越野跑｜黃金百里55公里賽吳瑋曦封王　梧桐寨後來居上鍊贏郭青松

上周六（11月30日）的香港黃金百里55公里賽，本地跑手吳瑋曦以6小時05分48秒贏得冠軍。吳瑋曦初段在九龍坑山、鶴藪、大刀屻與內地跑手郭青松的爭持激烈，跑到中段的梧桐寨後，他在上大帽山的路超越了郭青松，最後以大約9分鐘的優勢首先跑到大棠衝線。



吳瑋曦（右起）上月與曾福祥、曾進傑、陳家強組隊，以5小時46分完成毅行者40周年限定版，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

25歲的吳瑋曦是本地新一代的跑山好手，在10月入選港隊參加韓國蔚州的亞太區越野跑錦標賽，在短距離組別排男子第22名。在上月的樂施毅行者40周年限定版，他與曾福祥、曾進傑及陳家強組隊，以5小時46分贏得冠軍。他在上周六參加香港黃金百里55公里賽，賽道實長54公里，全程攀升2891米。

吳瑋曦（左）及郭青松一開始就帶頭拍住上。（賽會Instagram片段截圖）

吳瑋曦與其他跑手早上從大埔頭出發，先上九龍坑山，落沙螺洞到鶴藪。一出起點，吳瑋曦及郭青松幾乎拍住上，吳瑋曦上山較快，先一步抵達九龍坑山頂，領先約兩分鐘，但落山被郭青松追過，慢郭青松不足兩分鐘抵首個檢查站鶴藪。在頭30公里，吳瑋曦都緊貼郭青松，兩人距離十分接近。

吳瑋曦首先登上九龍坑山。（賽會Instagram片段截圖）

經流水響落九龍坑村入粉嶺，較多平坦路段，郭青松拉開少許，吳瑋曦慢接近3分鐘到第二檢查站粉嶺。接着，上北大刀屻，過大刀屻，落嘉道理農場，沿林錦公路跑往梧桐寨。在梧桐寨檢查站，吳瑋曦仍在次席，落後郭青松約3分鐘。

吳瑋曦首先到四方亭，接馬路上大帽山。（賽會Instagram片段截圖）

跑了大約30公里，在梧桐寨上大帽山的路上，吳瑋曦超越郭青松，取得領先。他賽後接受大會訪問時表示：「頭兩個檢查站跟另一個選手很接近，在上梧桐寨的樓梯追到他。」在最後廿多公里路，從大帽山落荃錦坳，再下河背，上四排石山，經吉慶橋往大棠衝線，吳瑋曦保持領先優勢，以6小時05分48秒得冠軍。

吳瑋曦贏得男子冠軍。（賽會Facebook）

第一次參加這項比賽的吳瑋曦表示，這日天氣適合發揮，「我比較怕凍，起步有少少凍，下午舒服，不凍不熱，剛剛好」。尾段在郭青松的追趕下，他也不敢鬆懈，全力跑回終點，他說：「盡了力跑，不知後面的人有幾遠。」郭青松以6小時14分57秒得亞軍，比吳瑋曦慢約9分鐘。至於第三名是梁光恒，時間比頭兩名慢約1小時，以7小時13分39秒完成。

另外，女子冠軍屬於內地跑手謝雯菲，她以7小時31分42秒衝線。外號「色魚」的謝雯菲上月與「毅行先生」陳國強等隊友，贏得樂施毅行者100公里混合組別冠軍。