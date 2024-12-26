問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．全馬跑手全紀錄

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的快跑鞋，合共107對。NIKE成為最受歡迎品牌，最受歡迎型號則是NIKE Vaporfly 3。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「全馬跑手」的分享。

是次調查中，100名跑友同時分享了慢跑鞋及比賽鞋，前者早前已刊登，後者稍後推出。



Rita

跑齡：9+

全馬PB：3:07

家中現役跑鞋：15-20

喜愛快跑鞋：NIKE Zoom Fly 5

主要用來應付Interval及Tempo。雖然有點重，但有碳板，回彈力好好，愈跑得快、對鞋愈推。

阿強

跑齡：10

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

價格相宜、輕巧、有碳版、有少少推進但不會太強，跑Interval和Tempo都夠用。跑鞋要開鞋，最初穿著時鞋底比較硬。不過我本人其實著比賽鞋去練🤣，例如Vaporfly或PRO 3這一類。

Yoyo

跑齡：8

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 4

一直著MAGIC SPEED系列跑速度課，鞋身不算太重，又有碳板，跑步時明顯感受到向前的推動力，令訓練更得心應手，而且非常耐用，性價比甚高。

跑鞋推薦｜ASICS MAGIC SPEED 4。（網上圖片）

魏天恩

跑齡：10

全馬PB：3:12

家中現役跑鞋：5

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10

TAKUMI是我10K以下必選的競速鞋。跑鞋近年改頭換面，加入碳條，但依然保留讓跑者尋找腳感的特色。據我和學生的理解，TAKUMI SEN內籠較窄，與同品牌的BOSTON相比，他們會選擇細半碼到一碼。如想主攻10K以下、平日跑速度課、能夠駕馭身體體能的進階跑者，不妨試試。

Wing

跑齡：15+

全馬PB：3:12

家中現役跑鞋：約10

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 4

基本上是萬用跑鞋，我著MAGIC SPEED跑過運動場Interval、Tempo到出街的長課。我由第一代著到第四代，每代明顯都有進步，MAGIC SPEED 4鞋底升級為FF BLAST TURBO，一上腳的舒適感覺有點像METASPEED SKY +，唔錯的練習鞋，性價比高👍🏼

Candy Lai

跑齡：8

全馬PB：3:15

家中現役跑鞋：4

喜愛快跑鞋：Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

純粹個人比較喜歡，因腳感比較好，另外設計包裹感及彈性不錯，前掌部份不會焗束，比較適合大部份亞洲跑者。

Mon姨姨

跑齡：15

全馬PB：3:19

家中現役跑鞋：10+

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列

Rebel特別適合應付Tempo Run，跑鞋輕身，推進亦強，有助加速。

Vicky

跑齡：8+

全馬PB：3:24

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

鞋頭柔軟織布物料，對腳形有問題的跑者（自己有嚴重拇趾外翻），沒有不適感覺，而且跑鞋極透氣，不焗促。推蹬有而不霸道，唯一缺點是後踭有輕微甩踭感覺。

跑鞋推薦｜NIKE Vaporfly 3。（網上圖片）

Janice

跑齡：7

全馬PB：3:24

家中現役跑鞋：5

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

以前練快課都著碳板鞋，心理作用覺得可以提升練習質素。但經歷受傷後就知道不可以經常依賴碳板鞋，亦會加重對雙腳的負荷。現在練Interval或Tempo會著Rebel v4，雖然沒有碳板，但推進力很「爽」，加上鞋身輕，每一步都十分俐落，是我速度訓練之選。

Joyce

跑齡：4

全馬PB：3:29

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：PUMA Deviate NITRO 3

設計同NITRO Elite 3類似，跑快跑長都能應付 。作為碳板鞋，這對沒有其他牌子跑快時像搖搖板一般，可以穩定地地推動跑手前進。鞋底防滑性能出色，在不同路面上都可放心跑。

Paul

跑齡：10+

全馬PB：3:00

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10

非常全面的練習跑鞋，有別於一般碳板鞋，鞋底相對薄，但觸地反應快，抓地性高，鞋身輕巧，尤其跑Interval「四分披」以內的練習，可以發揮對跑鞋優勢。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10（網上圖片）

Henry Ho

跑齡：10+

全馬PB：3:01

家中現役跑鞋：10+

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS 8

這是一雙薄底鞋，沒有碳板，我主要以之應付Interval。由於薄底設計，腳掌與地面的反應非常迅速，對於快速跑步來說，這點特別有幫助。

Lawrence

跑齡：8

全馬PB：3:01

家中現役跑鞋：7

喜愛快跑鞋：Xtep 160X 3.0 PRO、adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9

國產特步居然在外國鞋網大獲好評，所以香港雖然沒有行貨，都網購入手嘗試。規格上，這對是比賽鞋，但唔會「死推」，快慢由人，好適合跑Tempo。而且鞋面不索水，外底防滑亦不錯，尤其適合水戰。

如果運動場衝Interval，鞋底較薄但反應更靈敏的TAKUMI最「啱feel」 我把第8代著殘了都買第9代，就知「好嘢」。

Stanley Ho

跑齡：15

全馬PB：3:04

家中現役跑鞋：13（路+山）

喜愛快跑鞋：ASICS GlideRide 3

前後掌26毫米/32毫米，FF blast+底，速度反應很快，鞋面軟熟，適合節奏跑和間歇跑。

Jun

跑齡：12

全馬PB：3:05

家中現役跑鞋：5

喜愛快跑鞋：NIKE Pegasus Plus

快跑需提早使用比賽鞋，讓雙腳與跑鞋磨合，但比賽鞋保護性較低， 碳板力量回彈也增加腳踝負荷，沒有碳板、具合適厚度兼能讓跑手提升腳感的Pegasus Plus是理想型號。Zoom X彈力回饋補償沒有碳板的推進力。外型方面，Pegasus Plus 的中間分界也很有標誌性。

跑鞋推薦｜NIKE Pegasus Plus。（網上圖片）

黃崇軒

跑齡：10

跑齡：3:05

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED SKY

一對無論在重量及推進力都做得很好的快鞋，我以之應付快跑練習例如Interval，腳感非常輕盈且反應快。但我會用作快跑鞋而不作比賽鞋的原因是，我試過以此鞋作長距離訓練，當跑至超過10K後，腳前掌位置有麻痹感覺，所以不敢使用這對鞋比賽，但我沒有聽過其他跑友有此情況，所以應是個人問題。

Lawrence

跑齡：8

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3、adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9、ASICS MAGIC SPEED系列

速度要求不太高的課表，我會選擇MAGIC SPEED，反應快，有點舊時代薄底adidas ADIOS的感覺。速度要求較高的話，短程首選adidas TAKUMI SEN系列，長距離就考慮PRO 3，回彈夠，又輕巧。

Sammy So

跑齡：12

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：9

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列

以往練速度課會著有碳板的SuperComp Elite，但著得太多，腳部不適隨之增加，教練建議平時速度課嘗試沒有碳板的跑鞋，Rebel正正是沒有碳板的SuperComp Elite版本，其流暢度和推動力俱佳，亦非常舒適，用作恆常速度訓練，非常適合。

沈樑威

跑齡：30

全馬PB：3:10

家中現役跑鞋：10+

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 4

真正全能跑鞋，鞋身貼腳舒適，鞋底偏薄而令跑手有較好觸地感。無論慢跑、速度課甚至比賽都應付有餘，是本人少數同款多買的跑鞋。

Stephen

跑齡：23

全馬PB：3:10

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：NIKE Zoom Fly 4

穩定性與速度兼備。

Jet Cheng

跑齡：16

全馬PB：3:11

家中現役跑鞋：4

喜愛快跑鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 9

夠貼地，回彈力十足，適合走速度課，讓跑手落地後有充足回彈感。

Jeff

跑齡：約7

全馬PB：3:13

家中現役跑鞋：4

喜愛快跑鞋：MIZUNO WAVE REBELLION FLASH 2

參考第一代REBELLION PRO的設計，抽走碳版改用玻璃纖維版，保留SMOOTH SPEED ASSIST（SSA），令這對中階跑鞋少了PRO那種難以駕馭的前推力，變得較易控制，但SSA 一樣提供不俗的前推力，我會用於Interval和Tempo。

吳偉強

跑齡：19

全馬PB：3:14

家中現役跑鞋：20

喜愛快跑鞋：New Balance SuperComp Pacer

極輕身的碳板鞋，鞋底不高亦不硬，平底，全日穿著都合適舒服，適合上班一族著返工，放工後換套衫就去運動場操Tempo或Interval。

Lewes

跑齡：8+

全馬PB：3:17

家中現役跑鞋：10+

喜愛快跑鞋：上次用嚟比賽的全馬鞋（例如NIKE Air Zoom Alphafly Next% 2）

跑鞋應付全馬比賽後，可以用來練習速度課或者半馬比賽；下次全馬又可以大條道理買對全新跑鞋上陣。

Chinyat Chan

跑齡：5

全馬PB：3:18

家中現役跑鞋：7

喜愛快跑鞋：NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2

推進力比較強。

迅

跑齡：1（路跑）、4（越野）

全馬PB：3:18

家中現役跑鞋：10+

喜愛快跑鞋：HOKA Cielo Road

今年速度課都穿CIELO ROAD。透氣佳，夏季甚至雨天跑運動場都不焗促。輕量PEBA中底材料提供很好的腳感回饋和強大推進力，非常適合平日不著碳板鞋的速度訓練，10K到半馬距離適用。這對鞋大量使用Recycle材料，有心環保的跑手可以考慮。

Fung

跑齡：10

全馬PB：3:20

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 10

輕身，感到有少少推進力，感覺令步頻及速度加快。

Kris Li

跑齡：10

全馬PB：3:20

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

喜歡其碳板助力，跑Tempo及Interval時尤其明顯。

Cheng Chi Pun

跑齡：3

全馬PB：3:21

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：ASICS SUPERBLAST 2

中底用上頂級物料FF Turbo+，具緩震功能之餘又有充足回彈，跑Tempo或長課非常適合。

跑鞋推薦｜ASICS SUPERBLAST 2（網上圖片）

Sam Lee

跑齡：9

全馬PB：3:22

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

本身是賽鞋，但應付比賽速度練習與賽前訓練，對我來說大派用場，反而沒穿過跑比賽……可能我著慣Alphafly系列的賽鞋，Vaporfly的推進力沒預期般大，但耐用程度令我甚為意外，600K後中底仍然軟彈，但又不失穩定性。

CAL FUNG

跑齡：10+

全馬PB：3:23

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED PARIS系列

METASPEED PARIS是我在快速跑步時的首選。跑鞋輕盈靈活，回彈力和抓地俱佳，有助於快節奏的訓練中保持穩健的步伐，這款鞋子的設計讓我感受到速度和靈活性的完美平衡。

Rachel

跑齡：10

全馬PB：3:31

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

鞋底的FF Foam更舒服，是Tempo之選。

KK

跑齡：7

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：不好說（我怕老公會睇到呢個報道）😂

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

輕盈、好推、容易駕馭。

Lilian

跑齡：10+

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10

個人喜歡穿這對鞋在運動場練習速度課，感覺貼地輕巧，緩震又不俗。

佐治

跑齡：8

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：3

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

我選擇穿PRO 3完成速度訓練，跑鞋夠輕，反彈力亦強勁，有利發揮速度。

Henry Chan

跑齡：10

全馬PB：3:35

家中現役跑鞋：5

喜愛快跑鞋：PUMA Deviate NITRO 3

作為非快腳，此鞋給我不錯的推進力，對跑手雙腳的負擔相對於其他品牌的碳板鞋較為溫和，穿上去的感覺亦較為舒適。對於平時較少穿碳板鞋、全馬目標介乎3.5至4小時、或跑速大約在4:30至5:30之間的跑手來說，此鞋算是不錯的選擇。

錢文傑

跑齡：13+

全馬PB：3:35

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：ASICS TARTHER RP 3

傳統石墨底跑鞋與現代超級跑鞋的結晶品。品牌改良了跑鞋的傳統石墨底跑鞋設計，一方面保留傳統的ASICSGRIP大底，提供更好抓地力，同時又配置ASICS碳纖鞋專屬的FF BLAST科技中底，提供足夠的避震及反彈力，增加向前推進力，適合在運動場衝圈、上速度課時穿著。

Ron

跑齡：6

全馬PB：3:38

家中現役跑鞋：3

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9

鞋底夠薄，較容易掌握落地的位置。

Candy糖姐

跑齡：7

全馬PB：3:42:31

家中現役跑鞋：7

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED系列

用來跑Interval或Tempo，跑鞋舒適，包覆性好。碳板鞋底有良好推動力及回彈，改良後的中底令快跑時有不錯緩震，是比較全面的一雙競速鞋。

Gary Lee

跑齡：10+

全馬PB：3:43

家中現役跑鞋：30

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED系列

這對鞋用料好輕好薄，鞋身好輕，回彈力充足，跑400米以上至2K以下的速度課，或者長距離Tempo最適合。

Catherine

跑齡：9

全馬PB：3:54

家中現役跑鞋：3

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

非常貼腳，鞋身輕，適合腳掌「得棚骨」的我。

Cyrus Chan

跑齡：2

全馬PB：3:55

家中現役跑鞋：3

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

我沒試過PRO 1與PRO 2，因為之前著Nike Vaporfly Next% 2（VP2），鞋身太緊、鞋底太快磨蝕，所以嘗試PRO 3，希望有改善。起初著PRO 3跑，相比同品牌的BOSTON 12，緩震方面較不穩定， 不過鞋身比BOSTON 12輕，加上有碳板，到了特定配速而跑姿上又用到前掌碳板，推進明顯優勝得多。PRO 3的推進較VP2容易適應，腳掌承受的壓力亦較VP2輕。

整體來說，PRO 3在速度上對進階跑者（配速5：15之上）有明顯幫助，不過缺點是價錢較高，磨蝕程度較BOSTON 12嚴重。

Jimmy Law

跑齡：8

全馬PB：3:56

家中現役跑鞋：7

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4、adidas ADIZERO BOSTON 12

我用這兩對跑鞋應付日常訓練，無論輕鬆跑、間歇跑或LSD都用得上，因為各方面都十分平均，既具保護性能，又夠輕。

師正

跑齡：11

全馬PB：3:57

家中現役跑鞋：6+

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

著BOSTON 12跑了不少速度課。初時以為BOSTON只適合Tempo，但原來可以應付衝圈。而且跑鞋算是耐用，著了一年，偶然再著，承托力與回彈力都還可以。

Joanne Pang

跑齡：5

全馬PB：3:57

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED EDGE、New Balance FuelCell SuperComp Elite v4好彈，好舒服，推住個人走。

Carol Lam

跑齡：4

全馬PB：3:58

家中現役跑鞋：10

喜愛快跑鞋：New Balance Fuelcell SuperComp Trainer v2

碳板底夠厚，回彈快，跑Interval時最能感受那股推動力。

Sam Tsang

跑齡：4

全馬PB：4:05

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

輕，加速快，練Interval和Tempo一流。

Norman

跑齡：14

全馬PB：4:07

家中現役跑鞋：3

喜愛快跑鞋：ASICS TARTHER JAPAN

型、輕薄、反應快。

Tony

跑齡：35+

全馬PB：4:10

家中現役跑鞋：50+

喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3

用作測試速度，比第1和第2代穩定，而且保持強勁彈力及推進，不過於起伏路面及閃避人群時要注意穩定性。

Sheron

跑齡：8+

全馬PB：4:21

家中現役跑鞋：6

喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3

柔軟舒適的鞋面設計，配合中底碳板，為每一步提供平穩而有效的推動力。中底物料為高速跑時提供足夠的緩震，即使我腳踝多次受傷，仍能安心完成速度課。

Candy Lo

跑齡：8

全馬PB：4:30

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列

鞋身輕巧，FuelCell鞋底有一定推動力，就算路跑或運動場跑Tempo都非常適合。其實New Balance Balos都是好選擇，說得上是進階版的1080，舒適之餘亦有一定的穩定性，而且推進力不錯。

Jo

跑齡：5

全馬PB：4:33

家中現役跑鞋：8

喜愛快跑鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 10

如果你跟我一樣喜歡速度訓練，真的不能錯過這對鞋。跑鞋十分輕盈，Lightstrike Pro技術令每一步都彈得好有力。穿了幾次之後，我發現自己速度有進步，跑起來有動力。

Mini Tam

跑齡：6

全馬PB：4:36

家中現役跑鞋：2

喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

一對鞋應付慢跑、快跑和比賽，夠穩定又有推進力，已經入手第二對。

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



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