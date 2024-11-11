毅行者2024｜四名女醫生10年友誼大挑戰　好姐妹妙法應付捱夜躁底

樂施毅行者100公里，是一場友誼的考驗，也是一次友誼的見證。

彭樂怡、楊楚翹、黃允希及嚴曉晴相識10年，在香港大學醫學院結緣，一起讀書、考試及實習，到畢業出來工作，陸續結婚，建立家庭。在過去10年每個人生階段，或喜或悲，總有好姐妹在旁同笑同哭。彭樂怡一直有個毅行夢，今年決定挑戰，3位好姐妹二話不說，並肩同行，希望留下難忘的青春記憶。



楊楚翹（左起）、嚴曉晴、彭樂怡及黃允希將會組隊參友毅行者。（顏銘輝攝）

在毅行者起點北潭涌，這次訪問氣氛十分歡樂，4位女生嘻嘻哈哈。

說起食，最為興高采烈。

彭樂怡說：「我們已經有份清單（給支援隊）。」

嚴曉晴說：「早餐要食麥當勞的豬柳蛋漢堡。」

彭樂怡說：「我要有咖啡，擔心會睡着。」

楊楚翹說：「最開心就是想到時吃什麼。」

談起最擔心遇到的挑戰，黃允希憂慮地說：「其實我怕蟲，怕沒有東西吃，怕會肚痾……如果在山上肚痾怎樣辦？」

嚴曉晴即說：「不就是回歸大自然嗎？」

楊楚翹接着上說：「不要緊，我們一定會等你。」

彭樂怡（左起）、嚴曉晴、楊楚翹及黃允希將參加毅行者。（顏銘輝攝）

彭樂怡（Aimee）、楊楚翹（Miranda）、黃允希（Charmaine）及嚴曉晴（Kristy）今年一樣28歲，同是公立醫院的駐院醫生。她們是港大醫學院的同學，10年前相識，結為好姐妹。

楊楚翹說：「經歷醫學院一起讀書、溫書，之後結婚，一起做姐妹去籌辦。我們度過很多開心或者很有挑戰的時候，所以當Aimee提出一個新挑戰，如果能夠真的一起做到，會是一次很好的經歷。」

黃允希（左起）、嚴曉晴、楊楚翹及彭樂怡相識10年，今年組隊參加毅行者。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜受父母薰陶 彭樂怡渴望參加多年

隊長彭樂怡的父母行過多次毅行者，母親更加行了差不多20年。耳濡目染下，她也喜歡行山，試過做母親的毅行者支援隊，陪行過麥徑第4至6段。她說：「印象很熱鬧，很多東西吃，大家很有心機，向一個目標進發。覺得這件事很過癮，雖然很累，但大家都一起繼續行。毅行者是香港一個很有特色的活動，我覺得人生要參加一次。現在趁還年輕，有精力去練習時，就想去行。」

這件可愛的毅行隊衣出自彭樂怡的妹妹之手。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜嚴曉晴：重點是跟誰一起行

彭樂怡原本打算邀請男朋友及兩位有行山習慣的男性友人組隊，但當兩位友人聽到毅行者在星期五起步、需要額外請假時，便耍手擰頭，「大假珍貴，我都明白。於是我再想想有什麼人會陪我瘋狂地走100公里」。她想起3位好姐妹，就在聊天群組一問，她說：「我預計起碼有一兩個不想行，因為不想行100公里是很正常，但怎料她們全都說『好呀，行啦』！」

為何彭樂怡一問就答應？黃允希即道：「被人騙了。」眾人皆笑。

嚴曉晴說：「因為有一班朋友。是困難的，但想挑戰。重點是跟誰一起行，跟3個好朋友去行，我就相信一定完成到，而且會很開心。」

嚴曉晴（左一）對鏡頭很敏感，馬上擺好「甫士」。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜難忘首次操山 黃允希：擔心會入醫院

這支10年友情女醫生團隊在7月成軍，8月首次一起操山，由北潭涌行到西灣亭。彭樂怡說：「8月仍很熱，我們差點中暑，幾乎把她們嚇倒。是否真的行得到（毅行者）？10月之前還可以轉人改名。」

楊楚翹也說：「真的行到100公里？第一段應該最容易，為何都行到這樣？」黃允希亦大嘆那次操山十分辛苦：「真的擔心會入醫院那種！遇到山上有人賣30元一支可樂，都要被逼買。」

黃允希曾跟彭樂怡一起行過馬來西亞神山，又上過日本的富士山，但很少在香港行山。她說：「之前偶爾會行山，但沒有試過那麼認真去行。現在行過這些（路線）後，發現以前由中環行上山頂真的不算是行山，只是散步。」

4位女醫生十分老友，「雞啄唔斷」。（顏銘輝攝）

發現不足，便加緊努力。自此每個周末，她們都會相約操山，一開始每次行一段麥理浩徑，之後逐步加里數，變成連走兩三段麥徑，而且她們本身各有運動習慣，有人做瑜伽，有人會健身，有人踩單車，各自訓練體能。彭樂怡說：「看得出進步明顯，由8月開始練了10次，真的行得快了，休息次數也少了。」

她們由8月起努力操山，希望可以完成毅行者。（顏銘輝攝）

毅行者100公里，大部分參加者都需要捱一晚通宵才能走畢。彭樂怡估計要行三十多小時，但她沒有特別安排行夜山訓練。她解釋：「做醫生平時on call（待命）已經很累，沒有人想再捱夜，捱一次都知道對身體負荷很大。再者，她們平時都有on call，即是晚上習慣可以不睡覺，相信他們都可以捱夜行山。」

黃允希說：「沒問題，我call完都可以照去行山。」嚴曉晴接着讚道：「她最犀利，call完都可以跟我們行。」黃允希即說：「其實都有睡幾個小時。行山是可以的，但真的很累。」嚴曉晴應道：「當模擬一下（毅行者）吧，有得睡幾小時已經很奢侈。」

這支毅行者由4位公立醫院的駐院醫生組成。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜一場測試友誼大挑戰

她們預計通宵行山會是一大困難，也是友誼的挑戰，因為人一累，就易躁，人一躁，就易發脾氣、傷和氣。彭樂怡笑言：「我們去過幾次旅行，都有測試過友誼。」

會不會擔心參加完毅行者後友情破裂？她們七嘴八舌，夾雜笑聲，「我們有擔心過」，「未知呀」。

她們在11月2日星期六早上接受訪問，之後打算上北潭凹行麥徑操山。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜兩手準備應付捱夜躁底

為了應付捱夜躁底的問題，她們做好兩手準備。彭樂怡根據中學時參加幾日外展訓練的經驗建議：「我們事先協議，我不是那麼討厭你的，但心情真的很差時，我說的話請你不要介意。總之先講清楚，不要上心。」

彭樂怡還分享另一招：「我們有男朋友跟老公的團隊來支援我們，可以在必要時緩和一下氣氛，在躁底的時候拉我們走。」毅行者4人一隊，但從來不只是4個人的事，由家人及朋友組成的支援隊也十分重要，有的負責在檢查站定位支援，提供飲食補給，有的沿路同行，分擔負重，給予打氣。

彭樂怡（右）本身喜歡行山，父母又有豐富毅行者經驗。（顏銘輝攝）

彭樂怡原本計劃跟男友組隊，但在3位好姐妹一同答應後，只好犧牲男友去當支援隊，她笑說：「他常常都說我揀朋友先。我就說看看今年行得怎樣，如果行得完，我考慮下年跟他再參加。我媽媽也失望，她一直都想我跟她行。」她安排男友陪行麥徑第4至第8段，由水浪窩行到荃錦坳。為何不陪行到終點？她說：「我想他去買雪糕給我，然後在終點等我。」

在這個訪問，常見她們4人嘻嘻哈哈，氣氛很歡樂。（顏銘輝攝）

嚴曉晴亦表示丈夫會陪行，她說：「答應我行幾多公里？他說由（周五）夜晚開始就跟我們行到尾。」頓了一頓，她續說：「沒有壓力的，沒有壓力的，看看怎樣吧，不行也沒有所謂。」

她們多謝家人、朋友及同事的支持，其中楊楚翹特別想多謝一位相識十多年的中學同學答應陪行。嚴曉晴就多謝身邊人熱心捐款，她說：「我們為籌款造了曲奇。很窩心的，很多同事、上司都支持。短短兩天內，我們已經達成毅行者的籌款目標。」

黃允希（左起）、彭樂怡、楊楚翹及嚴曉晴在北潭涌接受訪問。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜楊楚翹：難得有這麼親密的朋友

毅行者在11月15日早上於北潭涌起步，終點為屯門的哈羅香港國際學校，限時48小時。100公里山路，10年友情見證，她們十分期待這場毅行者，可以成為她們姐妹情的深刻一頁。

楊楚翹說：「多謝你們一起做這件事，感謝多年來的友誼，多謝有你們這班好姐妹陪伴了這麼多年，讀書也好，上班也好，去到做這件事，很難得有這麼親密的朋友。」

「我非常珍惜我旁邊的3位好姐妹。」嚴曉晴說：「如果我們可以健健康康完成，比現在更友好，我們4個都是贏家。我對我們的友誼很有信心。」

彭樂怡說：「非常感激，因為這是一件我想做很耐的事。這10年來，她們都很照顧我、支持我，感激她們一直陪着我。」