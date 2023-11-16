毅行者2023｜「奶仔」方紹聰夥伍富橋吳業坤組隊　目標28小時完成

藝人「奶仔」方紹聰夥拍伍富橋及吳業坤組隊，參加「樂施毅行者2023」，希望可以在28小時內跑完100公里賽道，由西貢北潭涌跑抵屯門終點。第5次參賽的奶仔表示，從毅行者可以學習到做人的態度及處事方式，伍富橋亦承認長途山賽可以鍛鍊意志。

兩人提到早前約吳業坤操山，後者帶同太太出席，令人意想不到的是，「坤嫂」浜口愛子跑得比想像中快。奶仔亦笑言不如換人，由坤嫂取代吳業坤參加毅行者！



「奶仔」方紹聰（右）會跟伍富橋（左）組隊，參加毅行者。（廖雁雄攝）

樂施毅行者2023今日（16日）舉行記者會，奶仔及伍富橋出席，他們會跟吳業坤及消防員朋友Ryan組隊，在下周五（24日）參加100公里的毅行者。他們的目標是28小時內完賽。

奶仔表示5次參賽，獲益良多，「可以練到自己點樣解決問題嘅方式，有時你喺山度好凍，又或者隊友講咗句嘢令你好嬲，但係究竟你係點去睇件事？你覺得佢係埋怨緊你，定係鼓勵緊你？其實嗰一念係睇你自己點諗。」

毅行者2023今早舉行記者會。（廖雁雄攝）

奶仔續說：「參加毅行者5年，好建立到我做人嘅態度同處事嘅方式，我會繼續參加嘅原因係，繼續喺呢個活動入面認識多啲自己，甚至乎我之前做一啲綜藝節目，你會見到我好堅毅、唔怕事，出現意外點樣解決，我覺得大部分知識都係樂施會毅行者畀我。」

「奶仔」方紹聰（左一）舉機自拍。（廖雁雄攝）

伍富橋之前參加過逆走100，這是他第二次體驗100公里的山賽。他說：「對自己有好大體會，玩山賽咁長距離，真係好講意志，如果唔玩過比賽，都唔知自己嘅意志去到呢個位置。」

伍富橋續道：「每一次玩都提醒自己，原來自己嘅意志去到呢度，平時好易淡忘，好易放棄，做任何事都係，但每一次玩山賽都覺得原來係可以嘅，你係得嘅。我覺得對自己人生做任何事都有正面影響。」

他們早前操山。（伍富橋Instagram）

奶仔及伍富橋講到有次跟吳業坤操山，對方竟帶同太太浜口愛子一同上山，兩人最初都抱有懷疑。奶仔說：「我哋練山喎，唔係行山喎，你帶太太嚟會唔會好慢，我哋要跑、要練喎。」

「我哋已經好少時間練，帶埋坤嫂嚟會唔會影響我哋訓練嘅進度呢？」伍富橋說：「點知最後真係影響到！點樣影響呢？好似揸車俾人推尾咁，俾坤嫂係咁推。我哋諗住要等佢，點知佢畀到好多壓力我哋，你冇諗過佢咁快。」

「坤嫂」浜口愛子。（Instagram）

奶仔笑說：「直頭快過坤哥，不停喺坤哥後面講『奸爸爹（加油）』，我哋直頭話『坤哥，不如我哋轉人啦，你太太好似精神過你』。」