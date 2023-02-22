財政預算案｜資本投資者入境計劃　消息﹕投資須逾千萬　可買股債

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/辣招/差餉寛減】財政司司長陳茂波於新一份財政預算案內指出，香港擁有作為跨國企業集中地和總部經濟的競爭優勢。為進一步把握市場機遇，政府會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務，將於2023/24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。



消息人士稱，主要是吸引在開曼群島及百慕達註冊的公司，現時跨國企業需要關閉在當地關閉公司後，再來香港重新註冊，程序複雜、費用多，因此引入公司遷冊機制，跨國企業無需在當地關閉或重組公司，可以直接來港註冊。

被問及稅務是否會如開曼群島及百慕達有一定減免，消息人士指，仍然要繳納16.5%的利得稅，同時要「跟足」香港法例，如增加股東名冊得透明度。而香港的營商條件及專業服務才是吸引企業來港的重要因素。

引入資本投資者入境計劃

在財政預算案內，陳茂波亦有指出為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

關於「資本投資者入境計劃」，政府消息人士指，過往亦曾推出類似計劃，但在2015年暫停，是次為吸引人才及資金，引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定資產，投放本地股票、債券市場等，但不包括物業投資，投資金額料高於1,000萬元，申請人在通過審判後，仍需在港居住滿7年才能獲得香港永久居民的身分。