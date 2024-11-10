TransLantau 2024｜曾福祥鍊贏挪威跑手　3號風球下100K封王

TransLantau（飛越大嶼）by UTMB 2024結束，外號「怪獸」的香港跑手曾福祥上周六（9日）贏得TransLantau 100冠軍。曾福祥初段與挪威跑手Anders Kjærevik鬥得激烈，叮噹馬頭，他在中段成功帶出，以12小時02分首先衝線。另一位香港跑手黃浩聰憑穩步上揚的表現，慢曾福祥39分鐘回到梅窩得亞軍，季軍則為內地跑手梁迪斯。



曾福祥贏得TransLantau 100冠軍。（顏銘輝攝）

TransLantau 100的賽道約96公里，總爬升約4500米，在上周六早上約9時於梅窩起步。曾福祥是去年TransLantau 50季軍，今年轉戰距離更長的TransLantau 100，表現仍然突出，初段已經守在前列，跟挪威跑手Anders Kjærevik大鬥法。曾福祥說：「我好像幫忙開路，始終我熟路多一點，都是順住走。他嘗試帶出，但那時候真的太熱了，可能他不習慣那麼熱的天氣。到中段我又過了他，然後我沒想太多，就低下頭密密跑，好似平時練習一樣。」Anders Kjærevik最後得男子第4名。

比賽開始時正懸掛1號風球，到當日下午，天文台改掛3號風球。曾福祥表示天氣變化很大，時冷時熱又下雨，很具挑戰性。他說：「上大東山的時候就很大霧，有些雨。有時候在雨中會更開心，但最後都真的累，而且下雨後路濕，很難行。」

曾福祥贏得TransLantau 100冠軍。（顏銘輝攝）

在上周六晚9時許，曾福祥率先完賽，跑回梅窩的終點，時間為12小時02分16秒，贏得冠軍。曾福祥表示賽前以12小時內為目標，但他發現賽道的實際長度及攀升也比賽會顯示的多，所以他都滿足這個時間。

TransLantau是UTMB系列賽的其中一站，向來吸引到不少實力一流的外地跑手來港，所以香港跑手贏冠軍的難度很大。曾福祥說：「我在中段帶出的時候，我很想可以做到一次（贏冠軍），我有點覺得不是一個人的事，其實我們香港跑手都可以做到。」

香港越野跑手曾福祥。（顏銘輝攝）

曾福祥表示TransLantau 100的賽道其實很困難，要上鳳凰山及大東山兩座大嶼山高峰。他說：「剛剛聽到台灣的朋友說，他們覺得這條賽道是很難的，其實我也覺得難的，只不過我們習慣多一點。」

曾福祥希望將香港的越野跑呈現給全世界看，他說：「香港都有一班很強、密密練習的跑手。我們的越野跑氛圍及圈子很團結。除了讓其他人知道香港有班越野跑手，我亦想他們知道香港不只是一個金融中心，也有很美麗的山及大自然，可以來港探索一下。」

香港跑手在TransLantau贏冠軍難，更難得的是，包辦了TransLantau 100的冠、亞軍。經驗豐富的黃浩聰以12小時41分27秒得亞軍，慢曾福祥約39分鐘。季軍屬於內地跑手梁迪斯，他以12小時46分26秒完成。女子組方面，法國及內地跑手首先衝線，香港的張敏怡得第3名。

在其他距離組別，都有香港跑手做出不錯成績。在129公里的TransLantau 120，「鷹鷹」曾進傑以19小時09分57秒得第4名。在52公里的TransLantau 50，陳家強本身在頭後名列前四位，但後段受抽筋影響，得男子第6名。在周日舉行的TransLantau 25，魏賡得男子季軍，而女子三甲則由本地跑手包攬，其中冠軍為孫苡婷。