毅行者2023｜本地女將創造傳奇　搏盡衝線以1分鐘之微寫下新紀錄

樂施毅行者2023今日（24日）早上8時在西貢北潭涌起步，由甄智貽（Angie）、黃琪珍（細比）、梁康翹（Kimmy）、張敏怡組成的編號8111隊伍，晚上10時前跑到屯門國際十字路會的終點，以13小時52分贏得今屆毅行者的女子冠軍，並以1分鐘之微打破舊紀錄，成為史上最快的毅行者女子隊。



毅行者的女子舊紀錄是13小時53分。在屯門國際十字路會的終點，當大會的計時器踏入13小時52分，有在場人士不禁感嘆「哎呀」，難道這支由四位本地頂尖女跑手組成的隊伍會未竟全功？突然間，四道人影在隧道盡頭的斜路出現，高速跑回來。

梁康翹（左）、黃琪珍、甄智貽、張敏怡手拖手衝線，打破紀錄。（顏銘輝攝）

「快啲呀！」在場人士紛紛高呼，為她們打氣。

甄智貽、黃琪珍、梁康翹、張敏怡榨取最後一分體力，經歷近100公里的旅途後，爆發出驚人的小宇宙，手拖着手，狂奔回終點。

「得嘞！得嘞！」看到她們匪夷所思的衝線速度，在場人士都知道破到紀錄了。

在13小時52分38秒，她們衝過終點，將毅行者塵封11年的女子紀錄，由13小時53分推前一分鐘至13小時52分。

梁康翹累到馬上坐在地上，要由隊友扶起。（顏銘輝攝）

衝線後，她們紛紛倒下，有的累到仆倒在歡迎的人群之中，要其他人扶起來。她們四人喘着氣，紅着臉，哭着笑着，淚水與汗水交織，未能平靜下來。

不知是破紀錄太興奮，還是最後那段衝刺真的用光了最後一口氣，她們久久也未能說出完整的話。黃琪珍抱緊張敏怡，嚎哭到尖叫起來。

四人都哭了。（顏銘輝攝）

哭聲與笑聲交錯，喘氣聲與尖叫聲共鳴，比任何言語都更能訴說那種激動。

最快回神及回氣的可能是甄智貽，她笑道：「乜跑到呢度就完，我仲以為要跑埋落去！」

四人圍成一圈，張敏怡說：「好彩有你！」

黃琪珍一手攬住梁康翹，另一手攬住張敏怡，她說：「大家互相幫忙！」

她們又笑又哭，按捺不住那種瀲動。（顏銘輝攝）

張敏怡說：「我哋一個都不能少！」

黃琪珍說：「最後真係做到！我真係唔知，唔夠膽睇！」

張敏怡說：「其實我唔相信我哋做到！」

黃琪珍說：「我都唔相信！真係啱啱好！」

張敏怡掩臉再一掃頭髮，慨嘆：「黐線呀！」

在現場眾人的掌聲及「好嘢」聲中，這四位90後女生逐漸平伏下來，與支援隊及親友合照。

收起淚水，影張靚靚合照。（顏銘輝攝）

大合照。（顏銘輝攝）

她們除了是女子冠軍，還是今屆全場第4名。（顏銘輝攝）

這支集結香港本地4位頂尖女跑手的隊伍，由早上8時起步後，一直在女子組遙遙領先，實力相當強。

她們以全場第5名進入首個檢查站西灣，走畢麥徑第二段，上牛耳石山，她們在中午12時20分左右上到雞公山，是第5支登雞公山的隊伍。落企嶺下，沿麥徑第四段上馬鞍坳，下午近3時跑到基維爾營的檢查站，她們那時排全場第4名。

她們在中午登上雞公山，張敏怡向鏡頭揮手。（顏銘輝攝）

張敏怡及黃琪珍做出「V」勝利手勢。（顏銘輝攝）

接走麥徑第五段，她們在下午4時多登上畢架山，繼續守在全場第4名。在45分鐘內，她們落到九龍水塘再到走私坳。黃昏收太陽，她們在較涼爽的氣溫下克服針山及草山，在傍晚6時多到鉛礦坳。

跑到九龍水塘時，梁康翹及張敏怡帶頭。（顏銘輝攝）

這支女子冠軍隊在下午4時半左右經過九龍水塘。（顏銘輝攝）

在黑夜中沿麥徑第八段上山，登上四方山，再攀大帽山，之後順馬路而下，在晚上8時45分到最後一個檢查站大欖涌水塘。在最後約11公里路，她們用了1小時多點極速完成，在晚上9時52分跑抵終點，成為女子冠軍以及全場第4名。

四位本地女將打破毅行者女子紀錄。（顏銘輝攝）

她們與支援隊合照。（顏銘輝攝）

毅行者最初的終點位於屯門，於2009年將終點改至元朗，至今屆再遷回屯門。在2009年前，毅行者的女子隊紀錄為14小時11分，而由2009年至上屆，女子隊紀錄則為2012年由Blister Sisters跑出的13小時53分。