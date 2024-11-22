香港四徑大步走｜本地越野跑紀錄片12.6上映　預售場幾乎全部爆滿

以本地著名跑山比賽香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）為主題的紀錄片《香港四徑大步走》即將在12月6日上映，反應熱烈，幾乎所有預售場次已經全院滿座。



《香港四徑大步走》的宣傳海報。（電影公司Instagram）

《香港四徑大步走》榮獲第20屆香港亞洲電影節觀眾票選最佳電影，講述2021年香港四徑超級挑戰的故事。四徑被視為香港最瘋狂的山賽，參加者需要在72小時內走完香港四大遠足徑麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里。2021年四徑的主題是「Breaking 50」，邀請歷屆完成者或生還者再度挑戰，希望有人可以破紀錄50小時內完成，最後香港跑手梁俊強以49小時21分做到。

12月6日的一場已經滿座。（網上截圖）

這套片長101分鐘的紀錄片將於12月6日上映，暫時電影公司推出15場預售，截至今日（22日）早上，已經有11場全院滿座，餘下4場亦幾乎爆滿。電影公司昨日亦在社交網站發帖表示預售反應熱烈，帖文稱：「《香港四徑大步走》大部分預售場次已經全場滿座！想睇嘅朋友記得唔好錯過任何預售機會，快啲約定朋友一齊入場睇啦！」有數名網民留言表示「等緊加場」。

《香港四徑大步走》講述2021年四徑的故事。（預告截圖）

【四徑簡介】

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，只有「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走70公里的鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時內完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

【四徑簡史】

Andre Blumberg在2012年首辦四徑，當年只有他一個參加者，以4日內完成四大遠足徑為目標，他順利完成。在2013年，他邀請其他跑手嘗試在3日內完成四徑，5位參加者中3位完成。

2014年，Andre Blumberg改革賽制，開始定下60小時完成跑完四徑才算「完成者」而超過60小時完成的稱為「生還者」，那時生還者不設限時。6位參加者之中，只有1人能夠生還。

2015年，四徑只有4位參加者，也是僅有1人生還。2016年，參加者增加至23人，生還者亦增加至11人，其中Tom Robertshaw跑出60小時38分，非常接近「完成者」的門檻。

2017年，Andre Blumberg為「生還者」設80小時限時。當年，四徑終於出現了60小時內的完成者，有4人完成（Tom Robertshaw 53小時、曾小強 54小時15分、Jag Lanante 57小時45分、邱文孝 59小時45分），另外5人生還。

2018年，28位參加者挑戰四徑，生還者門檻再提高至75小時，2人完成，5人生還，多達21人退賽。Salomon Wettstein以56小時14分成為史上第5位完成者，泰國的Phairat Varasin以57小時54分成為史上第6位完成者。

2019年的四徑，出現了3位完成者（Kristian Joergensen 55小時52分、井原知一 57小時42分、Nikki Han 58小時20分），另外6人生還，餘下20人退賽。當中，Nikki Han是首位在60小時內完成的女跑手。

2020年的四徑，生還者的限時再收緊至72小時，33人挑戰，7人完成，5人生還，另外21人退賽。完成者包括Nugo Yamanath Limbu, Nepal（54小時26分）、Stephen Redfern（54小時46分）、Abimanyu Shunmugam（56小時06分）、土井陵（56小時25分）、羅啟邦（58小時11分）、梁俊強（58小時31分）及Hyun Chang Chung（59小時46分）。

四徑史上只有兩人可以在50小時內完成，黃浩聰之外就是梁俊強（圖）。（顏銘輝攝）

在2021年的第10屆四徑前，歷來只有16位完成者，未有人試過兩次做到完成者。這一屆以「breaking 50」為主題，只邀請歷屆完成者及生還者參加。梁俊強以49小時26分破紀錄，成為四徑史上首位跑入50小時內的跑手，其餘5名完成者包括Salomon Wettstein、劉俊文、Hyun Chang Chung、Nikki Han及羅楚健，另外還有5名生還者。四徑歷史上的完成者增加至18人，當中梁俊強、Salomon Wettstein、Hyun Chang Chung及Nikki Han兩度成為完成者。

在2022年，四徑的紀錄再被打破，黃浩聰以46小時55分完成，成為首位在兩日內完成四徑的跑手，其餘完成者有林成業、「戰神」楊志成、Richard Kimber、張敏怡。四徑完成者人數加至23人。

梅窩碼頭的綠色郵筒象徵四徑的終點。圖為四徑紀錄保持者黃浩聰，他在2022年跑出46小時55分的佳績。（顏銘輝攝）

在2023年，井原知一及Nugo Yamanath Limbu再次成為四徑完成者，之後Ryan Whelan、黃家傑及張祺豐在60小時內抵達梅窩終點，成為新的四徑完成者，令完成者數目增至26人。

在2024年，天氣不俗下，廖科樂跑出52小時02分，為四徑史上第四快的完成時間。其餘4位完成者分別是梁偉業、福井哲也、蔣良君及Mayank Vaid，令完成者數目增至31人。

【四徑完成者一覽】

Tom Robertshaw 53小時/2017

曾小強 54小時15分/2017

Jag Lanante 57小時45分/2017

邱文孝 59小時45分/2017

Salomon Wettstein 56小時14分/2018

Phairat Varasin 57小時54分/2018

Kristian Joergensen 55小時52分/2019

井原知一 57小時42分/2019

Nikki Han 58小時20分/2019

Nugo Yamanath Limbu 54小時26分/2020

Stephen Redfern 54小時46分/2020

Abimanyu Shunmugam 56小時06分/2020

土井陵 56小時25分/2020

羅啟邦 58小時11分/2020

梁俊強 58小時31分/2020

Hyun Chang Chung 59小時46分/2020

*梁俊強 49小時26分/2021

*Salomon Wettstein 51小時53分/2021

劉俊文 58小時55分/2021

*Hyun Chang Chung 59小時23分/2021

*Nikki Han 59小時42分/2021

羅楚健 59小時50分/2021

黃浩聰 46小時55分/2022

林成業 55小時32分/2022

楊志成 56小時26分/2022

Richard Kimber 57小時27分/2022

張敏怡 57小時53分/2022

*井原知一 54小時02分/2023

*Nugo Yamanath Limbu 56小時29分/2023

Ryan Whelan 56小時54分/2023

黃家傑 57小時11分/2023

張祺豐 59小時30分/2023

廖科樂 52小時02分/2024

梁偉業 56小時/2024

福井哲也 58小時15分/2024

蔣良君 58小時46分/2024

Mayank Vaid 59小時43分/2024

*為第二次成為四徑完成者