如虎添翼、幸福美滿和身體健康！

上周一 （1月31日）於牛年最後一個交易日，有兩隻新股開始招股，這是自1月20日中午創新奇智（2121）結束招股相隔近兩周後，再度有招股活動，並且是兩隻股份。而於2022年整個1月，只有4隻新股上市，與去年多達14隻新股上市的市況無可比擬。至於去年2月，則有7隻上市，考慮到今年2月再有5隻新股上市，便能平去年同期數目，現時已通過上市聆訊有5隻潛在新股，故此可望優於去年2月表現。另可留意虎年首個交易日（2月4日）港股開紅盤，大升逾700點，恆指重上24,500點之上，有望帶動新股集資回暖。

本港私營眼科醫療服務規模排第四

現時招股中的兩隻新股，同為本周四（2月10日）中午截止認購申請，今次與大家分析的清晰醫療（1406），是一家眼科專科私營醫療機構。根據招股書顯示的統計資料，按眼科醫療服務所得收益計算，集團於2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四，市場份額為5%。業務是為病人提供全面的眼科服務，專注於提供各種屈光治療服務，包括SMILE手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術。此外，亦為病人提供其他眼部問題的不同治療，如標準白內障手術、激光治療程序、玻璃體切除術、其他治療及手術、醫療診症及檢查服務以及銷售處方藥物及其他。

藥明康德為集團第三大兼主要股東

收益的大部分均來自SMILE手術、多焦距人工晶體置換術及標準白內障手術。集團擁有11名經驗豐富的執業醫生，其中兩名亦為股東，同屬、註冊醫生及眼科專科醫生。而市場焦點相信落在集團的主要股東藥明康德（2359），於上市後佔權15.63%（假設超額配股權未獲行使），為集團第三大股東。清晰醫療的管理層在1月底的網上會議表示，已跟藥明康德有合作關係，並一直有探索進一步合作可能，形容集團為藥明的生態系統之一，希望上市後可有更多緊密合作。觀乎於2018年首次入股時斥資1,000萬美元（折合約7,763萬元），其後供股涉資約1,145萬元，合共約8,907萬元，相對持有約7,813萬股，每股成本價為1.1402元，較招股價介乎1.6至3元產生折讓28.74%至61.99%。

從控股股東成本價分析合理的上市價

一般折讓少於五成，屬於招股價定位吸引，意味著上市價為2.28元或以下，公眾投資者才較具防守性。留意另一名上市前投資者更屬控股股東，為基金公司3W Partners GP Limited於上市後佔權33.16%（假設超額配股權未獲行使），為集團第一大股東，透過上述首次認購股份及其後供股計算，涉資約1.51億元，相對持有約1.66億股，每股成本價為0.9095元，較藥明康德的成本價低逾兩成。按上述較招股價折讓少於五成的準則，招股價不高於1.82元，才能令公眾投資者具進場優勢。

至於參考財務數據，於2018/19、2019/20和2020/21完整財政年度，以及2021/22財年首四個月（截至2021年7月底）的股東應佔溢利合共約9,734萬元，而期內「視作最終股東的分派」和「派發股息」分別約4,300萬和7,800萬元，合共約1.22億元，意味著已「派凸」超過2,400萬元。另見招股價介乎1.6至3元，相距達87.5%，常見是小於30％。筆者理解是管理層對認購反應未有把握；但又希望爭取較大規模在市場集資，所以招股價由合理水平的1.6至2.08元，大幅伸延至如今上限的3元，令認購者的圖利可能性帶來很大的不確定性。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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