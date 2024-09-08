UTMB 2024｜CCC賽最快香港女將孫苡婷　享受山賽如經歷濃縮人生

在年度跑山盛事HOKA UTMB Mont-Blanc的CCC賽，有超過60位香港跑手遠赴歐洲參加，謝覺偉、黃偉雄、曾福祥及黎楊壘為最快完成的香港跑手，全場總排名100位之內。至於最快的香港女跑手是孫苡婷，以18小時10分完成101公里，排女子75名，在所屬年齡排名排第25位。孫苡婷表示以前練習滾軸溜冰，視跑步的興趣，近兩年希望提升跑步表現，並愛上玩山賽。她享受在長途山賽會經歷到不同狀況，如同一個小小的人生，並笑言在山賽行路也沒有罪惡感。

01體育記者顏銘輝 法國直擊



孫苡婷完成CCC賽，為今屆CCC賽最快的香港女跑手。（受訪者提供）

在當地時間8月31日凌晨3時多，孫苡婷（Elaine）離開崎嶇山徑，跑到法國山區小鎮Chamonix衝線，以18小時10分01秒完賽，全場排名384位，女子排75名，在女子35至39歲組別排第25位。她是今屆在CCC賽第九快的香港跑手，也是最快的香港女跑手。

CCC賽是HOKA UTMB Mont-Blanc旗下的山賽，由意大利小鎮Courmayeur起跑，經過瑞士山區，跑到法國衝線，全程101公里，累積60262米攀升。今次是孫苡婷首次參加HOKA UTMB Mont-Blanc的比賽，也是她人生第4場「100K」距離的山賽。

孫苡婷與戰友們在終點拱門合照。（受訪者提供）

孫苡婷慶幸家庭環境可以讓她投放時間跑步，她說：「我結咗婚未有小朋友，老公都係玩運動嘅，我哋以前係一齊玩滾軸溜冰，但香港嗰個（體育）環境實在太惡劣，所以之後轉咗冇乜再玩。佢都明白一個想玩運動嘅人係點樣。我喺家庭方面壓力係細嘅，基本上都係返去幫手屋企嘅事業。」

孫苡婷在CCC賽前接受訪問。（顏銘輝攝）

她一直視跑步為興趣，已經跑了十多年，發現進步不大，她說：「真係純粹鍾意做運動而跑，冇乜系統嘅訓練。跑咗八年、九年之後，先覺得自己跑極都冇進步。即係係每年渣打馬拉松都係跑10公里，玩咗好多屆徘徊五十幾分鐘，都想試下可唔可以50分鐘內？」於是她轉了跑會，接受「魔鬼」一點的訓練。

孫苡婷近兩年參加長途山賽。（顏銘輝攝）

也是這幾年，孫苡婷因緣際會接觸到山賽，開啟了一個新世界。她說：「有機會跟咗個師姐跑咗場山賽，覺得幾好喎。原來個比賽可以行喎，即係你行咗都冇罪惡感！因為你參加路賽的話，行咗就覺得自己失敗。」最緊要的是，山賽路況多變，風景優秀，她覺得跑路賽很沉悶。

孫苡婷發掘到山賽的美好。（顏銘輝攝）

在跑山的路上，孫苡婷愈玩愈長途，由最初跑50公里左右，到去年初首次挑戰100公里的山賽，參加HK100，以16小時35分完成，排女子第22名。覺得自己應付到100公里的山賽後，她便計劃去HOKA UTMB Mont-Blanc這項殿堂級跑山盛事，但首先要參與UTMB在各地的系列賽儲分。

孫苡婷表示喜歡山賽多於路賽。（顏銘輝攝）

去年10月，她到韓國濟州參賽儲分，這場比賽令她十分難忘，一來好玩，二來首次到海外比賽，三來她發現進步明顯。她說：「係新挑戰，佢唔俾你用行山杖，攀升又大，路況特別，中間都有好多狀況，例如腸胃、又凍又濕，乜都有，但係你就要自己逐樣問題去解決。中途又差啲迷路，覺得好似經歷咗一個小小嘅人生。」

孫苡婷（右）與跑會教練黎楊壘（左）及曾福祥合照。（顏銘輝攝）

她發現了山賽的樂趣，續說：「有好嘅時候，亦有唔好嘅時候，起碼自己都處理到，捱過晒去。」在這場UTMB系列賽的濟州賽，她用了16小時10分跑完98.2公里，為該場第二快的香港女跑手，總成績為女子24名，在所屬年齡組別排第9位。去年底，她到泰國清邁參賽，16小時16分跑完95公里，總成績為女子15名，在年齡組別排第7名。

賽前，孫苡婷跟黎楊壘及曾福祥收拾補給及裝備。（顏銘輝攝）

在本地賽名列前茅，出到韓國及泰國亦有不俗的排名，如今，她成為今屆CCC賽的最快香港女跑手，可見進步明顯。在這個秋冬的香港越野跑賽季，不妨繼續留意孫苡婷Elaine的表現。