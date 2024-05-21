adidas山鞋測試｜追求極致速度令人又愛又恨　屬於高手之神兵利器

今次測試adidas Terrex Agravic Speed Ultra越野跑鞋。這對鞋本身很輕，擁有超過40毫米厚底加上ENERGYRODS能量柱，提供極強緩震及推動進力，上斜及行樓梯時，雙腿彷彿裝了一個摩打的感覺，其馬牌Continental橡膠大底抓地力強，行在濕石面上仍然穩陣。然而，頂級武器需要一流內功支撐，這對越野跑鞋追求極致速度，但對膝部、小腿及前掌肌肉力量要求高，非跑山好手不能駕馭。



今次的測試對象是adidas Terrex Agravic Speed Ultra越野跑鞋。（顏銘輝攝）

測試產品：adidas Terrex Agravic Speed Ultra越野跑鞋

優點：輕身、推進力極強、濕石抗滑力強

隱憂：對膝部及小腿肌肉負擔大、中底太厚易拗柴

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將adidas Terrex Agravic Speed Ultra越野跑鞋拿上手，第一個感覺是輕，將它放上電子磅，果然一隻鞋只得260克，在山鞋之中絕對算得上輕！它的鞋面非常薄，但穿上腳後不覺得太硬，很快就覺得貼服。

雖然輕，但adidas Terrex Agravic Speed Ultra越野跑鞋在保護腳趾方面沒有偷工減料，鞋頭膠面幾硬淨。鞋帶略嫌較幼身，若不慎打死結就要多點時間解，但綁好後沒有慢慢鬆，不需要常常綁鞋帶。

鞋頭有一層非網面的硬膠，可以保護腳趾。（顏銘輝攝）

這對鞋中底很厚，鞋跟高度達42毫米，前掌高度34毫米，跟尖差8毫米。最初穿上腳後，需要適應那種高跟鞋的行路感覺，但上班行街都感覺到它的推進力，好像連行路都行得快了一點。

上山前，先穿adidas Terrex Agravic Speed Ultra跑運動場。第一次跑5公里，更多利用前掌落地，感覺愈跑愈起勁。通常跑到最後一公里，我都會放慢下來放鬆，但那次好像被「神鞋奪舍」，沒有收慢，結果一跑完就覺得小腿、膝部痠軟，非常疲倦，不斷拉筋。翌日再跑，但跑了一公里後就感覺雙腿累意湧現，上不到力。

之後跑多了幾次，慢慢適應，開始控制得住adidas Terrex Agravic Speed Ultra的超強推力，不會被鞋子牽着走。未上山已經感覺到，我的肌力不夠強，吃力地駕馭這對鞋，如果一味被它帶快走，上到山很容易令自己雙腿累透，從而容易受傷。

穿著adidas Terrex Agravic Speed Ultra上九龍坑山途中，經過玉秀峰。（顏銘輝攝）

測試地點選定為九龍坑山及城門水塘。九龍坑山以天梯聞名，中途亦有一段路況較爛的山徑；城門水塘多林道，又多斜路，正好發揮這對鞋的優勢，而且附近多不同類型的路況，方便抓地力測試。

由大埔頭上九龍坑山，初段上第一個涼亭時，已經感受到adidas Terrex Agravic Speed Ultra的推力不止向前，還會向上，感覺有股力量推我上樓級，看來這是來自中底內ENERGYRODS能量柱的效用。

adidas Terrex Agravic Speed Ultra不斷推我上斜。（顏銘輝攝）

開心享受過其推動力上到山頂，落山比平常累。落富亨的樓級中，我發覺膝部有點軟，小腿亦有點拉住拉住的感覺，所以要放慢速度。在城門水塘的斜路亦有相似之感，在斜度高的斜路邁步前行時，每踏一步，都好像有個彈弓推我快點行上去，但同時覺得小腿肌肉有點緊。

adidas Terrex Agravic Speed Ultra的推力很強。（顏銘輝攝）

adidas Terrex Agravic Speed Ultra推你上得快，看時間、速度會心滿意足，但一切是要還的。愈快，就代表你用得更多小腿肌肉，更快疲倦，尤其少穿這類推力強跑鞋的朋友，記得不要被鞋控制你！鞋想你快，但有時候要學懂收慢，確保肌肉有力去支持速度。

此外，由於它極厚底，較易拗柴，有時腳跟落地，會有點搖晃的感覺。若果一下控制不住，就會拗一拗。精神狀態好的話，拗一拗無傷大雅，但若果行到很累又入黑，拗一拗就可能變成拗柴受傷。若果走長線，你要確保自己的精神及體力應付得到這對鞋。

adidas Terrex Agravic Speed Ultra採用Continental橡膠大底。（顏銘輝攝）

這對鞋另一個吸引我之處是馬牌Continental橡膠大底。過去消委會的行山鞋測試中，測試產品包括adidas Terrex系列的山鞋，當時的報告顯示，Continental鞋底的濕地抗滑超強，比Vibram Megagrip有過之而無不及。然而，報告亦稱這其鞋底耐磨差，不太耐用。

消委會在2019年做過行山鞋測試，了解當年報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

在濕的斜石面上，抓地力表現突出。（顏銘輝攝）

在這種有青苔的石面，抓地力亦強。（顏銘輝攝）

在這幾次跑步、行山以至平時行街入茶餐廳、商場的經驗中，adidas Terrex Agravic Speed Ultra的Continental大底皆沒有打滑之感。特意站在一些斜度約40度的濕石斜面上測試，它沒有變成溜冰鞋，大多情況下都沒有下滑，就算有，都是極慢地溜下來。果然如消委會當年測試所述，抓地力很強。

上玉秀峰前有段路較爛，但adidas Terrex Agravic Speed Ultra鞋底抓地力很強。（顏銘輝攝）

總結：鞋太強、人太廢

完成測試後，我會減少穿著adidas Terrex Agravic Speed Ultra，並不是它不好，而是我不夠好。它十分適合有練跑習慣的朋友，如果你平時跑開山、有玩比賽，希望成績有突破，這對鞋會幫到你，令你如虎添翼，推你更快，並且助你在崎嶇路面如履平地。

如果像我這種沒有認真練跑，在山上行多過跑，喜歡行山多於跑山的朋友，這對鞋或者未必太適合，你會不適應，會令肌肉過於疲憊。對於這對鞋，真的又愛又恨，愛其性能，恨己之不爭，缺點不在它而在我，有種面對神兵利器的感覺，它是屬於高手，而非凡人。

adidas Terrex Agravic Speed Ultra是不防水的。（顏銘輝攝）

adidas Terrex Agravic Speed Ultra越野跑鞋簡介：

鞋身採用創新性弧形滾動設計，這種設計配合前掌跑法，提升了跑者前掌在越野跑路面上的觸地效率與整體流暢度，提升動力，從而使其在面對陡峭下坡時能夠更加穩定高效前進，同時也提高了整體的跑步效率和安全性。

這對鞋採用雙層LIGHTSTRIKE PRO中底技術，加上ENERGYRODS能量柱。輕量化的中底，帶來高效的緩震回彈效果。 同時跑鞋還配有一體成形的仿生TPE能量柱來支撐足底，輕盈且不失剛度，為跑者帶來高度推進感，帶來更好的的能量轉化效率，與雙層的中底技術形成「三文治結構」。

另一大特點是輕量化，鞋身採用了工程編織鞋面，輕盈且不失韌性，無縫飾面增添了跑鞋的耐磨性與防護性。 同時搭配輕量網眼一體鞋舌，舒適而貼合，加襯的鞋舌則為中足提供支撐，增強其穩定性。此外，跑鞋外底依舊採用Continental外底，能夠在多種乾濕環境下提供出色可靠的抓地力。

跟尖差：8 毫米（鞋踭：42 毫米 / 前掌：34 毫米）