越野跑｜黃浩聰推動全港中學成立校隊　默默耕耘盼望彌補兒時遺憾

越野跑手黃浩聰近期淡出比賽，花更多時間培育青少年跑山。他發現香港有超過300間中學沒有越野跑校隊，所以努力推動學界越野校隊計劃，上個學年幫助3間中學成立校隊，到今個學年增加至12間中學。他表示推動青訓的工作幾吃力，但很享受，因為他中學時喜歡通山跑，但沒有機會得到正規的跑步訓練，現在希望幫到更多中學生接觸越野跑，當作彌補自己的遺憾。黃浩聰以種竹比喻校隊工作，目前是默默耕耘的階段，可能幾年後才見成效。



黃浩聰近年積極發展青少年越野跑培訓。（顏銘輝攝）

37歲的黃浩聰是本地跑山界的領軍人物，曾經有一段長時間是香港越野跑界的一哥，巔峰成績是2019年在殿堂級山賽UTMB勇奪第六名。他近期減少訓練及比賽，投放更多的精神及時間在青訓之上，並嘗試與中學合作。

黃浩聰積極推動青訓。（受訪者提供）

隨兒子升中，黃浩聰發現學界越野賽有百多間中學派隊參加，但全港有約500間中學，所以有300至400間中學未有越野校隊。他說：「我的最終目標是全港500間中學都有越野校隊，做到人人有步跑，彌補我小時候沒有接觸跑步的遺憾。」

黃浩聰小時候在觀塘成長，最愛通山跑；到長大後加入消防處才接觸正式的跑步訓練。他曾任消防處體能教練，至2021年辭職，全職做越野跑運動員及教練。

黃浩聰不時到不同學校舉行分享會，推廣越野跑。（受訪者提供）

黃浩聰推動越野校隊計劃，在上個學年，他親自執教，幫助3間中學成立越野校隊，到今個學年的參與中學增加至12間。他說：「我一個人分身不暇，打算安排12位……最理想是24位教練去負責，兩個人教一間，有商有量。」在開學初期，他走訪各間剛成立越野校隊中學，十分忙碌。他表示這個計劃針對那些未有校隊的中學，笑言：「不是想搶那些本身有校隊的教練『飯碗』。」

黃浩聰與學生訓練。（受訪者提供）

比起以前的中學大部分只着重學業成績，黃浩聰發現現在很多學校都注重學生在藝術、音樂及體育的發展。他說：「不是每個學生都讀得好書，這個年紀的學生最緊要嘗試多點東西，尋找自己的路。」他表示在2018年曾參與警司警誡計劃，透過越野跑幫助邊緣青年重返正途，有當年的學生如今成為教練、攝影師，幫助他工作。

黃浩聰會帶學生離開香港訓練及比賽。（受訪者提供）

黃浩聰認為不少學校都樂意為學生提供更多運動選擇，但體育老師並非熟悉每個項目，所以他會為中學安排好越野跑教練及支援相關行政工作，例如了解清楚學界越野賽的制度。裝備上，黃浩聰又會為學生提供跑褲，方便學生隨身攜帶水樽。

黃浩聰會帶學生離開香港訓練及比賽。（受訪者提供）

由2018年起，黃浩聰積極發展青少年越野跑計劃，到近兩年向中學推廣成立越野校隊。他表示目前仍是默默耕耘的階段，不會在短期內看到成果，他以種竹子去比喻：「播種後，頭幾年不斷澆水都沒有東西看，但過多幾年，竹子就會突然長得很快。」