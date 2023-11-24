毅行者2023｜上屆季軍捲土重來奪冠　毅行教室隊伍12時42分完成

樂施毅行者2023今日（24日）早上在西貢北潭涌起步，毅行教室派出的精英隊伍勇奪冠軍。這支由梁成東、梁偉業、葉曉明及林健加組成的隊伍，在晚上8時多跑到屯門國際十字路會的終點，以12小時42分衝線。



赤裸上身的梁成東在中午11時45分帶領隊伍上到雞公山頂。（顏銘輝攝）

編號8001的毅行教室隊伍由梁成東、梁偉業、葉曉明及林健加組成，前三人上屆夥拍內地好手鄧國敏跑出12小時40分，在強手雲集的上屆賽事中獲得季軍。今屆，他們保留上屆的骨幹陣容，以林健加換上鄧國敏再戰。

這支由毅行教室派出的精英隊伍由頭帶到尾，在每個檢查站皆領先，並將優勢逐步拉開。他們在早上8時由北潭涌起點出發，跑過萬宜路的馬路，至東壩後接山徑，落浪茄，登西灣山，花了1小時38分走16公里，成為首支抵達第一個檢查站西灣的隊伍，已經領先次席的隊伍超過10分鐘。

梁偉業登上雞公山，見他未算太累，還望鏡頭做動作。（顏銘輝攝）

續走麥徑第二段，過鹹田灣，上大浪坳，至赤徑，在早上10時35分抵達第二個檢查站北潭坳。第二位的Faton Laurent團隊慢接近20分鐘才抵北潭坳。Faton Laurent的隊伍編號8129，隊員有Bonnard Julien、黃偉雄、Foucher Nicolas，他們是上屆的殿軍。

梁偉業到頂後坐下來綁一綁鞋帶。（顏銘輝攝）

在麥徑第三段，上牛耳石山，過嶂上，到11時45分，這支由梁成東領軍的隊伍登上399米高的雞公山頂，他跟梁偉業先行。

約兩分鐘後，葉曉明（右）、林健加也上到雞公山頂。（顏銘輝攝）

梁偉業到頂後綁一綁鞋帶，等多兩分鐘，順道跟在場的山友寒暄及合照，氣定神閒，隊友葉曉明、林健加不久也上到山頂，之後他們加速落山，僅花15分鐘便跑完2公里多，抵達山下的企嶺下檢查站。Faton Laurent團隊在中午12時10分才上到雞公山，再用多15分鐘落到去，落後毅行教室隊伍25分鐘。

Faton Laurent的隊伍在中午12時多上到雞公山頂，他們排名第2。（顏銘輝攝）

今日的最高氣溫超過攝氏25度，陽光普照，當比賽進入午後，上山甚為炎熱，幸好山上開揚處有風。在麥徑第四段，梁成東的隊伍擴大優勢，跑到基維爾的檢查站時，已帶開超過半小時，Faton Laurent的隊伍亦穩住了第二位，領先之後隊伍超過10分鐘。

大約下午3時半，梁成東的毅行教室隊伍跑到九龍水塘。（顏銘輝攝）

在下午4時10分左右，編號8129的隊伍與他們的支援隊跑過九龍水塘。（顏銘輝攝）

繞過大老山，落沙田坳，經獅子山腰，到九龍坳，梁成東的隊伍在下午3時登上457米高的畢架山，比Faton Laurent團隊快了39分鐘抵達這個檢查站。跑落九龍水塘，經麥徑第六段往城門，攀過吃力的針山及草山，這支以上屆季軍為骨幹的隊伍，在傍晚5時14分跑完麥徑第七段，落到鉛礦坳的檢查站，可說是遙遙領先，優勢去到44分鐘。

沿麥徑第八徑，登上四方山，再沿陡峭的馬路上全港最高峰大帽山，梁成東這支編號8001的隊伍在晚上6時36分到達大帽山檢查站；至此，他們已跑了10小時多。在最後的20公里路，他們維持優勢，晚上7時多到大欖涌水塘，之後跑抵青山公路旁的國際十字路會衝線，以極大領先優勢成為今屆毅行者冠軍。