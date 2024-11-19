毅行者2024｜64歲陳國強奪男女混合組冠軍　難分難解奇招險勝19秒

毅行者2024的100公里組別，總冠軍毫無懸念，外籍跑手隊伍以超過1小時領先優勢，跑出11小時42分首先衝線。相比之下，男女混合組別的競爭更加扣人心弦，從頭鬥到尾，難分難解，最終由64歲「毅行先生」陳國強帶領的隊伍跑出14小時58分40秒，僅以19秒之微摘冠，三甲隊伍在3分鐘內先後回到終點。他們賽後識英雄、重英雄，3隊一起在終點合照。記者訪問了三甲隊伍的代表，跟大家回顧這場3隊大鬥法的毅行者混合組。



毅行者混合組別三甲隊伍一起上台合照。季軍隊的周柏澄表示，很喜歡這一張相，沿路大家鬥得難分難解，但最後大家都不分彼此。（由受訪者提供）

毅行者2024混合組三甲

🥇冠軍：8002【14小時58分40秒；陳國強、鍾醒康、Jo Loder、謝雯菲】

🥈亞軍：8091【14小時58分59秒；孫苡婷、黎楊壘、楊家威、陳文駿】

🥉季軍：8034【15小時01分16秒；梁仕琼、周柏澄、梁順敬、羅建輝】

毅行者2024混合組三甲隊伍簡介

8002隊伍（下稱陳國強隊）由64歲「毅行先生」陳國強領軍，經驗非常豐富；鍾醒康是陳國強的老隊友，兩人在去年毅行者也是同隊，合力得全場第9名。五十來歲的Jo Loder是居港英國跑手，去年成功挑戰用5日行完香港5條長途遠足徑，包括官方的四大遠足徑麥理浩徑、衛奕信徑、鳳凰徑、港島徑以及由山友提倡創立的天和徑（Tinworth Trail）。陳國強在2023年完成四徑時，結識了Jo Loder，得知對方有興趣參加毅行，便在今年組隊。內地跑手謝雯菲42歲，是陳國強到外地參加UTMB時認識的朋友，近兩年多次來港參加山賽，包括去年底在黃金百里100公里贏得女子冠軍。陳國強表示4人之前從未夾過，並稱4人年齡加起來超過200歲，目標是15小時。

毅行者8002隊伍由Jo Loder（8002C、左起）、謝雯菲、鍾醒康及陳國強組成。（毅行先生Facebook）

8091隊（下稱孫苡婷隊）來自跑會Hill & Heal，早於一年前成軍，經過一年訓練後，以15小時為目標。他們的年紀更當打，為三十多到四十多歲。黎楊壘是隊伍中實力最強的跑手，上月代表港隊參加亞太區越野跑錦標賽，在長距離得男子16名。黎楊壘負責安排3位隊友的訓練，為其他3人的「大佬」，目標幫助他們創出100公里山賽的個人最佳時間。女將孫苡婷也是越野跑港隊代表，在短距離排女子22名，她自稱怕下雨天，一到雨戰就表現打折扣；相反，陳文駿怕熱，雨戰特別跑得快。楊家威是隊伍中年紀最大的，而且因家庭及工作關係，訓練量未能達標，一直擔心會拖累團隊。

毅行者8091隊由黎楊壘（左起）、孫苡婷、楊家威、陳文駿組成。（曾福祥提供）

8034隊（下稱梁仕琼隊）來自運動服裝品牌AKIV，女將梁仕琼也是越野跑港隊代表，上月在亞太區錦標賽長距離得女子18名。梁仕琼、周柏澄、梁順敬、羅建輝之前未夾過，但AKIV表示會派出強大的支援團隊陪跑及定點支援。他們將目標定為14小時。

8034隊由梁順敬（左起）、梁仕琼、周柏澄、羅建輝組成。（受訪者提供）

毅行者2024混合組戰況

從北潭涌到東壩的約10公里馬路，梁仕琼隊領先。在東壩水站斟水時，陳國強遇到梁仕琼，才意識到前面有支混合隊伍。兩隊一起上西灣山，陳國強說：「在沙灘及上西灣山，都是兩隊緊貼，八個人混在一起上去。」從那時起，陳國強隊及梁仕琼隊開始長達80公里的難分難解，多次交換領先優勢。

陳國強隊在起點合照。（毅行先生Facebook）

陳國強隊、梁仕琼隊東壩起鬥足全程

梁仕琼隊的周柏澄表示「來來回回都好幾次」，他記得在二號檢查站北潭坳前過了陳國強隊，但陳國強隊在北潭坳沒有停留又超越了他們，而在上牛耳石山的途中，梁仕琼隊又過了陳國強隊……難以數得清互相過頭多少次。陳國強大概總結，他們的隊伍較擅長落山，通常會在落山過頭；而梁仕琼隊上山及路跑較快，通常會在那些路段領先。

在雨中，陳國強隊是第一支抵基維爾營檢查站的混合隊伍。（顏銘輝攝）

陳國強一馬當先，上到基維爾營，他身後的是隊友Jo Loder。（顏銘輝攝）

陳國強最難忘是上針山被過頭：「他們（梁仕琼隊）好像突然間發力，那段樓梯上得很快，一會兒就不見了，快到好像誰先攻上針山頂就贏那樣。我都跟隊友說，別要管了，我們自己順住走，希望前10名就好了，其他都不要求，因為真的很辛苦。」因為與褲子的磨擦，陳國強大腿內側一帶的皮膚在後半程被磨損，忍受着「男人最痛」地前行。

梁仕琼隊的周柏澄（左）及羅建輝上到基維爾營。（顏銘輝攝）

梁仕琼行到上基維爾營，當時她的隊伍排混合組第二名。（顏銘輝攝）

梁順敬行到基維爾營。（顏銘輝攝）

陳國強忍受「男人最痛」走50公里

不過，在落針山時，梁仕琼隊又被陳國強隊超越。陳國強隊首先到達七號檢查站鉛礦坳，梁仕琼隊慢約5分鐘。那麼孫苡婷隊呢？他們比陳國強隊慢了20分鐘才到鉛礦坳。其實，在這場混合組別爭標戰，孫苡婷隊在最後30公里，或者嚴格說是最後10公里才有戲份登場。

孫苡婷行到上基維爾營，她的隊伍那時排混合組別第三名。（顏銘輝攝）

孫苡婷還有精神及力氣擺甫士。（顏銘輝攝）

從西貢開始，孫苡婷隊一直走自己速度，到在四號檢查站基維爾營，才知道排混合組別第3名，但他們發現離梁仕琼隊及陳國強隊都有10分鐘距離，有點遙遠，未有心去追排名。

陳文駿亦有留意到鏡頭。（顏銘輝攝）

楊家威（左）及黎楊壘隨後行到。（顏銘輝攝）

孫苡婷隊行到走私坳，已有下滑跡象，到行完針山及草山，負責控制節奏的黎楊壘更擔心，未必可在15小時內完成，時間比預期落後。不過，他們在大帽山道落山追了很多時間，令黎楊壘認為仍有望跑入15小時內，催促隊友提起精神，不要在檢查站逗留太久。

孫苡婷隊最後10公里加入競爭

離終點尚餘9公里多，去到大棠燒烤場，孫苡婷隊見到梁仕琼隊的尾燈，意識到可以追一追排名。黎楊壘說：「主要還是看Kevin（楊家威）狀態。我知道他很累，如果我話要追前面那一隊，他會很辛苦，所以還是正常順住去。見到Kevin跟得到速度，去到離終點四五公里，發覺很近（梁仕琼隊），我認為如果要加速就該加速了，因為也沒什麼好留力。」

孫苡婷隊衝線後在拱門合照。（受訪者提供）

走到引水道路，孫苡婷隊與梁仕琼隊展開1公里的拉鋸戰，兩隊平排跑。楊家威說：「我的心情很忐忑，一來見到他們（梁仕琼隊）是很開心，竟然被我們追到那10分鐘的差距。第二就是擔心，即代表要拚了！如果見不到，還可以保持自己速度順住走 ，但當前一隊就在面前，你有機會過到，而我的隊友又很澎湃熱血，那就去吧。」

在拉鋸戰，前面有兩隊的快腳並肩鬥跑，後面有兩隊的慢腳吃力跟隨。楊家威補充：「如果是個人比賽，我肯定不去，名次算吧，時間多幾分鐘也不緊要了，但今場是團體，為了隊友，我已經超出了自己的極限。」

回到終點後，孫苡婷隊與支援隊合照，其中突破自己極限、出盡百二分力量的楊家威頹坐在椅上。（受訪者提供）

亞軍之爭：孫苡婷隊引水道路超越梁仕琼隊

陳文駿也說：「他們兩個（孫苡婷、黎楊壘）不斷為我及Kevin打氣，我平時以為打氣只是心理作用，沒什麼實效，但原來這次在自己身上是很有用，很有熱血。在最後兩公里，被他們帶動下，連最後的一分力也推了出來。」

當黎楊壘回頭一望，見到的是楊家威，而非梁仕琼隊的人時，他知道過了，升上第二名！梁仕琼隊的周柏澄也很佩服對手：「Hill & Heal那隊（孫苡婷隊）一直都在我們後面，直到尾段引水道，他們才超越我們。他們的後上力很驚人。」

孫苡婷隊賽後上台與電子證書合照。（受訪者提供）

周柏澄還表示：「鬥到尾段其實大家都累，我們目標一直都無變，望住14小時走，大家盡了力就無悔。」

亞軍之爭塵埃落定，那麼冠軍呢？孫苡婷隊過了梁仕琼隊後，其實離陳國強隊非常接近，但4位成員異口同聲表示：「沒有見過KK sir（陳國強）喎。」孫苡婷說：「我們全日都沒有見過KK sir，不知道他們在前面。」黎楊壘也說：「所以你問我有沒有跟他們（陳國強隊）『互片』的感覺？真的沒有。」

孫苡婷隊慢陳國強隊16秒衝線

陳文駿表示跑到終點哈羅香港國際學校門口，隱約見到一隊剛上完斜路轉彎衝線，待他們也跑到上去，才知那一隊原來是陳國強隊，而且衝線後才第一次見到陳國強。陳國強隊以14小時58分40秒得到混合隊伍冠軍，孫苡婷隊慢19秒，以14小時58分59秒得亞軍。孫苡婷慨嘆：「我覺得都幾好笑，原來16秒的距離，足以令我們整天都見不到他們，唯一看到他們的一次已經在國際學校。

陳文駿說：「我想他們都是衝線之後，才知道我們在後面。」

黎楊壘也說：「有機會，我估他們不知我們在後面。」

孫苡婷說：「可能他們都不知道原來後面的是我們，而以為是May姐（梁仕琼）的那一隊。整天都是他們兩隊鬥，我們其實一直沒有出過場。」

孫苡婷隊踏着泥濘路上山。（受訪者提供）

這是來自亞軍孫苡婷隊的視覺，那麼冠軍陳國強隊呢？

就是這一個差異決定勝負。

孫苡婷隊看不到陳國強隊，但陳國強看到他們。

雖然孫苡婷隊大部分時間被拋離在後，與陳國強隊之間又隔了梁仕琼隊，但陳國強心目中一直想着孫苡婷隊，總覺得對方留前鬥後，會在最後時刻現身。陳國強說：「我知道他們（孫苡婷隊）很跑得，如果過了大帽山頂，可以一直跑回終點，隨時可以追到十幾分鐘的差距。」

孫苡婷隊在城門接受補給。（受訪者提供）

見到與見不到成為勝負關鍵

在引水道路上，陳國強是隊伍中墮後的一位，因為他很累，下身皮膚又磨損得很痛。離終點尚有約3公里時，他發現身後有4盞燈光出現，距離不足50米。陳國強判斷不是梁仕琼隊，而是他一直警覺的孫苡婷隊。他說：「見到4盞燈很齊，還有走過來的隊型，不是之前的，我第一時間想到，一定是的那一隊，我知那個女生的很跑得，男生又很年輕，我都可以做得他們的爺爺。」

最強的對手，終於在最後關鍵的時刻來了。

陳國強知道，他的最大優勢不是那區區數十米的領先，而是認知差距。

陳國強沒有開到照明工具，所以孫苡婷隊見不到他，沒被激起鬥心加速，只按住那個可以15小時內完成的配速去跑。陳國強表示沒有刻意用「熄燈戰術」，只是覺得行到引水道路，路闊明顯，讓眼睛適應昏暗環境去走即可，開燈反而令雙眼更累。

陳國強：跑多1公里或開了頭燈一定輸

從引水道路落青盈路的樓級，離終點只有300米。陳國強拚命跑，他心有餘悸表示，落到樓梯底時，孫苡婷隊都落到一半了。他加緊腳步，連忙會合早一步到國際學校門口的隊友，以16秒的優勢先一步衝線。陳國強坦言，若果他在引水道路開了頭燈，或者賽道長多一點，冠軍將會是孫苡婷隊。

「如果我開燈，他們一定追到我。」陳國強說：「跑多1公里一定輸！或者是去年的終點，我們都可能輸了。」去年終點在國際十字路會，比起哈羅國際學校入口，還要沿青盈路跑多300米。

他續說：「不過，就算輸給他們，我也心服口服，這幾個年輕人做到好好，留放控制得好。你看他們衝線後，樣子還是很精神的，年輕人前途無可限量！我覺得他們明年可以快個半至兩小時。」

陳國強隊與電子證書合照。（毅行先生Facebook）

三甲隊伍在3分鐘內衝線

在陳國強隊衝線後的2分36秒，梁仕琼隊以15小時01分16秒回到終點，獲得混合隊伍季軍。換言之，混合隊伍三甲在3分鐘內先後完成，距離真的很接近。梁仕琼隊的周柏澄表示：「沒有想到今年混合隊伍組別競爭會那麼激烈，3隊大部分時間都一直拉鋸，真的要去到最後一段才分到勝負。」

梁仕琼隊回到終點，成為混合隊伍組別季軍。（受訪者提供）

在終點，這3支隊伍一起站到台上合照，彼此相認。黎楊壘與梁仕琼隊的成員見面時說：「原來剛才在我旁邊跑的是你。」他們惺惺相惜，識英雄、重英雄。另一個有趣的小插曲是，亞軍的孫苡婷、楊家威、陳文駿是教練曾福祥的學生，而曾福祥就一直視陳國強為帶他入門的師父，所以現場有人笑說「跑不過師公都是正常的」。

陳國強由90年代開始參加毅行者，他說：「跑了30年，海內外合共四十多場毅行者，贏輸也好，都沒試過那麼刺激，可以由頭鬥到尾，其實是很高興的。如果再走一次，哪隊可以贏？我都不敢說。」他很感謝孫苡婷隊及梁仕琼隊，坦言若無這兩個對手追趕，他們也難以跑到15小時內。他還讚賞梁仕琼隊成員及支援隊沿路都很有風度。

陳國強隊在終點休息。（毅行先生Facebook）

孫苡婷亦表示，達成賽前目標15小時內完成，比起贏得亞軍更開心。她說：「我覺得很夢幻，我們想在15小時內，結果安排了一個14：59給我們，只是差一分鐘，其實你去多一次廁所、飲多一杯水，或者跌一跌，已經就超過了。我覺得這個時間是一個幾圓滿的賽果。」