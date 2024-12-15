The North Face 100｜甄智貽力竭摘銅　女子三甲大刀屻終極大鬥法

The North Face 100香港越野跑挑戰賽100公里賽，女子組鬥得激烈，3位跑手在大刀屻相當接近，內地跑手覃露率先落山到林村衝線奪冠，以33秒的些微差距力壓另一位內地跑手田琴。

在100公里的路上，本地跑手甄智貽（Angie）長居第4位，一度落後領前的跑手超過30分鐘。這個是她刻意留前鬥後的策略。過了最後檢查站梧桐寨，她超越葉琬婷（Una）升上第3，再在大刀屻山脊上的梯級見到田琴的「尾燈」。甄智貽全力開「4分幾披」衝落山，惜未能追上，獲得季軍，比覃露及田琴慢不足兩分鐘。



覃露以15小時07分18秒贏得女子冠軍。（顏銘輝攝）

田琴以15小時07分52秒得女子亞軍。（顏銘輝攝）

在下午1時許，甄智貽拚命奔回終點，衝線後馬上攤坐椅子上，滿頭大汗，喘着氣，笑着分享比賽的過程，享受那份全力衝刺後的滿足。熱心的義工幫助筋疲力盡的甄智貽坐正身子，為她送上飲料，友人亦為她添衣保暖。

「盡力搏盡，無悔，已經很滿意。」甄智貽說。

甄智貽以15小時09分08秒得女子季軍。（顏銘輝攝）

甄智貽衝線後一支箭飛撲向椅子。（顏銘輝攝）

甄智貽以15小時09分08秒衝線，獲得季軍，比亞軍的田琴慢1分16秒，比冠軍覃露慢1分49秒。100公里賽的女子三甲跑手，在兩分鐘內先後回到終點，可見競爭之激烈。

「好近，沒有想過。」輸了不足兩分鐘，差距之微令甄智貽意想不到，但她沒有覺得不甘心，她說：「在我能力範圍內，可以衝的地方，我都衝了。」

甄智貽攤坐在椅子上，有點虛脫。（顏銘輝攝）

比賽的起點及終點皆在大埔放馬莆林村許願廣場。跑手經牛牯嶺行山徑上斜，落粉嶺後經桔仔山坳去鶴藪，上屏風山、黃嶺及八仙嶺，到烏蛟騰後入荔枝窩，過鎖羅盤、谷埔至鹿頸，及後再上黃嶺，回到鶴藪，轉登九龍坑山，經過大埔上元墩下至鉛礦坳，走龍門郊遊徑，往施樂園，登大帽山後落梧桐寨，走過大刀屻後接回牛牯嶺行山徑，返林村衝線。全程約100公里，累計5410米攀升。

今場100公里女子組別，大部分時間都是覃露領前，田琴及葉琬婷緊隨，再後點的是甄智貽，4人你追我趕。甄智貽長期守在第4位，距離最遠的時候，落後覃露超過半小時，跟長居第3位的葉琬婷亦慢逾10分鐘。

甄智貽筋疲力盡了。（顏銘輝攝）

義工幫甄智貽坐直身子。（顏銘輝攝）

其他人為甄智貽添衣送水。（顏銘輝攝）

「在幾個檢查站，我都問他們（支援隊）差幾多，他們都說（落後三甲）10分鐘，一直都有這個差距。」甄智貽說：「會有質疑自己的時候，眼見名次或者一開始比較後，都會想自己是不是太過留前？我夠不夠（時間）追呢？我是不是假設了其他人不會加速？如果大家都是留前鬥後，人家一開始就在我前面，我就永遠都追不上。」她不斷告訴自己要有耐性，不要心急。

甄智貽在周六清晨跑過大埔頭，當時她排女子第4名。（顏銘輝攝）

在最後20公里路，前列跑手的差距愈來愈近。從施樂園上大帽山，落到最後檢查站梧桐寨，甄智貽大幅收窄與三甲的距離，落後領先的覃露不足10分鐘，比第3的葉琬婷慢約1分鐘。

甄智貽表示有刻意留前鬥後。（顏銘輝攝）

葉琬婷說：「（路段）比較技術性的，其實我是慢了。我有偷看一下網上的時間，我見到她（甄智貽）追了5分鐘。（元墩下檢查站）原本差13分鐘，追到（施樂園檢查站）差8分鐘，我知道她都應該差不多追到我。」

轉入上大刀屻的山徑前，甄智貽追上葉琬婷，前者說：「Una鼓勵我追，她說前面那個跑手上山不快，只要加把勁就會很快追得上，所以我就試下加速。撐住行山杖，面容扭曲地盡量追。」至於葉琬婷表示上大刀屻「爆爆地」，難以追趕前三甲，最後她慢甄智貽約12分鐘回到終點得殿軍。

葉琬婷以女子第4名衝線。（顏銘輝攝）

在大刀屻的山脊上，梯級上上落落，甄智貽看到了第2位的田琴，那是一個看得上但追不上的距離。甄智貽說：「在好幾次的樓級，她在樓級的最高，我就可以在下面，差六、七級左右，但還是過不到。」

上級可以追近，但一到落級就被拋遠，甄智貽承認技不如人。她說：「我見到她（田琴）落山很流暢、靈巧，還很有力，技不如人了。就算我有100%的體力，落山都不會有她那麼快。」她補充，今年曾經3次在比賽右腳拗柴，最近一次是10月底的亞太錦標賽，所以在山徑落斜時不敢去得太盡，「不想臨到終點才拗柴」。

葉琬婷（右）與甄智貽在終點合照。（顏銘輝攝）

賽道的最後是兩公里多的牛牯嶺行山徑，全程馬路。路況較安全，甄智貽不用擔心拗柴，放盡速度以「4分幾披」跑落山，盼望追得上。她說：「每次轉一個髮夾彎，都見不到她的尾燈，還是追不到。平時跑石屎路落山，如果太大步及太快，會很傷四頭肌，但快衝終點，我都不管了，就衝下去。加上再前一點上山時，我也推到自己很快，所以已經虛脫了。」

甄智貽嘆道：「本來不想給自己太大壓力，快過自己去年的時間就可以，誰知道最後還是要給壓力，因為有機會追到上一級名次。跑的時候也有想過，為何我次次比賽都要搞到自己那麼辛苦！」

100公里女子三甲合照，分別是亞軍田琴（左起）、冠軍覃露及季軍甄智貽。（顏銘輝攝）

早一星期在街馬的半馬以1小時30分42秒贏得女子冠軍，到這個周末在The North Face 100摘得季軍，甄智貽以不錯的成績完結2024年，她也大喊：「終於收爐嘞！」她表示這一年更掌握得到留前鬥後的經驗，並享受自己盡全力下爆發出來的小宇宙，她說：「今次真的盡力追，追到有幾近得幾近，真是很罕見的，100公里的比賽，三甲都是兩分鐘的差距，真的很誇張！」