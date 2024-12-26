問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的快跑鞋，合共107對。NIKE成為最受歡迎品牌，最受歡迎型號則是NIKE Vaporfly 3。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「Sub 3跑手」的分享。

是次調查中，100名跑友同時分享了慢跑鞋及比賽鞋，前者早前已刊登，後者稍後推出。



問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋：四份一跑手鍾情非碳板鞋

紀嘉文

跑齡：20+

全馬PB：2:19

家中現役跑鞋：20+

喜愛快跑鞋：NIKE Pegasus系列

一對實用的日常練習鞋，鞋底設計搭配Zoom Air氣墊，感覺不會過軟或過硬，無論是熱身還是Tempo Run，Pegasus都能輕鬆應付。

張耀樑

跑齡：12

全馬PB：2:22

家中現役跑鞋：20

喜愛快跑鞋：NIKE Pegasus 41

全能跑鞋，我以前好少不穿碳板鞋跑30K或更長的長課，但Pegasus給我舒適的感覺，減少撞瘀腳趾的情況，配速3:30至5:00都適合。

謝覺偉

跑齡：10

全馬PB：2:24

家中現役跑鞋：20

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell SuperComp Elite v4

Elite v4像加厚加碳板的Rebel，落地時踩中適當位置，跑鞋自然地發揮推進力；這一代Rebel亦非常穩定和扎實。

徐志堅

跑齡：20+

全馬PB：2:24

家中現役跑鞋：4

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3、ASICS METASPEED EDGE PARIS

用比賽鞋練強度練，因為每次強度課都用𣎴同比賽距離的步速練習，用比賽鞋練習可感覺到比賽時的跑感。

黃啟樂

跑齡：13

全馬PB：2:25

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10

在碳板鞋世界，SEN 10中底相對較薄，更加靈活，觸地感覺更佳。

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

PRO 3針對長距離路賽設計，所以用作跑街更符合訓練的比賽配速及節奏感覺。

HL

跑齡：6+

全馬PB：2:2X

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

非常輕巧，推進力亦強，但未至於像Alphafly 3（A3）那麼「推」。由於中底不算很厚，著地反應及加速力亦相對比A3快一點，適合日常較短途、較需要爆炸力的速度/間歇訓練，我傾向用於400米至2000米的間歇訓練，以及競速性較強的比賽（3K至10K）。

溫耀昌

跑齡：20+

全馬PB：2:30

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：Saucony ENDORPHIN PRO 4

第一次著上腳，感覺較腍淋，以為偏向慢跑為主，但穿上練習後發覺跑鞋十分靈敏，落地舒服，比起其他快跑練習鞋，練完雙腳不太累，現在經常著。

姚潔貞

跑齡：20+

全馬PB：2:31

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

輕巧，避震好，路跑更佳。

康仔

跑齡：10

全馬PB：2:32

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：MIZUNO WAVE REBELLION FLASH 2

一對在速度與緩震之間取得完美平衡的跑鞋。鞋身向前滾動的設計容易推動加速；中底較厚，加上物料較重，長時間快跑對雙腳都沒有負擔。

跑鞋推薦｜MIZUNO WAVE REBELLION FLASH 2。（網上圖片）

陳家豪

跑齡：10

全馬PB：2:32

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：NIKE Pegasus 41

我由Pegasus 30開始穿著，最初用來慢跑甚為舒服，避震不錯，鞋底軟硬適中，用來快跑（3:20/K）都可以，我更會跑Interval，而家來到第41代，我認為是我著過歷代最好的，快慢都得，掂！

謝俊賢

跑齡：10

全馬PB：2:34

家中現役跑鞋：50+

喜愛快跑鞋：NIKE Pegasus 41

Pegasus 41非常全面，既有保護性，又輕身。我習慣到比賽時才穿碳板鞋，Pegasus中底剛好沒有碳板，用來快跑訓練非常適合我。

Evan Siu

跑齡：10+

全馬PB：2:40

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

因為傷患問題，個人偏好回彈力強但較柔軟的中底。NIKE的高階跑鞋都符合這一特性，這對鞋由長課至間歇跑都能應付自如，既輕身亦回彈。

黃芷銦

跑齡：10+

全馬PB：2:41

家中現役跑鞋：5

喜愛快跑鞋：MIZUNO WAVE REBELLION SONIC 2

款式偏向傳統，但鞋身輕型貼腳。鞋楦寬度適中，足部不易變形。中底設計方面，足底仍能保有與地面之間的感覺，反應佳。鞋底有波浪片，提供適度緩震。鞋底落差小，故穩定性高。適合應付運動場泰坦地的速度訓練。

衡仔

跑齡：7

全馬PB：2:44

家中現役跑鞋：20+

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell SuperComp Pacer v2

Pacer v2的推進感覺強烈，反應好，練習和比賽俱佳。練習時，我會以之衝短途，例如15隻1K，或者混合300米、400米的2K反覆跑；比賽方面，都是一些短距離賽事。

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell SuperComp Pacer v2

呂偉強

跑齡：12

全馬PB：2:44

家中現役跑鞋：5

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10

跑Tempo首選！鞋身又輕又薄，非常貼腳。重點是中前掌位置回彈極佳，一加力就推住去，反應非常好，適合自己練習，跑到半馬距離都應付自如。

羅映潮

跑齡：10

全馬PB：2:45

家中現役跑鞋：20

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10

比賽與日常練快課都用到，有碳板幫助推進，能夠更貼近跑動時接觸地面的腳感，讓腳掌可以更真實地去抓地。

Jeremy Yeung

跑齡：11

全馬PB：2:45

家中現役跑鞋：26

喜愛快跑鞋：ALTRA ALTRAFWD EXPERIENCE

跑鞋僅4毫米足跟差，適應後更容易向前推進；中底EGO亦足應付練習。跑鞋有趣之處在於可慢可快，只要稍稍前傾（如「四分披」內），向前壓會感到前推；如果慢跑，亦有一貫ALTRA跑鞋特色，落地不會太重，是我訓練用首選。

楊肇麟

跑齡：24

全馬PB：2:47

家中現役跑鞋：冇數（多到冇人信）

喜愛慢跑鞋：HOKA Cielo Road

Maximalist跑鞋廠造的薄底鞋，夠反智，亦是近年著過應付Interval最爽快的鞋。不是最厚又不是最薄的中底，加上3毫米前後掌差，物料使用PEBA，無碳板，快跑時既有少少助推又可無限制地展現肌力。路面感覺像市面上的長距鞋釘鞋但沒那麼強烈。Minimalist鞋面使用極疏氣網面，少少窄身，著薄襪跑又涼爽又夠貼腳。

跑鞋推薦｜HOKA Cielo Road

權哥

跑齡：10+

全馬PB：2:47

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

MAGIC SPEED加入碳纖元素，每一步都做到基本回彈，夠慳力。鞋底設計非常抓地，適合用來衝圈或者Tempo速度課。選擇MAGIC SPEED 3的另一原因是耐穿，我暫時穿了1200K，狀態仍然不俗。

Darren

跑齡：30+

全馬PB：2:48

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：Puma Deviate NITRO 3

適合走速度課、長課，甚至可以跑全馬。中底注入氮氣，跑速度課時，不但前推力强，而且穩定度高。

文少杰

跑齡：23

全馬PB：2:49

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：NIKE Zoom Fly 6

有別於上一代，今代Zoom Fly回彈力加強，而且沒有笨重感，是不錯的快跑鞋選擇。

Ken

跑齡：20

全馬PB：2:50

家中現役跑鞋：20

喜愛快跑鞋：NIKE STREAKFLY

無碳板薄底鞋，路感較強，Zoom X中底亦提供足夠緩震，不會有以往薄底鞋「燒腳」或腳掌痛的問題。由於跑鞋比大部份碳板賽鞋還要輕，可以令你盡情鍛煉，發揮速度。

喜愛快跑鞋：NIKE ZOOM FLY 6

Zoom Fly 6的Zoom X中底，相對於NIKE比賽鞋所用的Zoom X稍為結實，中底回彈及碳板助推力約有Alphafly的七至八成，但耐用度與性價比較高。

跑鞋推薦｜NIKE STREAKFLY

Wong Kinyu

跑齡：18

全馬PB：2:51

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：ASICS Tartherzeal 3

你沒有看錯，一對非常懷舊的跑鞋。如果你近5年才接觸跑步，真的可能未見過這類薄底石墨鞋。雖然這類鞋自從碳板鞋出現後已經沒有競爭力，但是那貼腳反應快的感覺是無可取代的，跑Interval完全合用。

Jeff

跑齡：8+

全馬PB：2:52

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

不想著碳板鞋練習，Rebel是不錯選擇。設計跟同品牌的比賽鞋類似，鞋底物料有回彈，又不會太腍，跑速度課可有穩定發揮，但遇上狀態不佳的日子，跑起來或會較吃力。

Jeffrey Choy

跑齡：10+

全馬PB：2:52

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：NIKE ZOOM FLY 5

Zoom Fly 5是性價比極高的碳板鞋，擁有極佳的反應速度，我偏好用於Tempo練習，能夠感受到接近比賽的速度。與NIKE其他碳板鞋相比，Zoom Fly系列的設計更耐用，現時經過超過400K使用後，鞋子的性能依然穩定，幾乎沒有明顯的耗損。

阿賢

跑齡：15

全馬PB：2:53

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9

跑運動場或跑10K以內，輕身、反應快，著住跑Program會不自覺快了，唯一缺點是前掌內側網面和中底好易裂開。

Ivan Chan

跑齡：13

全馬PB：2:54

家中現役跑鞋：唔敢數

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

雖無碳板，但不論重量、反應、推力，絕對媲美碳板鞋。而且其穩定性高，性價比強，買完一對又一對。最近幾場比賽都寧願穿Rebel而放棄其他碳板鞋。

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell Rebel v4。（網上圖片）

Steven Fung

跑齡：14

全馬PB：2:54

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：Xtep 260X 2.0

不穿比賽鞋練習，為比賽鞋「留力」，比賽時就發揮得更好。

Jeff Wong

跑齡：8

全馬PB：2:55

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

基本上是全能跑鞋，跑Interval、Tempo都著MAGIC SPEED，跑街、跑運動場，一樣舒服。

王黃汪

跑齡：14

全馬PB：2:55

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：SKECHERS GO RUN SPEED BEAST

適合運動場衝圈與長課快跑。最初以為只適用於運動場，但原來都可以應付比賽。跑鞋沒有碳板鞋的彈力，但給我一種跑到比賽末段還覺得可以「爆得起」的感覺。

Joyce Wong

跑齡：10

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell SuperComp Pacer v2

SC Pacer v2屬於輕巧和靈活的跑鞋，適合用於中短距離的比賽和速度訓練。當我首次穿上時，腳感非常好，既透氣，又富彈力，且貼腳輕巧，顏色又奪目，簡直一著愛上。

KS

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：約6

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

練習時盡量避免穿碳板鞋。此鞋輕巧，鞋底不算厚，是現在少有良好腳感的跑鞋。不過中底有點過軟，有力量被卸去的感覺。

Kalson Ho

跑齡：10

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：Li-Ning飛電4 ELITE

估不到第一次著國產跑鞋有如此好的感覺。鞋底採用李寧專利的䨻物料，回彈力很好，但同樣保持了鞋與地面接觸後的腳感。品牌稱採用按人體曲線生產的全掌碳板，當快跑時感覺推動力十分澎湃。

Chrono

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS TARTHER RP3

經典薄底鞋，輕巧透氣，反應敏捷，抓地力強，在碳板當道的年代，此鞋欠缺碳板的推進力，要求跑者自身使用 「真腳力」推動，用作日常速度訓練，日子有功，腿部肌耐力得以有效地提升，比賽時穿起碳板鞋，相得益彰。

Nelson Chan

跑齡：4+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：2

喜愛慢跑鞋：Li-Ning赤兔7 PRO

每月練習里數約300K，需要一對性價比高的跑鞋，由6 PRO去到7 PRO，差不多穿了5對。沒有碳板，但中底物料回彈適中，保護性能亦好，適合馬拉松節奏跑和長課練習。

Michael Chan

跑齡：9

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：NIKE Vaporfly 3

鞋底不太厚，但回彈力好好。

Gabriel Poon

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

全能跑鞋，改良之後，練800米至30K長課都應付自如。今代非常耐用，見過有跑友用了1000K，回彈依然不錯。

鄺嘉仕

跑齡：約15

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：adidas EKIDEN ADIZERO TAKUMI SEN 10

輕，真係輕，夠咬地，落地就去。

Kevin Tang

跑齡：12

全馬PB：2:57

家中現役跑鞋：15

喜愛慢跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

慢跑至Tempo都能順利完成，有碳板支援但沒有過份推力。跑鞋十分輕巧，而且非常耐用。

Ryan Yu

跑齡：4+

全馬PB：2:58

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：Xtep 160X 5.0

基本上在運動場衝圈都穿這對。轉彎穩定，不會像坐船一般。跑鞋有碳板，具推進力。鞋底物料夠抓地，無論路跑或跑泰坦地都令我有信心在尾段突然加速。對於以中距離為主的跑手來說，更加得心應手。

Ken

跑齡：8+

全馬PB：2:58

家中現役跑鞋：8+

喜愛慢跑鞋：ASICS S4

只在日本本土出售，較少機會與人「撞鞋」， 個人感覺良好🤣腳感和NIKE Vaporfly 2或3差不多，夠彈夠推進，可以幫助雙腳適應穿比賽鞋時的肌力所需和控速感。

跑鞋推薦｜ASICS S4。（網上圖片）

Carman Tam

跑齡：11

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

如果是日常訓練，我喜歡沒有碳版的跑鞋，靠自身力量訓練。Rebel v4鞋身超輕盈，鞋底彈力高而且呈弧型，有利身體重心轉移及加快翻腳，即使沒有纖維板亦十分適合速度訓練。

Johnson

跑齡：10

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus Plus

2018年左右的NIKE Turbo最新一代，非常好著！長短距離都合用！停產幾年，前年出了一對環保膠底的，但比較硬，這一代易名Plus，重量比Pegasus 41略輕，沒有任何膠板及碳版，著得舒服！中底用了Zoom X，更加回彈和輕身，最適合Interval及Tempo之類的快速練習！

Yoyo

跑齡：8

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

速度課一般會在運動場跑課表，輕巧的鞋身有助靈活加速、變速和配合彎道跑，且運動埸的泰坦地面較有彈性，即使鞋底較薄也有足夠保護。

Vincent Chan

跑齡：8

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：15

喜愛慢跑鞋：SALOMON S/LAB PHANTASM 2

SALOMON S/LAB PHANTASM 2是一對超輕全掌碳板鞋，我著US 8.5只重200克，相比我其他慢跑鞋或越野跑鞋，跑起來明顯輕盈得多。

跑鞋用回彈力超好的PEBAX-based Energy Foam+中底，專為跑速度而設，緩震舒服，軟硬適中，但又不像其他品牌般超硬的感覺。

我覺得這對鞋適合最少4分半或更快的步速，跑得愈快，推力愈明顯，不論速度課或比賽都十分適合。

不少跑友會將速度課跑鞋與比賽鞋分開，因為普遍比賽鞋都不太耐穿，約200K就開始破損。SALOMON以越野跑鞋聞名，但跑鞋就算轉場路跑一樣耐用。我現在的日常速度訓練、比賽、甚至越野跑比賽都會著，跑鞋ContaGrip底特別耐磨，跑了超過600K鞋底都仲未有明顯磨損，中底回彈依然非常好。

最最最重要是，SALOMON S/LAB PHANTASM 2的紅白配色外形實在太靚太潮，日常出街襯衫亦可，說得上是美貌與實力並重的一對競速鞋。

林聲偉

跑齡：24

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：5

選擇跑鞋，最重要是跑鞋的支撐位置對正跑手足弓，與跑手雙腳結構吻合，令到天然用來跑步和步行的肌肉得到支持。

如果跑鞋結構與跑手雙腳結構有衝突，最主要是足弓支撐位與跑手足弓不配合，跑起來就不舒服。

比賽應該著平時練習跑得最好、最舒服的鞋，不要選擇未著過、未開過的鞋，這是基本常識。練習著碳板鞋其實也沒問題，因為碳板只是一種輔助，就是一種跑步裝備而已。說到底，跑鞋是否跟足弓位置配合都是最重要的。

註：請Sing師兄推介跑鞋型號，他選擇分享揀鞋心得，跑友們不妨一讀，選對適合自己的跑鞋，安心訓練。

Kobe Lau

跑齡：10

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus Plus

之前著開第一代NIKE Turbo，已經覺得非常舒服！之後停產，今年終於跟Pegasus系列重新生產，比起Pagusus 41稍稍輕身，沒有碳板，前掌亦薄一點，腳感「正」很多，有點以前薄底鞋的感覺之餘，又有Zoom X吸震，所以現在衝圈和其他速度課都選擇Pegasus Plus（而家有3對🙊）

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋：四份一跑手鍾情非碳板鞋

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．全馬跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋1｜人均跑鞋數／最多人著型號及品牌

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．BOSTON 12最受歡迎

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．全馬跑手全紀錄