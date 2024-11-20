越野跑｜SALOMON香港動力挑戰賽1月舉行 4個距離組別包括親子賽
撰文：威廉神
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SALOMON香港動力挑戰賽2025將於1月4至5日舉行，分為50公里、25公里、10公里以及4公里親子組別，現已開始報名。
50公里賽的路線長49.3公里，攀升2485米，限時13小時，在1月4日早上8時由城門水塘主壩起步。參加者先經龍門郊遊徑往川龍，路過大帽山道小食亭後繞經白石橋，再往甲龍，上山回到大帽山道小食亭，接着登大帽山，到四方亭落梧桐寨，到碗窰後上鉛礦坳，逆走麥理浩徑上草山，過針山後衝落城門水塘主壩衝線。50公里賽設男子個人、女子個人、男女混合2人隊際，每位報名費$750。
25公里賽的路線長25.9公里，攀升1267米，限時7小時，在1月5日早上9時由城門水塘主壩起步。參加者先經龍門郊遊徑往川龍，上荃錦坳後逆走麥理浩徑上大帽山，經四方山落鉛礦坳，上草山，過針山，回到城門水塘主壩衝線。25公里賽設男子16-40歲、女子16-40歲、男子41歲以上、女子41歲以上、團隊盃，每位報名費$550。
10公里賽的路線長10.3公里，攀升439米，限時4小時，在1月4日早上9時由城門水塘主壩起步。參加者順走麥理浩徑上針山，沿林道回到城門水塘畔，沿馬路及菠蘿壩自然教育徑，繞城門水塘，回到主壩衝線。10公里賽設男子16-40歲、女子16-40歲、男子41歲以上、女子41歲以上、男女4人隊際，每位報名費$450。
4公里賽為親子組，長4.3公里，攀升162米，限時3小時，在1月5日早上10時於城門水塘主壩起步。每一組2人報名費共$880。
大會官網及報名連結：https://www.salomon100.com/2025/
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