跑鞋推薦｜2024年6月新款：ASICS GEL-KAYANO 31　UA最新全馬賽鞋

踏入夏天，長跑休季，但2024年6月依然有新跑鞋上市，包括ASICS王牌緩震跑鞋GEL-KAYANO 31，以及UNDER ARMOUR的馬拉松比賽鞋Velociti Elite 2。



跑鞋推薦2024

ASICS GEL-KAYANO 31

GEL-KAYANO作為ASICS旗艦級緩震跑鞋，相信也不用多介紹。上一代經歷大覆變革，今代主要有三個微調：

1.工程網眼鞋面，透氣度更高，長時間跑步亦能保持涼爽舒適；

2.鞋面不對稱内側設計經過重新改良，提升鞋面貼腳度和舒適度；

3.升級採用HYBRID ASICSGRIP大底，加強抓地力。

GEL-KAYANO 31除有熒光黃色及黑色兩款經典配色，亦有特別色灰配紅（男裝）及淺粉藍（女裝）；6月4日亦加推多款新色，包括全黑、深灰色、黑配橙綠以及白配橙。

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跑鞋推薦2024

UNDER ARMOUR Velociti Elite 2

UNDER ARMOUR以旗下跑手Sharon Lokedi作為賣點，這名肯尼亞跑手在2022及2023年的紐約馬拉松奪得冠軍和季軍，今年則在波士頓馬拉松奪銀。

相比上一代，Velociti Elite 2最大變革是前後掌落差，由8毫米（後跟36毫米、前掌28毫米）減至2毫米（後跟39.5毫米、前掌37.5毫米）。中底結構方面，上層採用加厚的PEBAX泡棉物料，中層採用全掌全掌碳纖維墊片，加強力量回饋；底層Supercritical FLOW一體式鞋底設計，既耐磨亦柔軟輕盈。

至於鞋面，Velociti Elite 2採用WARP 2.0透氣網布，並透過精簡鞋面壓紋來減少摩擦，更輕巧地鎖緊雙腳。鞋墊採用TPE彈性舒適物料，以黏著式穩定鞋底，確保鞋墊不會在跑動中移位滑動。

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