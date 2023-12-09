商界「神鵰俠侶」相識30載　李嘉誠、周凱旋金句體現大智慧｜燈神

今個星期嘅熱門話題，一定係維港投資聯合創辦人周凱旋出席一個投資論壇後同一班傳媒朋友傾計，提到佢嘅人生夥伴（life partner）兼導師（mentor），長和系創辦人李嘉誠原來早喺2021年1月已經預警經濟「山雨欲來風滿樓」，提醒周凱旋做足準備。燈神其實都有喺現場，同周小姐傾完之後，回想呢兩、三年嚟長和系同維港投資嘅部署，就知道呢7隻字背後嘅份量有幾重！



呢句說話出自唐代詩人許渾嘅《咸陽城東樓》，意思係「山雨未到狂風已吹滿咸陽樓」，比喻局勢將有重大變化。周凱旋話誠哥早喺2021年1月已經係佢身邊「日日講，講到我都有啲驚。」

金句一、「山雨欲來風滿樓」

誠哥雖然講到明話「之後經濟會一落千丈」，但聽周小姐嘅講法，當時其實冇咩人相信，「好多名校畢業嘅同事都冇諗到，我都Call不到，但李先生Call到，直情點出時間和死線，呢個係唔容易。」

的確，睇返2021年初，恒生指數仲喺差唔多3萬點水平徘徊，美國聯儲局亦都未開始加息，對於一眾創新科技公司嚟講，低息環境投資氣氛好，自然容易以一個較好嘅估值去拎融資或者新股上市。身處呢一段咁「美好的時光」，突然有個人話「山雨欲來風滿樓」，你會唔會信？

誠哥睇淡 救返八成企業

但誠哥嘅大智慧就話畀你知，佢已經預視年幾之後美國聯儲局會收緊貨幣政策，一年間由近乎零息扯高至今年中逾5%水平，亦都好彩佢哋決定「李生英明」，聽誠哥話呼籲所有公司延長備用資金，結果有80%公司跟從，「救咗佢哋一命！」

呢一種智慧亦都反映喺長和系。以長實（1113）為例，若果以四大發展商去比較，其他公司嘅負債比率持續上升，相反長實持有淨現金，主席李澤鉅更加話，在集團擁有大額現金之下，加息反可製造額外收入。

而且，長實去年開始連接出售多個項目，持續通過沽貨「儲錢」。例如以約124億元售英國倫敦商廈5 Broadgate，再以332億元賣走飛機租賃業務。到年底更將位於半山波老道的豪宅項目連車位，打包出售予新加坡財團，套現近208億元，雖然最終交易取消，但都殺訂21億！

當銀彈充足後，下一步是「撈底」，隨樓價回落密密「掃平貨」吸納土地儲備。燈神嗰陣睇完呢一系列交易，其實都估到誠哥點諗，只不過估唔到係，佢已經「超前部署」，一早安排好晒！

超平息年代急逆轉 港四大家族「抗息魔」 長實淨現金成贏家 | 香港01

金句二、「政府應該考慮把諫官制度化」

周凱旋亦有提到「古代每日亦有諫官上奏，或許有一半諫官不得善終，但呢個係值得考慮的制度 。」又話，「公司同事日日都諫我，同我講呢樣唔啱嗰樣唔啱，大家辯論中尋找真理。」講到明作為企業應盡量減低失敗，公司若果失敗最多投資蝕本，但若果政策失敗的話社會要付出代價。

為免社會付出「代價」，其實誠哥自己都成日做諫官，向社會各界「進諫」，正如2016年旺角騷亂，他提到「黃台之瓜，何堪再摘」；到2019年有關《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續時，他在多份報章以「一個香港市民李嘉誠」刊登廣告，重提「黃台之瓜，何堪再摘」之外，另一份著有「最好的因可成最壞的果」，圖中有表示「禁止暴力」插圖，頂端印上「最好的因，可成最壞的果」字樣，中間兩邊寫著「愛中國、愛香港、愛自己、愛自由、愛包容、愛法治」等字眼。

社會有不同解讀，部分認為誠哥針對政府，部分則認為針對年輕人。長和當時以書面回應傳媒查詢時說，李嘉誠認為香港年輕人給政府的聲音和訊息「震耳欲聾」，政府也在盡力研究解決方案，又認為投資青年就是投資未來，但希望青年「不要讓今天的激情成為明天的遺憾」。

除了發聲亦有身體力行，新冠疫情期間他多次支援醫護，又捐出物資；李嘉誠基金會亦多次為醫學界出一分力，造福市民。

金句三、NEVER GET STUCK 要「自己顧自己」

周凱旋在論壇上提到，大家「永遠不要被套牢（Never get stuck）」，因為套牢是一場一場很可怕的惡夢。當問到近日股市成交低迷時，她重提最緊要唔好「get stuck」，只要唔被套牢就無所謂，「但如果係Stuck，你惡夢剛剛開始。」

亦都因為唔想大家「Stuck」，所以誠哥提醒未見到「柳暗花明又一村」嘅出現，外國投資者亦對香港仍有所保留，現時要謹慎，更以潮州話說要「自己顧自己」。

金句四、live happily, live well

最近大家都對香港前景感到悲觀，更有人用「國際金融中心遺址」 去形容香港。周凱旋就話唔好悲哀，「人哋講乜，同我哋做乜係兩件事，Live happily, live well in Hong Kong, 就係對香港最好嘅宣傳。」

她更借誠哥對長遠發展的看法，「Long run係由好多Short run接連而成，如果真的做Long run嘅事，其實要Build 好多Superior Flexibility（超凡靈活性），先會得到Long run嘅目標。」意思即係定下長遠目標之後，大家一定要靈活有彈性，慢慢達到自己嘅目標。

商界「神鵰俠侶」 拍住上指點江山

講咗咁多誠哥大智慧，係時候講下他同周凱旋之間嘅關係。平時傳媒多數都用誠哥「紅顏知己」去形容周凱旋，甚少從周凱旋嘅角度出發，去講兩個人的交情。

今次FII PRIORITY亞洲峰會上，她就少有咁用life partner（夥伴）兼mentor（導師）去介紹誠哥！外界一直都好關注兩人嘅動向，翻查資料，1993年只有32歲的周凱旋第一次遇見李嘉誠，兩人在北京王府飯店討論項目，即東方廣場，因而結緣。而據報，周凱旋當時只花了5分鐘，便令李嘉誠點頭同意投資，更將整個項目的拆遷工作交由她負責。

1999年網路熱興起，是周凱旋向李嘉誠提議成立TOM.com；2007年周凱旋牽線下說服誠哥向Facebook（現時為Meta）投資6,000萬美元，Facebook上市為李嘉誠帶來逾10億美元收益。

至於感情方面，有報道指，香港城市大學頒發榮譽博士學位予李嘉誠，周凱旋親自為他錄影；誠哥獲牛津大學頒發博士學位，周凱旋陪同出席，更有人影到二人十指相扣歐遊。最近二人公開一齊現身，去到2020年，二人用視像方式，同獲得2020年諾貝爾化學獎的美國加州柏克萊大學Jennifer Doudna見面！

一直以來，二人就好似商界「神鵰俠侶」咁，今次再次借傳媒朋友把口，亂世下指點迷津，借周凱旋一句，大家不要太悲觀，「live happily, live well in Hong Kong！」