UTMB 2024｜63歲陳國強「逆齡」進步　躋身組別三甲登頒獎台

有香港跑手將可以站上今年UTMB的頒獎台，他是年底就64歲的「毅行先生」陳國強！在當地時間周日（1日）凌晨5時多，人稱「KK」陳國強跑回法國小鎮Chamonix衝線，以35小時36分完成176公里的UTMB賽，在所屬的男子60至64歲組別中排名第三位，可以登上頒獎台。陳國強去年參加TDS賽得組別亞軍，連續兩年站上頒獎台，他表示未來會參加OCC賽及CCC賽，希望也可跑入組別三甲。



陳國強再次完成UTMB賽。（顏銘輝攝）

清晨時分，UTMB賽終點一帶仍有數十人等待跑手回來，包括陳國強的太太以及毅行教室的一班學生。在天還未亮的凌晨5時半多，現齡63歲的陳國強沿河邊跑進Chamonix的市中心衝線，以35小時36分15秒完成，為今屆UTMB賽第三位回到終點的香港跑手。

陳國強全場排名454位，男子第402名，而在他所屬的年齡組別男子60至64歲中，這位香港跑山界前輩名列第三位，可以登上UTMB頒獎台。UTMB賽在當地時間上周五傍晚6時起步，賽道長176.4公里，途經法國、意大利及瑞士的山區，總攀升為9915米。

在2018年的UTMB賽，陳國強因低溫症不適退賽，到2022年彌補遺憾，首次完成UTMB賽，並躋身年齡組別前10名。今年是他跑山生涯第二次完成UTMB賽，而且時間更勝兩年前，他在2022年以37小時19分完賽。60歲之後才兩次跑完UTMB，今屆63歲還比上次61歲跑得更快。

陳國強今屆比兩年前更快，以35小時36分完成。（顏銘輝攝）

陳國強在賽後訪問說：「我之前每次來到這個地方，都會下雨或下雪，但今次一滴雨都沒有，又熱又曬，但曬得來我們都很易適應，因為香港本身更濕更熱。時間差少少，本身我想走33小時，現在走不到，好像是35小時，但算了，還可以的，整體都很開心。」

在比賽初段，陳國強大多守在全場900名以外，跑到83公里的意大利小鎮Courmayeur後，排名躍升至600多，再逐步跑到400名多。他說：「我回來後才知道，因為很熱，很多人都撤了，包括很多國內高手及美國的Jim Walmsley。還有人告訴我，只有我一個亞洲男人可以站上頒獎台。」

訪問途中，一說起飲食及嘔吐，陳國強就即刻作嘔。（顏銘輝攝）

面對中午時分的炎熱，陳國強也有不適，但他頂得住。他說：「很熱，難怪那麼多人撤了。在意大利那邊的山上，熱到死，但我從未沒有想過撤退，就慢一點。意大利的山最辛苦，沒有樹，很熱，吃東西……」說到這裏，他突然作嘔。

他續說：「因為很熱所以想嘔，就算飲東西，你一嗅到，無論是可樂還是汽水抑或什麼都即刻想嘔。」說罷又再嘔吐。那種作嘔的感覺，到終點也未平伏得到，他說：「就是很想嘔。」身邊的朋友即說：「不是想，你已經嘔了。」

毅行教室的學生為陳國強除背囊及添衣。（顏銘輝攝）

他說：「總之，你嗅到甚至想起，連飲東西都會嘔。」說完又再嘔。他馬上添衣保暖，又慢慢喝點水，休息一會。

在比賽中，陳國強還要面對睡魔，他記得去到約130公里的Champex-Lac檢查站，他求支援隊讓他小睡一會。他說：「讓我睡15分鐘吧，否則我會死！我會靈魂出竅，你讓我睡吧，否則我又要搭的士。睡了16分鐘，感覺精神了很多。」在2018年那場未能完賽的UTMB，陳國強因低溫而神智不清，曾表示要截的士回沙田；他現在還會拿這件事來開玩笑。

連續跑了超過30小時，要捱兩個夜晚。他記得後來到有座山，精神又很差，幸好有山水洗臉，「用山水淋醒自己，不斷捽眼捽臉，才感覺好一點」。

陳國強表示沒有留意排名去跑，但支援隊就叫他盡力跑快點，「中途電話響，話我距離（組別）第三名還有一小時，比賽那麼長途，有可能追得上，那就試一試，追極都還有十幾分鐘，追到去瑞士仍差十幾分鐘。」

陳國強成功過頭，他表示在Trient去Vallorcine的上山路急起直追，大約在賽程的150公里，「我在那座山跟他們『砌』，很企很抖，要攀升900米」。他說：「我在山上『扯佢兩轉』，『搏命谷佢，咁就甩咗佢』，帶到回終點。」

完成比賽後，陳國強雙眼仍然有神，尤其當他說起爬頭更特別醒神。（顏銘輝攝）

他表示由最後一個檢查站La Flégère落到終點，一路上見人過人，說起來也眉飛色舞。他在La Flégère的總排名是474位，到終點時變成第454位，他在最後7公里下坡路超越了20個跑手。

他表示未來暫時不會再參加UTMB賽，打算轉戰OCC及CCC賽兩項較短途的比賽，因為他想做到在UTMB、TDS、OCC及CCC都站上頒獎台，「如果可以齊集4個，我應該都會幾開心」。