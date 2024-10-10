中銀港珠澳半馬24/25｜三大措施優化賽事 教練徐弘泰講解比賽攻略

「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」來到第二屆，除了升格為世界田徑聯會金級道路賽，大會也汲取去年經驗，推出三大措施改善比賽安排：縮短接駁巴士站到起點的距離、增加沿路補給品種類、在橋面接駁位加設鋪墊，從細節入手提升比賽質素。

距離2025年1月5日的比賽大日子尚有大約三個月，長跑教練徐弘泰總結訓練和比賽心得，陪伴跑友們進入備戰高峰期，幫助大家力爭佳績。

攝影：蘇煒然



有了去年首屆中銀港珠澳半馬的經驗，大會在今屆賽事從多方面細節改善安排，例如賽期由首屆的11月改至1月，預料天氣較為涼快，參賽者跑起來更涼爽；截跑時間也由2.5小時改為3小時，令不同水平的跑手也能跑得更輕鬆，感受中銀港珠澳半馬的樂趣。

長跑教練徐弘泰（Winter）特別點出今屆賽事的三大措施，以及當中的比賽貼士，希望令參加者跑得更順暢，有利當日發揮。

距離比賽尚有約三個月，長跑教練徐弘泰為參賽者提供比賽和訓練貼士。（蘇煒然攝）

1. 橋面接駁位增加鋪墊

中銀港珠澳大橋的橋面有不少接駁位，中間的罅隙較為寬闊，去年有跑手表示，跑到接駁位要特別注意加大步幅跨過。有見及此，賽會今年在接駁位加設鋪墊，減低參賽者受傷風險。Winter解釋：「我們在比賽以外沒有機會跑高速公路，所以必須特別留神跨過這些接駁位，踏上去不小心的話容易『拗柴』。不過今屆賽事將會加設鋪墊及提示，減低跑友踏中虛位而受傷的風險。」

但Winter也提醒跑友，在平坦的道路上有地墊突起，跑步時需要注意；而且地墊的腳感與石屎路肯定不一樣，比賽初段可能需要適應一下，之後就可放心加速。

中銀港珠澳大橋橋面有接駁位，大會將增設鋪墊，減低受傷風險。（資料圖片）

2. 縮短接駁巴士站與起點的距離

由於中銀港珠澳半馬賽道位處禁區，所以參賽者必於根據所屬起步時間的指定報到時段內到達集合點（亞洲國際博覽館），接受安檢後乘坐專車前往起點。大會今年把接駁巴士落客點至起點區的距離大幅縮一半減至500米，減少參賽者下車後步行到起點的路程。

Winter說此舉絕對有助參賽者妥善安排比賽前去洗手間、熱身、上線等部署，有效分配時間，「尤其對成績有點要求的，即使很細微的事，都要做好，開賽前更不想額外浪費體力，下車後能夠盡快到起點準備上線，絕對是好事」。

大會在今屆賽事將縮短接駁巴士落車點與起點區的距離，方便參賽者上線。（官方網頁）

3. 增加補給品種類

大會今年將增加補給品種類，除了清水，還有運動飲料和香蕉。Winter表示，跑半馬的體力消耗雖不像全馬般大，對頂尖運動員或富經驗的跑友來說，當然遊刃有餘，但初階跑手甚至首戰半馬的「新丁」，比賽時間相對較長，不同種類的補給品十分重要，無論是比賽期間還是比賽之後，都有助恢復體力。

Winter也給各位參賽者一些比賽期間補給的貼士：「除非已經熟練『埋』水站的技巧，否則建議跑手漸漸減速，重心略略助低，擺手也慢一點，取水時不要太心急。取水之後，可以將水杯口捏細，飲用時避免『濁親』，也不會因跑動而『倒瀉水』。」

徐弘泰提醒參賽者補給取水的技巧。（蘇煒然攝）

進入備戰高峰 增加斜路訓練

距離中銀港珠澳半馬比賽日尚有大約三個月，跑友們即將進步備戰高峰期。Winter提到備戰的兩個重點：練斜路和加里數。

「中銀港珠澳半馬賽道多上落斜，無論高手或初哥，訓練時絕對不能只跑平路，必須加入上落斜課節。」

「至於半馬新手，這三個月可以由8至10公里開始，適應了就慢慢增加里數。」那麼半馬長課應跑多少？「每人的水平和身體狀況不一，難以一概而論，我建議16至23公里都是合適的範圍。新手可以慢跑；如果已練到一定水平，對成績有要求，長課也能加入速度訓練。總之，訓練方法千變萬化，跑友必須多了解自己，並請教專業教練意見。」

徐弘泰建議，這三個月可由8至10公里開始，慢慢增加。（蘇煒然攝）