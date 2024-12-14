The North Face 100｜曾小強拗柴忍痛95公里　被廢武功仍名列前茅

The North Face 100香港越野跑挑戰賽本周末舉行，100公里組別在周五晚10時率先起步，菲律賓跑手John Ray Onifa在周六早上9時多跑回終點林村，以11小時40分贏得冠軍，連續兩屆封王。

本地跑手曾小強跑了5公里就在落粉嶺途中左腳拗柴，忍痛跑了95公里，仍以第6名完成，衝線後到醫療站接受治理。跑步20年的曾小強表示，今次是他人生首次拗柴，每步痛到「錐心錐肺」，也不明白自己為何可以捱到回終點，只能以奇蹟來形容。



曾小強高舉雙手衝線。（顏銘輝攝）

曾小強在周六上午11時多跑回終點，以13小時44分27秒完成100公里，得到第6名。匆匆拍過照，接受裝備檢查後，左腳足踝又紅又腫的曾小強，便到醫療站接受治理。他嘆道：「很久沒跑過100公里，今次只是打算好好享受，也沒有做特別訓練，但拗柴之後就不太享受了，每一步都『錐心錐肺』，能夠跑回來也是奇蹟。」

曾小強人生第一次拗柴，忍痛跑了95公里回來。（顏銘輝攝）

今場比賽的起點及終點皆在大埔放馬莆林村許願廣場。跑手經牛牯嶺行山徑上斜，落粉嶺後經桔仔山坳去鶴藪，上屏風山、黃嶺及八仙嶺，到烏蛟騰後入荔枝窩，過鎖羅盤、谷埔至鹿頸，及後再上黃嶺，回到鶴藪，轉登九龍坑山，經過大埔上元墩下至鉛礦坳，走龍門郊遊徑，往施樂園，登大帽山後落梧桐寨，走過大刀屻後接回牛牯嶺行山徑，返林村衝線。全程約100公里，累計5410米攀升。曾小強跑了5公里，就在落粉嶺的路上拗柴了。

「好像被人廢了武功，落山真的很慢。」他說：「我都不知道為何捱到回來，所以衝線時我也有點激動。」

負傷跑到第四檢查站鹿頸，完成了接近一半路程，出了檢查站後不久，曾小強突然有退賽的念頭。他說：「真的痛得很嚴重，覺得自己不可能捱下去，後面還有50多公里，但既然已經（從檢查站）出來了，不如跑到下個檢查站再決定。見步行步，跑到多少就跑多少。不要想太遠，別想還有八仙嶺、九龍坑山、大帽山，逐個檢查站去慢慢做，那樣就回來了。」

曾小強衝線後前去接受裝備檢查。（顏銘輝攝）

跑到大帽山的龍門郊遊徑，完成了超過80公里，曾小強再那裏一拗再拗。他說：「痛到淚水都流了出來，拗第二次的那一刻真的痛得很嚴重，有種好像斷了腿的感覺。我坐了一會兒才再行，又可以繼續，我覺得很神奇。我覺得上帝都對我不錯了，讓我可以有能力回來。」

曾小強之後被帶到醫療站。（顏銘輝攝）

在左腳拗柴下，曾小強更多靠右腳發力，結果右腳大腿肌肉也繃緊抽筋。他嘆道：「跑了那麼多年，我經常很自豪地告訴別人，我從來未試過拗柴。」接着笑道：「說過很多次了，所以我都不怕邪門的。我終於試了人生第一次拗柴。」

曾小強續說：「我經常教人，玩超長距離有很多變數，每個人都一定會有狀況出現。當有問題出現時，我教人不要想太多後面還有多少路行，總之集中精神先去到下個檢查站，如果情況不行那就撤，如果可以就再試多個檢查站。今次我親自試過，都覺得這個方法幾好。」

曾小強分享拗柴有多麼痛。（顏銘輝攝）

此外，香港越野跑紀錄片《四徑大步走》近日在本地院線上映，幾乎開幾多場就爆幾多場，發行商一而再加開場次。《四徑大步走》記錄了2019年的香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），而曾小強是那屆賽事其中一名參加者，當了一回電影男主角。他樂見電影受歡迎，「我覺（受歡迎）是應得的，這套戲花了很多心思，很有深度，比賽過程……寫劇本也寫不出來。所有事情很人性化，描述得好好，我自己看這套戲時也很感動」。

曾小強賽後換了乾淨衫褲，再在終點前留影。（顏銘輝攝）

菲國跑手John Ray Onifa衛冕The North Face 100

今場100公里的男子冠軍屬於居港菲律賓跑手John Ray Onifa。外號Stingray的John Ray Onifa今場與尼泊爾跑手Arjun Rai Kulung鬥得燦爛，兩人幾乎由頭鬥到尾，互有領先，這樣的競爭亦互相推動對方。跑到最後一個檢查站梧桐寨，離終點尚餘9公里，兩人一起在站內補給。

John Ray Onifa得冠軍。（顏銘輝攝）

Arjun Rai Kulung得亞軍。（顏銘輝攝）

John Ray Onifa說：「我覺得很累，很想睡覺，幸好在最後一個檢查站有人幫我，我有飯食，補充能量。」完成補給後，他打算叫Arjun Rai Kulung一起離站出發，「在第九檢查站，我叫Arjun，但他沒有應我，那麼我就先出站」。結果，John Ray Onifa以11小時40分23秒首先衝線，連續兩屆贏得這項賽事的100公里冠軍。Arjun Rai Kulung約慢8分鐘得亞軍，來自烏克蘭的Oleksii Melnyk就得季軍。