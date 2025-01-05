港珠澳半馬2025.1.5舉行 報名+路線詳情+比賽限時及交通最新安排
撰文：普利森
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港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2024/25（即第二屆港珠澳半馬）將於2025年1月5日舉行，名額8000個，限時將由去年的2.5小時放寬至3小時，賽事亦升格至世界田徑聯會金級道路賽。
本文詳列港珠澳半馬報名及路線詳情，並持續更新比賽及交通最新安排。
港珠澳半馬2024/2025｜基本資料
日期：2025年1月5日
起點及終點：港珠澳大橋香港連接路
距離：21.0975公里
名額：8000個
限時：3小時
起步時間：
挑戰組：上午7:15
1組：上午7:45
2組：上午8:15
3組：上午8:45
港珠澳半馬2024/2025｜報名詳情
報名日期：
1. 達標跑手優先報名：2024年7月16日下午2:00至2024年7月20日晚上6:00
2. 公眾抽籤：2024年7月25日下午2:00至2024年8月1日晚上6:00
報名費：港幣550元
港珠澳半馬2024/2025｜獎金
傑出獎金（只限男、女子挑戰組）
挑戰組總獎金：8.08萬美元（以總名次計算）
第1名：1.5萬美元
第2名：7500美元
第3名：6000美元
第4名：4500美元
第5名：3000美元
第6名：1500美元
第7名：1200美元
第8名：900美元
第9名：500美元
第10名：300美元
特別獎金（只限香港永久居民；只限男、女子挑戰組）
挑戰組總獎金：6萬港元（以組別名次計算）
第1名：1500港元
第2名：1000港元
第3名：500港元
港珠澳半馬2024/2025｜特別交通安排
大會將安排晨早特別列車服務。詳情稍後於參賽者手冊公布。
港珠澳半馬2024/2025｜跑手包領取安排
日期：2025年1月3日下午4:00至晚上8:00、1月4日上午10:00至晚上6:00
地點：九龍公園廣場
跑手包物品：號碼布（連計時晶片）、行李袋及行李號碼貼紙、賽事紀念T恤、其他紀念品
港珠澳半馬2023回顧
首屆港珠澳半馬由傑祖巴（Geofry Toroitich Kipchumba）及Sarah Chelangat稱王封后，本地跑手則以紀嘉文及姚潔貞成為男、女子組最快選手。影星周潤發去年在此賽事跑出人生「初半馬」，成為全城焦點，當時他以2小時27分56秒完賽。
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