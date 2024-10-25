亞太區越野錦標賽｜林楚茹勇奪女子殿軍　港隊得女子隊際季軍

由國際越野跑協會主辦的亞太區越野錦標賽，今早（25日 ）在韓國蔚州舉行41.2公里的短距離賽，菲律賓跑手Onifa John Ray以3小時47分44秒贏得冠軍。最快的香港男跑手是「鷹鷹」曾進傑，以4小時26分37秒排男子第13名。

女子組方面，日本跑手高村貴子以4小時36分25秒得冠軍，最快的香港跑手是林楚茹，以5小時0分29秒衝線，獲得女子第4名，並幫助港隊贏得女子隊際季軍。



短距離賽在當地時間早上7時開始，曾進傑在頭排起步。（Instagram）

亞太錦標賽短距離組在當地時間早上7時起跑，賽道長41.2公里，攀升2783米。42歲的曾進傑在3個檢查站皆排名全場20位以內，在早上11時前跑回終點，以4小時26分37秒衝線，排男子第13名，為今場比賽最快完成的香港跑手。

曾進傑衝線後與支持者慶祝。（網上片段截圖）

曾進傑衝線後與支持者慶祝。（網上片段截圖）

亞太區越野錦標賽｜菲律賓跑手Onifa John Ray短距離封王

短距離組的男子冠軍為居港菲律賓跑手Onifa John Ray，他是應屆香港越野跑頒獎禮的年度最佳男運動員得主，也是香港山賽的常客，在疫情期間曾創出港島徑的已知最快完成時間。他以3小時47分44秒衝線，成為首屆亞太錦標賽短距離男子冠軍。

日本的小笠原光研以3小時49分13秒得亞軍，澳洲的Turner Blake以4小時0分58秒得季軍。

短距離賽男子隊際成績方面，港隊最快的3位跑手曾進傑、譚子康及吳瑋曦的總時間為13小時40分15秒，在6支隊伍排名第4位。三甲按次序為日本、菲律賓及澳洲。

林楚茹拿起區旗慶祝。（網上片段截圖）

亞太區越野錦標賽｜林楚茹女子短距離第4名衝線

女子短距離方面，日本跑手包辦冠軍及季軍，日本的高村貴子以4小時36分25秒得冠軍。尼泊爾的Rai Priya以4小時41分23秒得亞軍。另一位日本跑手秋山穂乃果則以4小時53分08秒得銅牌。

港隊代表林楚茹在3個檢查站都排10名以內，最後一段後勁凌厲，衝入前五名，比冠軍慢約24分鐘，以5小時0分29秒得殿軍，獲得750美元獎金。

短距離賽女子隊際成績方面，港隊最快的3位跑手林楚茹、虞浩婷、黃美欣合計為17小時04分42秒，壓過菲律賓，打入三甲，獲得季軍，前兩名分別是日本及澳洲。

林楚茹勇奪短距離女子第4名。（網上片段截圖）

亞太區越野錦標賽男子短距離港隊跑手成績：

曾進傑：男子第13名（4小時26分37秒）

譚子康：男子第19名（4小時34分04秒）

吳瑋曦：男子第22名（4小時39分34秒）*time penalty

陳家強：男子第24名（4小時44分17秒）*time penalty

廖科樂：男子第25名（4小時46分24秒）

陳志強：男子第26名（4小時48分13秒）

黃國威：男子第33位（5小時20分16秒）

杜銘城：男子第42位（5小時50分04秒）

亞太區越野錦標賽女子短距離港隊跑手成績：

林楚茹：女子第4名（5小時0分29秒）

虞浩婷：女子第13名（5小時49分28秒）

黃美欣：女子第20名（6小時14分45秒）

孫苡婷：女子第22名（6小時17分34秒）

黃麒旭：女子第24名（6小時31分21秒）

鄭潔兒：女子第30名（7小時01分26秒）