貪平買廢墟樓隨時累事　驗樓師話有結構問題、全爆都搞唔掂｜燈神

樓市近期每日都湧現蝕讓個案，燈神真係睇到冇心機。不過最近一周竟然有一伙位於梅窩的另類廢墟樓沽出，真係令燈神大跌眼鏡！事關單位內櫳殘破不堪，更加被外界形容為「敘利亞風」，勁有戰爭打仗Feel。雖然明知單位已經賣咗，燈神見昨日天氣風和日麗都趁機入去梅窩八卦下，希望可以一睹「敘利亞風」的風采。



「敘利亞風」另類廢墟樓成交價僅僅只需要165萬元，價錢睇落的確好吸引，不過燈神同驗樓師老友明哥傾開計，發現原來新業主都有排煩！因為單位殘舊程度遠超想像，明哥仲話睇過整批單位現況相片，認為有結構性問題，即係代表新業主雖然成功執平貨，但同時「接咗火棒，買埋嗰維修責任」！



燈神同資深驗樓師賴達明（明哥）傾開計，呢個「敘利亞風」頂層連天台廢墟單位，日久失修情況極嚴重，單位內櫳天花，以及天台地下應該都有嚴重滲水問題，導致天花板石屎剝落。明哥就強調單位已經出現咗結構性問題，認為新買家應該盡快向屋宇署入則，以重修天台及內櫳天花的防水層，做完裝修後再安排合資格人士進行檢查及維修先至妥當！

有結構性問題、要搵屋宇署 明哥話要搞半年、至少花百萬

明哥就話，呢個廢墟樓單位由向屋宇署重新入則，以至完成結構性維修，保守估計至少需時半年時間，期間最少花費過百萬元，當中費用仍未包括因地點偏遠而花費的交通費等支出。

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新買家接火棒「買埋維修責任」

雖然今次入市新買家以平價買入，成交價僅僅只係165萬元，買到一個無遮擋靚海景單位，不過明哥坦言，樓價平畀你，其實喺「買埋嗰責任（維修）」，亦係「接咗火棒」。明哥就解釋，如果上述廢墟單位日久失修情況，已經對鄰居或大廈法團造成影響嘅話，相關受影響人士係有權可向新業主追討賠償。

新買家料為用家 裝修師傅話「好難搞」

燈神聽完明哥一番話後，真係替新業主擔心，睇怕買完都有排驚。因為據聞當日由拍賣場買入單位的新買家係用家，咁為求住得安心，一大筆維修費、裝修費絕對唔少得！咁燈神又走去問下相熟裝修師傅，其中一位師傳睇完單位內部「敘利亞風」狀況，即時搖搖頭話「好難搞」。

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天台漏水「十年八載」 鋼根老化抓唔實石屎

裝修師傳就話，好明顯天台長時間漏水，時間仲可能已經長達「十年八載」，令到天花啲鋼根已經老化，抓唔實啲石屎，所以咪冧晒啲石屎落地，相信要做好大工程先搞得掂，普普通通裝修都至少50萬至60萬元。仲話天台地下已經嚴重滲水，所以一定要重新由天台防漏做起，若果只係細執單位內櫳，基本裝修完一個月後都係漏水，整嚟都冇意義！

昨日天氣風和日麗，燈神都的起心肝入咗去梅窩走一趟，充滿「敘利亞風」的另類廢墟樓，其實僅僅只限於相關單位，整幢大廈（家樂閣）外貌睇落完成冇問題，完全唔似爛樓。

咁燈神順路就去問下梅窩一眾街坊、周邊舖頭職員，其實佢地都話唔睇新聞都唔知梅窩竟然有間廢墟樓，仲話其實梅窩有好多有品味的老街坊、外國人居住，單位通常都執得四正，所以唔明白點解會出現廢墟樓。