UTMB 2024｜業餘跑手港隊夢　黎楊壘為熱愛而堅持　感謝妻子包容

每一位前往HOKA UTMB Mont-Blanc的香港跑手也懷住一顆追夢的心，背後或多或少都為這項盛事及越野跑有所犧牲。在賽前及賽後，35歲的黎楊壘也激動落淚，他有一份要輪班的正職，家中還有妻女，但為了熱愛的越野跑及參加CCC賽圓夢，一直以來盡力平衡家庭、工作與訓練。他承認妻子有怨言，但亦多謝她的全力支持，「同事朋友都笑我，咁樣跑法唔離婚都算係咁」！

01體育記者顏銘輝 法國直擊



黎楊壘在法國Chamonix接受訪問。（顏銘輝攝）

HOKA UTMB Mont-Blanc是年度跑山界盛事，包括多項不同距離的越野賽，而黎楊壘參加的是101公里的CCC賽。CCC賽以意大利小鎮Courmayeur為起點，經瑞士的Champex-Lac，跑到法國的Chamonix，全程攀升6050米。

黎楊壘在Courmayeur出發。（顏銘輝攝）

黎楊壘在當地時間8月30日早上9時起步，至晚上10時48分跑到終點，花了13小時47分25秒完成比賽，成為今屆CCC賽第四快的香港跑手。黎楊壘全場總排名79位，在男子35至39歲組別排15位。

黎楊壘在CCC賽前一日接受訪問。（顏銘輝攝）

CCC賽前一天，初認識黎楊壘，與他訪問，談到付出與犧牲，他不禁流下男兒淚。CCC比賽當日，在終點等待黎楊壘回來，當他一見「戰友」曾福祥時，淚水再次缺堤而下。

認識了黎楊壘兩天，就看到他哭了兩次。

他是否一個眼淺的人？與黎楊壘同是跑會教練的曾福祥說：「佢平時喺學生面前都好堅強。」

黎楊壘一邊抹眼淚，一邊說：「感性咗少少。」

黎楊壘在CCC賽後攬住曾福祥哭起來。（顏銘輝攝）

男兒有淚不輕彈，只因未到觸動處。

黎楊壘自小喜歡山，小學時已經通山走，到中學學習山藝，參加香港青年獎勵計劃，到大專接觸越野跑。他說：「我真係好喜歡上山，我由細到大都鍾意親近大自然，好鍾意喺大自然入面奔跑嘅感覺。」

HOKA UTMB Mont-Blanc被視為跑山界的奧運，也是黎楊壘一直憧憬參與的盛事。他在3年前未能抽中參賽名額，之後積極參與系列賽的比賽儲分，終於抽中出戰今年CCC賽。他說：「近半年嘅計劃好有系統，特別喺香港夏天訓練比其他任何地方都要辛苦，無論日曬雨淋，你都要操練，三十幾度仲要上山同埋係長課，呢種辛酸相信香港跑手會特別明白。」

黎楊壘（左）與同跑會的曾福祥（中）及孫苡婷合照。（顏銘輝攝）

「今日嚟到呢度，更加令我覺得好難得。過程付出咗好多，我唔知結果會係點，但我覺得係值得嘅。」在賽前訪問講到這裏，黎楊壘就哭了。

要平衡家庭、工作及跑步，並不簡單，承受的壓力不下於全職運動員。黎楊壘說：「呢個真係好講自己，即係兩個字『自律』。訓練、飲食、作息要自律，自己控制好之餘，同埋要同屋企人傾。我同老婆夾好，我好想好想參加呢一場比賽。」他的正職工作要輪班，未能在規律時間下訓練，更講求自律，為自己安排好訓練時間表。

黎楊壘跑步十幾年，他表示愛跑山多於跑路。（顏銘輝攝）

黎楊壘十分感謝太太在背後的支持：「佢有時都會有少少埋怨，就話『到底小朋友成長重要，定係你比賽重要』，其實都係有一個壓力。」他與太太有一個兩歲半的女兒，他表示這個年齡的小朋友最需要父母陪伴成長。

黎楊壘與跑友合租一間屋數天，準備CCC賽。（顏銘輝攝）

黎楊壘說：「同事或者朋友都笑我，咁樣跑法唔離婚都算係咁。佢（太太）係用行動支持我，有好多嘢都係我老婆幫我頂咗，幫我照顧好，幫我打點晒。」他表示想過帶太太及女兒來歐洲看他比賽，但太太因為工作而未能抽到時間，他續說：「剩係帶個女嚟都可以，但安排唔到邊個照顧佢，冇理由丟低佢畀求其一個人，而我自己就去跑步。不過，我心入面係好想佢感受到我衝線嘅喜悅，分享畀佢哋知我有幾熱愛呢件事。」

黎楊壘說：「佢（太太）知道我呢幾年不斷咁跑，成績有進步，（比賽）亦有排名嘅時候，佢都戥我開心。只不過從一個老婆，或者從我係一個爸爸嘅身分去睇，佢覺得我應該要投放多啲時間喺家庭度。我應承咗佢，完咗呢場後會擺多啲時間喺屋企。」

黎楊壘在CCC賽中努力前進。（顏銘輝攝）

要在繁重的家庭及工作中抽出大量時間訓練及比賽，除了熱愛，別無原因。

站在歐洲阿爾卑斯山脈上，放眼盡是壯麗的自然風光。欣賞這一片風景，呼吸這一口新鮮的空氣，黎楊壘覺得一切壓力及辛酸也是值得的。他說：「上咗幾座大山企喺度，嗰種感覺係，就算你跑緊都想停低，你想靜下，睇一睇前面，真係好靚。靚之餘同埋畀你嘅心情係……喺香港嗰種家庭、工作同訓練嘅辛苦，突然間覺得所有嘢都係值得。返番去嗰種初心，自己好鍾意大自然嘅感覺，因為真係好宏偉。」

他重複再說一次：「你問我點解咁多困難都堅持呢樣運動？因為真係鍾意。」

黎楊壘跑回終點後，與曾福祥擁抱，激動落淚。（顏銘輝攝）

運動員生涯有限，黎楊壘希望盡力一試，看看自己可以跑到多遠。他說：「我今年35歲，自己都計到可以跑多幾多年，頂盡咪畀你去到40歲。可能到時專注做教練，將經驗分享畀後輩同學生。」

黎楊壘兩日兩次落淚。（顏銘輝攝）

在2023年，由田總主辦的香港山路錦標賽，黎楊壘以2小時46分45秒勇奪短距離組男子冠軍，但他沒有被選入港隊參加世錦賽。入選的代表全部來自長距離賽，包括男子三甲謝覺偉、曾進傑、黃浩聰及女子冠軍張敏怡。

他說：「參加嗰陣期望唔太大，都冇話失望，只係覺得點解你設咗短距離，但唔揀短距離（嘅跑手），係諗過呢個問題。你話係咪好失望，又未到。」

黎楊壘與曾福祥在終點合照。（顏銘輝攝）

那場山路錦標賽令黎楊壘發現，代表港隊並非那麼遙不可及，他說：「你話成為港隊，我係想。喺呢幾年仲可以諗，過多幾年就冇。如果呢幾年可以再跳多一格，我都想有朝一日可以踏上舞台，代表香港同世界級跑手一齊參與比賽，已經係好榮幸。」

下屆世界田聯的山地及越野跑世錦賽將於2025年9月在西班牙舉行，田總暫未公布選拔方式。