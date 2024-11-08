毅行者2024｜新路線有利做時間　「戰神」楊志成分享100公里攻略

樂施毅行者2024將於11月15日起舉行。本地越野跑手「戰神」楊志成參加了十多屆毅行者，由最初新手行三十幾小時，到去年先打破本地華人紀錄，再與太太組隊贏混合組別冠軍。今屆，楊志成會跟3隊Team Salomon隊友黃國威、莫偉雄、鄭子洋組隊，預計13小時走完100公里。

今屆毅行者將終點改到哈羅香港國際學校，楊志成亦留意到最後十多公里的賽道有變，雖然路程會長一兩公里，比以往更多平路，可跑性高，有利跑出好時間。今屆毅行者多初哥參加，楊志成提醒隊友之間最緊要溝通，若有人出現狀況，一定要及早揚聲，互相支持。



楊志成（右三）出席毅行者記者會。（顏銘輝攝）

楊志成在2023年初的毅行者偕黃浩聰、曾福祥及胡文津組成本地山界「夢幻組合」，以11小時38分創本地華人紀錄封王。在接着2023年底的毅行者，楊志成兌現與太太鄭潔兒的承諾，與太太及另外兩名友人組隊，以14小時15分贏得混合組冠軍。楊志成笑言今屆也沒有特別目標，想跟幾位Team Salomon隊友完成一次。

黃國威、莫偉雄、鄭子洋都是本地跑山好手，其中前兩人及楊志成皆是港隊成員，上月到韓國參加亞太越野錦標賽。楊志成預計他們可以13小時左右跑完100公里。他表示4人特點不同，各有擅長，有人跑慣長距離，耐力十足，有人以短距離為主，速度快，「各隊友特點不同，我們經過操山的磨合，希望到時看到磨合的成果」。

記者會上，楊志成（右）與藝人吳業坤、伍富橋分享毅行者心得。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜楊志成：隊友間最緊要溝通

楊志成在千禧年初開始參加毅行者，首次行了三十幾小時，捱兩晚通宵，他形容為非常痛苦，差點想中途放棄。後來，他為了想在毅行者進步，開始練跑，並愛上跑步，到去年跑出11小時多。他表示毅行者是他其中一項不會跑厭的賽事，他解釋：「新鮮感不是來自路線，我們都跑慣山，都很熟路。跟什麼人夾，才是新鮮及挑戰。」

作為經驗豐富的毅行者，楊志成認為4個人在路上最緊要溝通，他說：「不可以收收埋埋，快筋疲力盡、腳痛都一定要出聲，最緊要說出來。快的隊友要幫弱的隊友，弱的隊友要把困難說出來，互相分擔。」他還提到支援隊伍都相當重要，並形容走毅行者100公里這回事是「一個做可能是傻佬，但一班人做就是熱血」。

楊志成的是日金句：「一個做可能是傻佬，但一班人做就是熱血」。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜大帽山後可跑性高

今屆毅行者有1000隊，其中7成參加者是首次參與。楊志成希望各隊都能堅持完成，他說：「不要剪帶，堅持完成，時限有48小時，極少山賽有那麼充裕的完成時間，比一些170公里山賽的時限還要寬鬆。要完成其實不難，最緊要別放棄。」

毅行者的100公里路線大致為麥理浩徑，但近幾屆終點不同，路線都略有差別。談到今屆的路線，除了終點改到哈羅香港國際學校，後段亦有不同。楊志成認為有很大分別，他介紹：「最後十幾公里，以前要跑環塘（大欖涌水塘），今屆就多了很多路跑，由白波（大帽山）到終點之間，大約有25公里都是路跑，可跑性高，適合做時間。」

楊志成與3位隊友自拍。（受訪者提供）

他補充：「長度其實比上屆多一兩公里，那一兩公里都是平路，有利控制時間，做時間是簡單一點。」他建議有心做時間的隊伍在前半程留力，一日未到代表半程的沙田坳都不要令自己太累，將力量留到最後可跑性高的路上。

毅行者100公里沿途共設9個檢查站，首87公里按麥理浩徑路線中的第一至第九段進發（即標距柱M001–M174），經過距離柱M174後離開麥理浩徑並沿環塘小路到達距離柱M186後，繼續沿麥理浩徑繼續前行直到M193至M194之間離開麥理浩徑，繼續前行約700米，直至屯門哈羅香港國際學校的終點。

楊志成表示，太太鄭潔兒今屆會做支援隊，支持他完成100公里。（受訪者提供）

此外，毅行者獲得國際越野跑協會（ITRA）認證，所有完成100公里毅行者的跑手都將獲得 4 點 ITRA 排名分數。