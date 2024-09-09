天空跑世錦賽2024｜陳家強成唯一完賽香港跑手　「好似玩過山車」

在西班牙舉行的天空跑世界錦標賽，2男3女共5位香港跑手獲邀參加，出戰賽道長70公里、攀升4350米的比賽。陳家強以9小時29分衝線，排男子第35名，並成為今屆唯一完賽的香港跑手。天空跑的特點是路線大上大落，考驗跑手上落山的速度及耐力，陳家強亦表示像跑了一場過山車般的比賽。

這場天空跑世錦賽限時嚴格，另外幾位香港跑手黃國威、張敏怡、梁康翹及莊穎怡無法完成，其中張敏怡比限定時間慢了數分鐘才抵達第三個檢查站，未能繼續比賽，她表示其他參加者很強，實力差距很大。



香港跑手參加今年的天空跑世錦賽。（Action Asia Events Instagram）

天空跑算是越野跑的一種，根據國際天空跑協會的定義，天空跑是在海拔2000米的高山上跑步，而且路線坡度不少於30%，故此路線大上大落。今屆天空跑世錦賽在西班牙舉行，設3種距離比賽。5位香港跑手陳家強（KC）、黃國威（Nathan）、張敏怡、梁康翹（Kimmy）及莊穎怡（Flora）參加70公里長、4350攀升的賽事。這場比賽在當地時間上周六（7日）早上開跑。

陳家強以9小時29分跑完，辛苦地完成比賽。（Action Asia Events Instagram）

陳家強8月底在法國的HOKA UTMB Mont-Blanc跑完OCC賽，以6小時37分完成57公里，排男子50名，為最快的香港跑手。之後，他轉到西班牙會合其他隊友，備戰天空跑世錦賽。他在上周六的比賽順利在限時通過所有檢查站，以9小時29分完成，排男子第35位，比冠軍選手慢超過2小時35分。冠軍及亞軍選手分別來自意大利及西班牙，日本跑手分別排第三及四位。

陳家強衝線後倒在地上。（Action Asia Events Instagram）

陳家強賽後表示這場天空跑世錦賽很難忘，「一場好似玩過山車的比賽」，他說：「一個大斜坡上完就不停爬，跳過一些大岩石，用手好像爬山那樣爬上去。途中經過一些較多障礙的路線。路線上落為主，上完之後又急落，跑200至300米左右又一個大上大落。」由於急上急落太多，他表示尾段雙腳都累積了不少乳酸，被其他選手爬頭，堅持回到終點。另一位香港男跑手黃國威未能完賽，他表示受高山反應影響，跑不起來。

香港女將張敏怡在8月底亦有參加HOKA UTMB Mont-Blanc，參與難度最高、距離最長的PTL賽，由8月26日跑到8月31日晚。休息一星期，她在雙腳負傷下出戰天空跑世錦賽，結果未能趕及限時前到達第三個檢查站，無法完賽。她說：「這條賽道感覺上不是太難跑，但限定時間很嚴格。本身腳有傷，落山都有點痛。」

有5位香港跑手參加今年的天空跑世錦賽。（Action Asia Events Instagram）

這項世錦賽主要是歐美跑手參加，張敏怡發現對手實力很強，她說：「見到其他人很勁，自己跟他們的距離很遠，沒有藉口，講真，真是很差。」她表示若果將來再有機會參賽，要練習多一點攀升及技術性的路段。另外兩位香港女跑手梁康翹及莊穎怡也未能完成70公里，後者亦表示要多練攀升，並需要提早一點來適應高海拔環境。