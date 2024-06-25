西雅圖超馬跑手行人路跌倒重傷　法庭判市政府及業主賠償1億港元

53歲超馬跑手Lesley Mettler Auld在美國西雅圖一條日久失修的行人路滑倒，雙腿股四頭肌撕裂，她接受了5次手術，現在連行路都困難，不得不結束跑步生涯。當地法庭判Lesley Mettler Auld勝訴，西雅圖市政府以及附近大廈的業主需要向她賠償約1310萬美元（約1.03億港元）。



Lesley Mettler Auld在3年前跌倒受傷。（網上圖片）

事發在2021年7月8日，Lesley Mettler Auld在西雅圖安妮女王區散步，在一條被積水及青苔澡類覆蓋的行人路滑倒重傷，她雙腿的股四頭肌肌腱斷裂。過去3年，她接受了5次手術，希望恢復膝部功能及活動能力，並減輕痛楚，而不幸的是，她未來還可能再要接受手術，左腿有機會被截肢。

Lesley Mettler Auld是一位超馬跑手，也是一位健身教練，多次參加鐵人賽以及長達100英里的長跑賽，這次重傷基本上終結了她的運動生涯。「我至今仍然難以接受這個事實，我以後都無法跑步，就連簡單行路都困難。」她近日表示：「已經離我跌倒有足足34個月了。在家裏上樓梯，我都要靠雙手拉動膝部。」

Lesley Mettler Auld一直希望參加美國西部100英里耐力賽，但在這次受傷後兩年才抽到參賽名額。她說：「當收到通知時，我崩潰了。要回覆對方我已經不能跑步，是我人生做過最困難的事。」

相信是Lesley Mettler Auld意外跌倒的位置。（網上圖片）

附近的居民都知道這條行人路危險，危險的路面被灌木叢遮蔽，而Lesley Mettler Auld第一次行過就滑倒受傷。有兩位當地居民作供，其中一人在Lesley Mettler Auld意外前兩年在那位置跌倒，並透過應用程式向政府報告，另外一人在Lesley Mettler Auld意外前一個月跌倒，導致手腕骨折。行人路失修的問題已經有大約10年歷史。

Lesley Mettler Auld的代表律師Ray Dearie表示：「陪審團認為，負責維修管理這段行人路的人一定知道惡劣的路況，這導致我當事人受傷的悲劇。如果鄰近大廈的業主及市政府有採取行動保養行人路，我當事人今時今日就可以繼續跑馬拉松及超馬。」

這宗案件在2024年5月開審，陪審團經過3日商議後裁定，西雅圖市政府以及附近大廈的業主需要向她賠償約1310萬美元（約1.03億港元）。Ray Dearie表示：「Lesley失去了職業生涯，就連簡單日常生活的能力也失去了。今次裁決是對我當事人重大的勝利，但無論有多少錢，都難以令她回復正常生活。」

在法庭判決後一日，那段危險易滑的行人路加了警告牌。Lesley Mettler Auld說：「我希望市政府可以解決這個問題，不會再有人要經歷這場噩夢。太可怕了！這是我的最大目標。」