毅行者2023｜上屆季軍殿軍捲土重來　焦點隊伍一覽附即時追蹤連結

樂施毅行者2023將於11月24日舉行，精英隊伍將於早上8時起步，有幾支隊伍皆有望取得好成績，值得留意！以梁成東為首的毅行教室隊伍，上屆得到全場季軍，今屆再接再厲，挑戰冠軍；上屆殿軍隊伍原班人馬再戰，本地好手黃偉雄加上3位法籍跑手，他們亦有力問鼎。



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由甄智貽、黃琪珍、梁康翹及張敏怡組成的女子隊令人期待。（黃浩聰提供）

女子隊方面，本地4名精英華將組隊，甄智貽、黃琪珍、梁康翹及張敏怡的隊伍令人期待。曾軒正、唐振華、葉琬婷及王芷琦皆是香港越野跑好手，他們的兩男兩女組合相信是今屆實力最強的混合隊伍之一。

上屆毅行者，黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成組隊參加毅行者，最終以11小時38分成為冠軍。（顏銘輝攝）

在今年2月舉行的上屆毅行者，楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津以破本地華人紀錄封王，今屆他們各散東西，隊長楊志成兌現承諾陪太太參加，黃浩聰就當支援隊的「大腦」。

鄧國敏（左起）、葉曉明、梁成東及梁偉業贏得上屆毅行者季軍，後三人今屆繼續組隊參加。（顏銘輝攝）

隊伍編號：8001

成員：梁成東、梁偉業（Eric）、葉曉明、林健加

毅行教室今屆派出4隊參加毅行者，其中這一隊實力最強。梁成東、梁偉業及葉曉明上屆夥同內地頂尖跑手鄧國敏，以12小時40分衝線得季軍。今屆維持骨幹陣容，上屆臨時入隊的鄧國敏換成毅行教室的好手林健加，有力再跑出13小時以內的成績。梁成東及梁偉業是毅行教室的教練，來自中山的葉曉明常來港跟毅行教室參與毅行者，他們夾慣夾熟，默契一定非常好。

上屆報道：毅行教室組粵港聯隊奪季軍 內地高手鄧國敏助隊友創PB

鄧國敏（左起）、葉曉明、梁成東及梁偉業上屆衝線的一刻。（樂施毅行者提供）

隊伍編號：8129

成員：Faton Laurent、Bonnard Julien、黃偉雄、Foucher Nicolas

他們上屆以13小時28分衝線，得到殿軍，今屆以原班人馬再戰，相信目標是更上一層樓。黃偉雄今夏參加UTMB的50公里OCC賽事，以6小時18分奪得全場137名，也是成績最好的香港跑手；他在10月的Dark45賽事中得到全場季軍，而在最近的TransLantau50就獲得男子第10名。Faton Laurent、Bonnard Julien及Foucher Nicolas皆是以香港為基地的法國跑手，熟悉本地山野環境。

4位香港本地頂尖女跑手組隊，令人期待。（受訪者提供）

隊伍編號：8111

成員：甄智貽（Angie）、黃琪珍、梁康翹、張敏怡

張敏怡毫無疑問地是當今香港越野跑的首席女跑手，今年初贏得HK100女子冠軍，而黃琪珍、梁康翹及Angie皆是本地的頂尖跑手。在兩星期前的TransLantau，她們皆取得好成績，張敏怡是TransLantau140的亞軍，梁康翹則是殿軍，至於黃琪珍就在TransLantau100得亞軍，Angie則在TransLantau25得殿軍。在4人身後，還有一支強大的支援隊伍，由黃浩聰統籌，邀請了多位本地好手參與支援，黃浩聰以及「港一」謝覺偉更會陪跑。

這支編號為8158的混合隊伍實力很強。（毅行者網站）

隊伍編號：8158

成員：曾軒正（Victor）、唐振華（Roy）、葉琬婷、王芷琦（Pei Pei）

曾軒正今年參加UTMB的100公里CCC賽事，男子排名154位，為今屆最快的香港跑手。唐振華、葉琬婷及王芷琦在今年的香港山路錦標賽長距離組別皆名列前茅，唐振華排男子第11名，葉琬婷及王芷琦分別排女子第4及5位。Pei Pei近期在本地山賽表現好好，COROS 50公里得女子冠軍，而在TransLantau50則得女子殿軍。葉琬婷則是TransLantau50的女子第5名。

楊志成表示2月贏得冠軍後，太太Cherry就要求他陪她參加一屆。（廖雁雄攝）

隊伍編號：8006

成員：楊志成、鄭潔兒（Cherry）、何學綸、譚俊業

除了以上4隊外，還可以留意上屆冠軍隊長「戰神」楊志成的隊伍，他今屆兌現幾年與太太Cherry承諾，贏得冠軍後跟她組隊參加毅行者。Cherry賽前笑言以33小時內為目標，楊志成則很希望不用捱通宵。楊志成夫婦以外，這隊人還有何學綸及譚俊業兩位戰神越野的好手。

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今屆楊志成（右二）與太太Cherry（右一）、何學綸（左一）、譚俊業（左二）組隊參加毅行者。（受訪者提供）

「奶仔」方紹聰（右）會跟伍富橋（左）組隊，參加毅行者。（廖雁雄攝）

隊伍編號：0270

成員：方紹聰、伍富橋、吳業坤、Ryan

這支由藝人方紹聰、伍富橋、吳業坤加上消防員朋友Ryan組成的隊伍，以28小時為目標。

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