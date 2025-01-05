港珠澳半馬2025.1.5舉行　報名+路線詳情+比賽限時及交通最新安排

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2024/25（即第二屆港珠澳半馬）將於2025年1月5日舉行，名額8000個，限時將由去年的2.5小時放寬至3小時，賽事亦升格至世界田徑聯會金級道路賽。

本文詳列港珠澳半馬報名及路線詳情，並持續更新比賽及交通最新安排。



港珠澳半馬2024/2025｜基本資料

日期：2025年1月5日

起點及終點：港珠澳大橋香港連接路

距離：21.0975公里

名額：8000個

限時：3小時

起步時間：

挑戰組：上午7:15

1組：上午7:45

2組：上午8:15

3組：上午8:45

港珠澳半馬2024/2025｜報名詳情

報名日期：

1. 達標跑手優先報名：2024年7月16日下午2:00至2024年7月20日晚上6:00

2. 公眾抽籤：2024年7月25日下午2:00至2024年8月1日晚上6:00

報名費：港幣550元

港珠澳半馬2024/2025路線圖。（官方網頁）

周潤發去年參賽，是其人生「初半馬」。（鄭子峰攝）

港珠澳半馬2024/2025｜獎金

傑出獎金（只限男、女子挑戰組）

挑戰組總獎金：8.08萬美元（以總名次計算）

第1名：1.5萬美元

第2名：7500美元

第3名：6000美元

第4名：4500美元

第5名：3000美元

第6名：1500美元

第7名：1200美元

第8名：900美元

第9名：500美元

第10名：300美元

特別獎金（只限香港永久居民；只限男、女子挑戰組）

挑戰組總獎金：6萬港元（以組別名次計算）

第1名：1500港元

第2名：1000港元

第3名：500港元

港珠澳半馬2024/2025｜特別交通安排

大會將安排晨早特別列車服務。詳情稍後於參賽者手冊公布。

港珠澳半馬2024/2025｜跑手包領取安排

日期：2025年1月3日下午4:00至晚上8:00、1月4日上午10:00至晚上6:00

地點：九龍公園廣場

跑手包物品：號碼布（連計時晶片）、行李袋及行李號碼貼紙、賽事紀念T恤、其他紀念品

港珠澳半馬2023回顧

首屆港珠澳半馬由傑祖巴（Geofry Toroitich Kipchumba）及Sarah Chelangat稱王封后，本地跑手則以紀嘉文及姚潔貞成為男、女子組最快選手。影星周潤發去年在此賽事跑出人生「初半馬」，成為全城焦點，當時他以2小時27分56秒完賽。

紀嘉文。（資料圖片；鄭子峰攝）