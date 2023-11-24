毅行者2023｜11.24起跑終點有變　冠軍隊長夥妻子參賽兌現承諾

「樂施毅行者2023」將於11月24至26日舉行，終點會由大棠改到屯門青山公路旁的國際十字路會，相信更有利參加者跑出更佳時間。

上屆率隊以破本地華人最快紀錄奪冠的「戰神」楊志成，今屆要向太太鄭潔兒（Cherry）兌現承諾，陪她一起走一次毅行者。



「奶仔」方紹聰自拍，楊志成（前排右一）與太太Cherry（前排右二）也一起拍照。（廖雁雄攝）

2018年的毅行者，楊志成在Cherry支援下，以14小時左右完成。

「你會唔會有一次唔做時間，陪我完成毅行者？」賽後，Cherry問了當時還是她男朋友的楊志成一條問題。

「如果我拎咗總冠軍，我先唔做時間陪你啦。」 楊志成答道。

幾位出席毅行者2023記者會的嘉賓跑手合照，包括楊志成（左二）及太太Cherry（左一）。（廖雁雄攝）

現在回想當年的承諾，楊志成笑言：「我嗰刻唔係好理。」台下的嘉賓也不禁發笑，他續說：「我當刻覺得係冇可能（贏總冠軍），可以敷衍佢。佢話OK，咁就算啦。」

上屆毅行者，楊志成擔任隊長，與黃浩聰、曾福祥及胡文津跑出11小時38分，不但贏得總冠軍，更打破本地華人隊伍紀錄。楊志成歎道：「原來冇嘢係冇可能，在乎嘗唔嘗試。」

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今年2月的毅行者2022，黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成組隊，以11小時38分成為冠軍。（資料圖片/顏銘輝攝）

在奪冠之旅上的每個檢查站，Cherry趕完一站又一站，支援楊志成比賽。楊志成說：「贏咗總冠軍，之後佢（Cherry）突然問我『你可以陪我嘞喎』，我覺得承諾係要履行嘅，所以同太太參加毅行者。」

Cherry在訪問中說：「其實呢樣嘢（承諾）我不嬲都記得。」說罷大笑起來，續說：「係佢（楊志成）唔記得啫！我都有個好有力嘅理由，我同佢講，我support（支援）你咁多次。」

Cherry續道：「我2017年同隊友玩過一次毅行者，之後一直想再玩，但因為要support佢。適逢佢做到冠軍，應該要陪番我一次。」

楊志成表示2月贏得冠軍後，太太Cherry就要求他陪她參加一屆。（廖雁雄攝）

「等等先！」楊志成突然道：「其實佢比賽嗰陣，我都有support佢！」Cherry笑道：「我哋互相support。」

Cherry在2017年以33小時完成毅行者，今年首度夥拍丈夫參賽，加上兩名朋友組成隊伍，她保守地表示今次的目標是33小時內。楊志成有點激動地說：「30幾個鐘係咩概念？係捱兩晚夜。靈魂都出竅。」

毅行者2023今早舉行記者會。（廖雁雄攝）

在越野長跑比賽中，楊志成坦認「捱眼瞓」是自己的一大弱點。他跑得快，若果比賽在早上開賽，晚上便可跑完100公里回終點，不用面對睡魔，但這次與太太組隊，他可能要捱通宵跑。

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他在四徑、UTMB及今月初的TransLantau 140都試過通宵跑山。說：「我有同太太講過，唔好玩多過凌晨3、4點。我到呢啲鐘數，個眼皮就會自自然然跌落嚟瞌眼瞓。」如果想不用通宵，他們需要在20小時內完成。

Cherry即道：「呢次有我！你平時solo（獨自比賽），呢次有我摑醒你！」

楊志成（左二）與太太Cherry（右二）周四早上出席毅行者記者會。（廖雁雄攝）

楊志成分享有次陪Cherry跑越野賽HK100，他到半夜很想睡覺，結果Cherry用椰子水潑醒他。

不過，掌摑應該是說笑，今次也未必要用到潑水，Cherry表示應對睡魔的最佳辦法是睡一睡，反正他們不是衝時間。她說：「萬一佢真係好眼瞓，我咪叫佢瞌陣先，我喺側邊飲下嘢、食下嘢。」

樂施毅行者督導小組召集人陳智思。（廖雁雄攝）

今屆毅行者改道，終點有變，跑手需要到屯門國際十字路會衝線。毅行者以前的終點其實也是屯門，但2009年起改到大棠，至今屆重返屯門。跑手在標距柱M174後離開麥理浩徑，沿環塘小路到達標距柱M186後，沿麥徑前行至M193及M194之間，離開麥徑，前行多約700米，就會到國際十字路會。

楊志成跑過10次毅行者，他記得首次參賽時終點亦在屯門。對於更改終點，他認為往屯門衝線會更有利跑手做時間，他說：「一定快咗！點解呢？因為以前要上大棠啲山，而家臨尾個10公里路唔使上山，一定快咗。最至快10至20分鐘，一定快好多。」

「毅行先生」陳國強今屆會繼續參賽。（廖雁雄攝）

「毅行先生」陳國強由1996年起參加毅行者，在1998至2000年更連續三屆贏得冠軍，他亦表示終點改到屯門，跑手可以更快時間完成，因為尾段是引水道旁的平坦馬路。國際十字路會位於掃管笏青山公路旁，交通較大棠方便，有利支援隊出入及參加者離開。

今屆大概有850支隊伍參加，大約七成人是首次參加毅行者，最年長的參加者82歲，最年輕的18歲。今屆毅行者會在11月24日分5個時段出發，最早是早上8時，最遲的一批是下午2時，所有人限時48小時內走完。參加者會由西貢北潭涌起步，大致沿麥理浩徑走，途經東壩、大浪西灣、雞公山、馬鞍坳、基維爾營、沙田坳、針山、草山、大帽山最後到屯門衝線。