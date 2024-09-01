UTMB 2024｜張敏怡夥隊友挑戰最高難度PTL　近133小時走300公里路

在年度越野跑界盛事HOKA UTMB Mont-Blanc的各場比賽中，PTL公認為難度最高並且是最艱辛、最考驗耐力的一場。參加者以隊際為單位，隊員行進間互相照應，今年賽道長約300公里，總攀升約25000米，路線年年不同，涵蓋高海拔山徑，考驗參加者體能意志，還有方向感。

去年在UTMB賽創歷來最佳香港女跑手成績的張敏怡，今年夥同友人JB及Anthony挑戰PTL，他們在當地時間8月26日早上起步，經歷5日半的旅程，終於在8月31日晚上回到終點Chamonix。張敏怡表示今次準備不足，路上多次出狀況，包括甩鞋底、起水泡及膝頭痛，她十分感謝兩位隊友照料。

01體育記者顏銘輝 法國直擊



Anthony（左）、敏怡及JB衝線，完成PTL。（顏銘輝攝）

張敏怡與JB及Anthony組成隊伍「JQK」參加今屆的PTL，他們在8月26日早上8時從法國山區小城Chamonix起步，遊走法、意、瑞三國山嶺，賽道長約300公里，總攀升約25000米，會上到海拔3000米以上的高地。他們行了132小時56分40秒，在8月31日晚上接近9時行到回Chamonix衝線。由星期一朝早行到星期六夜晚，132小時即為5.5日。

衝線後，3人攬在一起慶祝。（顏銘輝攝）

回到終點後，他們3人未見太疲累，與到場迎接的朋友談笑風生。張敏怡表示在5年前曾與其他朋友組隊參加PTL，因為有隊友受傷而未能完成，很高興今次一圓心願。她說：「風景好靚，好值得玩，這個比賽很特別，或者你可以當作一個活動，大家都是志在完成，因為真的很難。」

他們在終點拱門合照。（顏銘輝攝）

PTL考耐力與技術，跟其餘講求速度鬥快的比賽截然不同。張敏怡續說：「我們平時在香港的山十幾廿公里，可能兩三個小時就跑完，但在PTL的路上，部分路段可能要一個鐘才行到一公里。途中有石河，你會攀石，很有挑戰性。」

他們在終點拱門合照。（顏銘輝攝）

在這132小時多的比賽上，張敏怡記得合共只睡約10小時，隊友Anthony就表示睡了十多個小時。張敏怡賽後感謝隊友扶持及包容，她說：「真的經歷了很多事，我覺得自己準備不足，報完之後沒有準備過，以及我出了很多狀況，起步前已經有點病，第一日已經甩鞋底，之後很快就起水泡，還有膝頭痛。今次都很感謝隊友『carry』我。」她表示有段路要隊友JB幫她揹背囊。

大會的攝影師也捕捉這支PTL完成隊。（顏銘輝攝）

雖則PTL不講求速度，但都有限時。張敏怡說：「所以我們也不可以太慢。我們很少時間睡覺，亦不能太郊遊般，一邊行一邊『吹水』，行幾步又停下來打卡，不能這樣的。」

JB去年參加過PTL，但未能完賽，他表示去年天氣差，途中有落雪，但今年幾乎全程好天。他簡單總結感受：「整體上是辛苦的，但很享受。」另一位隊友Anthony經驗較豐富，他在7年前曾經完成PTL，但他認為今年的路線比當年困難。Anthony表示天公造美，沒有增加難度，「今年一滴雨都沒有，我上次雨雪、落雪樣樣齊」。他認為PTL不是純粹的跑山，混合了山藝及攀石的元素。

支持者為他們送上「JQK」紙牌合照。（顏銘輝攝）

他們這支「JQK」是今屆PTL第三支回到終點的男女混合隊伍，最快的混合隊伍來自澳洲，用了114小時36分完成，比張敏怡這支快了18小時。至於最快完成PTL的隊伍是一支來自瑞士的男子隊，他們用了99小時35分。