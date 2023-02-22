綠債「破發」前車可鑑 iBond發行無影？ 陳茂波咁樣解畫
撰文：翟梓謙
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【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案。
財政司司長陳茂波表示，政府會持續多管齊下發展零售債券市場，計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。
陳茂波出席財政預算案記者會表示，政府發行150億元綠色零售債券，主要想更多市民能夠投資到低風險的產品，另外亦一如以往推出銀色債券，總額為500億元。
對於今年未有計劃發行通脹掛鈎債券（iBond），陳茂波指去年本港通脹為1.7%，而今年全年預估為2.5%。考慮到目前本港銀行提供的息口或比通脹率更高，故政府預計發行通脹掛鈎債券的反應未必踴躍，故今年不考慮發行iBond。
政府去年5月發行首批綠色零售債券（Green Bond，4252），保底息達2.5%，惟有別以往 iBond 發行時首日飆升的情況，綠債首日經已破發，幾乎未曾重上100元以上水平。目前政府綠債二五零五報96.15元，較發行價100元累跌3.85%。
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新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情