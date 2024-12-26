問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．全馬跑手全紀錄
【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的快跑鞋，合共107對。NIKE成為最受歡迎品牌，最受歡迎型號則是NIKE Vaporfly 3。
100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「全馬跑手」的分享。
是次調查中，100名跑友同時分享了慢跑鞋及比賽鞋，前者早前已刊登，後者稍後推出。
Rita
跑齡：9+
全馬PB：3:07
家中現役跑鞋：15-20
喜愛快跑鞋：NIKE Zoom Fly 5
主要用來應付Interval及Tempo。雖然有點重，但有碳板，回彈力好好，愈跑得快、對鞋愈推。
阿強
跑齡：10
全馬PB：3:09
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3
價格相宜、輕巧、有碳版、有少少推進但不會太強，跑Interval和Tempo都夠用。跑鞋要開鞋，最初穿著時鞋底比較硬。不過我本人其實著比賽鞋去練🤣，例如Vaporfly或PRO 3這一類。
Yoyo
跑齡：8
全馬PB：3:09
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 4
一直著MAGIC SPEED系列跑速度課，鞋身不算太重，又有碳板，跑步時明顯感受到向前的推動力，令訓練更得心應手，而且非常耐用，性價比甚高。
魏天恩
跑齡：10
全馬PB：3:12
家中現役跑鞋：5
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10
TAKUMI是我10K以下必選的競速鞋。跑鞋近年改頭換面，加入碳條，但依然保留讓跑者尋找腳感的特色。據我和學生的理解，TAKUMI SEN內籠較窄，與同品牌的BOSTON相比，他們會選擇細半碼到一碼。如想主攻10K以下、平日跑速度課、能夠駕馭身體體能的進階跑者，不妨試試。
Wing
跑齡：15+
全馬PB：3:12
家中現役跑鞋：約10
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 4
基本上是萬用跑鞋，我著MAGIC SPEED跑過運動場Interval、Tempo到出街的長課。我由第一代著到第四代，每代明顯都有進步，MAGIC SPEED 4鞋底升級為FF BLAST TURBO，一上腳的舒適感覺有點像METASPEED SKY +，唔錯的練習鞋，性價比高👍🏼
Candy Lai
跑齡：8
全馬PB：3:15
家中現役跑鞋：4
喜愛快跑鞋：Nike ZoomX Vaporfly NEXT%
純粹個人比較喜歡，因腳感比較好，另外設計包裹感及彈性不錯，前掌部份不會焗束，比較適合大部份亞洲跑者。
Mon姨姨
跑齡：15
全馬PB：3:19
家中現役跑鞋：10+
喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列
Rebel特別適合應付Tempo Run，跑鞋輕身，推進亦強，有助加速。
Vicky
跑齡：8+
全馬PB：3:24
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3
鞋頭柔軟織布物料，對腳形有問題的跑者（自己有嚴重拇趾外翻），沒有不適感覺，而且跑鞋極透氣，不焗促。推蹬有而不霸道，唯一缺點是後踭有輕微甩踭感覺。
Janice
跑齡：7
全馬PB：3:24
家中現役跑鞋：5
喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4
以前練快課都著碳板鞋，心理作用覺得可以提升練習質素。但經歷受傷後就知道不可以經常依賴碳板鞋，亦會加重對雙腳的負荷。現在練Interval或Tempo會著Rebel v4，雖然沒有碳板，但推進力很「爽」，加上鞋身輕，每一步都十分俐落，是我速度訓練之選。
Joyce
跑齡：4
全馬PB：3:29
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：PUMA Deviate NITRO 3
設計同NITRO Elite 3類似，跑快跑長都能應付 。作為碳板鞋，這對沒有其他牌子跑快時像搖搖板一般，可以穩定地地推動跑手前進。鞋底防滑性能出色，在不同路面上都可放心跑。
Paul
跑齡：10+
全馬PB：3:00
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10
非常全面的練習跑鞋，有別於一般碳板鞋，鞋底相對薄，但觸地反應快，抓地性高，鞋身輕巧，尤其跑Interval「四分披」以內的練習，可以發揮對跑鞋優勢。
Henry Ho
跑齡：10+
全馬PB：3:01
家中現役跑鞋：10+
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS 8
這是一雙薄底鞋，沒有碳板，我主要以之應付Interval。由於薄底設計，腳掌與地面的反應非常迅速，對於快速跑步來說，這點特別有幫助。
Lawrence
跑齡：8
全馬PB：3:01
家中現役跑鞋：7
喜愛快跑鞋：Xtep 160X 3.0 PRO、adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9
國產特步居然在外國鞋網大獲好評，所以香港雖然沒有行貨，都網購入手嘗試。規格上，這對是比賽鞋，但唔會「死推」，快慢由人，好適合跑Tempo。而且鞋面不索水，外底防滑亦不錯，尤其適合水戰。
如果運動場衝Interval，鞋底較薄但反應更靈敏的TAKUMI最「啱feel」 我把第8代著殘了都買第9代，就知「好嘢」。
Stanley Ho
跑齡：15
全馬PB：3:04
家中現役跑鞋：13（路+山）
喜愛快跑鞋：ASICS GlideRide 3
前後掌26毫米/32毫米，FF blast+底，速度反應很快，鞋面軟熟，適合節奏跑和間歇跑。
Jun
跑齡：12
全馬PB：3:05
家中現役跑鞋：5
喜愛快跑鞋：NIKE Pegasus Plus
快跑需提早使用比賽鞋，讓雙腳與跑鞋磨合，但比賽鞋保護性較低， 碳板力量回彈也增加腳踝負荷，沒有碳板、具合適厚度兼能讓跑手提升腳感的Pegasus Plus是理想型號。Zoom X彈力回饋補償沒有碳板的推進力。外型方面，Pegasus Plus 的中間分界也很有標誌性。
黃崇軒
跑齡：10
跑齡：3:05
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED SKY
一對無論在重量及推進力都做得很好的快鞋，我以之應付快跑練習例如Interval，腳感非常輕盈且反應快。但我會用作快跑鞋而不作比賽鞋的原因是，我試過以此鞋作長距離訓練，當跑至超過10K後，腳前掌位置有麻痹感覺，所以不敢使用這對鞋比賽，但我沒有聽過其他跑友有此情況，所以應是個人問題。
Lawrence
跑齡：8
全馬PB：3:09
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3、adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9、ASICS MAGIC SPEED系列
速度要求不太高的課表，我會選擇MAGIC SPEED，反應快，有點舊時代薄底adidas ADIOS的感覺。速度要求較高的話，短程首選adidas TAKUMI SEN系列，長距離就考慮PRO 3，回彈夠，又輕巧。
Sammy So
跑齡：12
全馬PB：3:09
家中現役跑鞋：9
喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列
以往練速度課會著有碳板的SuperComp Elite，但著得太多，腳部不適隨之增加，教練建議平時速度課嘗試沒有碳板的跑鞋，Rebel正正是沒有碳板的SuperComp Elite版本，其流暢度和推動力俱佳，亦非常舒適，用作恆常速度訓練，非常適合。
沈樑威
跑齡：30
全馬PB：3:10
家中現役跑鞋：10+
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 4
真正全能跑鞋，鞋身貼腳舒適，鞋底偏薄而令跑手有較好觸地感。無論慢跑、速度課甚至比賽都應付有餘，是本人少數同款多買的跑鞋。
Stephen
跑齡：23
全馬PB：3:10
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：NIKE Zoom Fly 4
穩定性與速度兼備。
Jet Cheng
跑齡：16
全馬PB：3:11
家中現役跑鞋：4
喜愛快跑鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 9
夠貼地，回彈力十足，適合走速度課，讓跑手落地後有充足回彈感。
Jeff
跑齡：約7
全馬PB：3:13
家中現役跑鞋：4
喜愛快跑鞋：MIZUNO WAVE REBELLION FLASH 2
參考第一代REBELLION PRO的設計，抽走碳版改用玻璃纖維版，保留SMOOTH SPEED ASSIST（SSA），令這對中階跑鞋少了PRO那種難以駕馭的前推力，變得較易控制，但SSA 一樣提供不俗的前推力，我會用於Interval和Tempo。
吳偉強
跑齡：19
全馬PB：3:14
家中現役跑鞋：20
喜愛快跑鞋：New Balance SuperComp Pacer
極輕身的碳板鞋，鞋底不高亦不硬，平底，全日穿著都合適舒服，適合上班一族著返工，放工後換套衫就去運動場操Tempo或Interval。
Lewes
跑齡：8+
全馬PB：3:17
家中現役跑鞋：10+
喜愛快跑鞋：上次用嚟比賽的全馬鞋（例如NIKE Air Zoom Alphafly Next% 2）
跑鞋應付全馬比賽後，可以用來練習速度課或者半馬比賽；下次全馬又可以大條道理買對全新跑鞋上陣。
Chinyat Chan
跑齡：5
全馬PB：3:18
家中現役跑鞋：7
喜愛快跑鞋：NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2
推進力比較強。
迅
跑齡：1（路跑）、4（越野）
全馬PB：3:18
家中現役跑鞋：10+
喜愛快跑鞋：HOKA Cielo Road
今年速度課都穿CIELO ROAD。透氣佳，夏季甚至雨天跑運動場都不焗促。輕量PEBA中底材料提供很好的腳感回饋和強大推進力，非常適合平日不著碳板鞋的速度訓練，10K到半馬距離適用。這對鞋大量使用Recycle材料，有心環保的跑手可以考慮。
Fung
跑齡：10
全馬PB：3:20
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 10
輕身，感到有少少推進力，感覺令步頻及速度加快。
Kris Li
跑齡：10
全馬PB：3:20
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3
喜歡其碳板助力，跑Tempo及Interval時尤其明顯。
Cheng Chi Pun
跑齡：3
全馬PB：3:21
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：ASICS SUPERBLAST 2
中底用上頂級物料FF Turbo+，具緩震功能之餘又有充足回彈，跑Tempo或長課非常適合。
Sam Lee
跑齡：9
全馬PB：3:22
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3
本身是賽鞋，但應付比賽速度練習與賽前訓練，對我來說大派用場，反而沒穿過跑比賽……可能我著慣Alphafly系列的賽鞋，Vaporfly的推進力沒預期般大，但耐用程度令我甚為意外，600K後中底仍然軟彈，但又不失穩定性。
CAL FUNG
跑齡：10+
全馬PB：3:23
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED PARIS系列
METASPEED PARIS是我在快速跑步時的首選。跑鞋輕盈靈活，回彈力和抓地俱佳，有助於快節奏的訓練中保持穩健的步伐，這款鞋子的設計讓我感受到速度和靈活性的完美平衡。
Rachel
跑齡：10
全馬PB：3:31
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3
鞋底的FF Foam更舒服，是Tempo之選。
KK
跑齡：7
全馬PB：3:34
家中現役跑鞋：不好說（我怕老公會睇到呢個報道）😂
喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3
輕盈、好推、容易駕馭。
Lilian
跑齡：10+
全馬PB：3:34
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 10
個人喜歡穿這對鞋在運動場練習速度課，感覺貼地輕巧，緩震又不俗。
佐治
跑齡：8
全馬PB：3:34
家中現役跑鞋：3
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3
我選擇穿PRO 3完成速度訓練，跑鞋夠輕，反彈力亦強勁，有利發揮速度。
Henry Chan
跑齡：10
全馬PB：3:35
家中現役跑鞋：5
喜愛快跑鞋：PUMA Deviate NITRO 3
作為非快腳，此鞋給我不錯的推進力，對跑手雙腳的負擔相對於其他品牌的碳板鞋較為溫和，穿上去的感覺亦較為舒適。對於平時較少穿碳板鞋、全馬目標介乎3.5至4小時、或跑速大約在4:30至5:30之間的跑手來說，此鞋算是不錯的選擇。
錢文傑
跑齡：13+
全馬PB：3:35
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：ASICS TARTHER RP 3
傳統石墨底跑鞋與現代超級跑鞋的結晶品。品牌改良了跑鞋的傳統石墨底跑鞋設計，一方面保留傳統的ASICSGRIP大底，提供更好抓地力，同時又配置ASICS碳纖鞋專屬的FF BLAST科技中底，提供足夠的避震及反彈力，增加向前推進力，適合在運動場衝圈、上速度課時穿著。
Ron
跑齡：6
全馬PB：3:38
家中現役跑鞋：3
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9
鞋底夠薄，較容易掌握落地的位置。
Candy糖姐
跑齡：7
全馬PB：3:42:31
家中現役跑鞋：7
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED系列
用來跑Interval或Tempo，跑鞋舒適，包覆性好。碳板鞋底有良好推動力及回彈，改良後的中底令快跑時有不錯緩震，是比較全面的一雙競速鞋。
Gary Lee
跑齡：10+
全馬PB：3:43
家中現役跑鞋：30
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED系列
這對鞋用料好輕好薄，鞋身好輕，回彈力充足，跑400米以上至2K以下的速度課，或者長距離Tempo最適合。
Catherine
跑齡：9
全馬PB：3:54
家中現役跑鞋：3
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12
非常貼腳，鞋身輕，適合腳掌「得棚骨」的我。
Cyrus Chan
跑齡：2
全馬PB：3:55
家中現役跑鞋：3
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3
我沒試過PRO 1與PRO 2，因為之前著Nike Vaporfly Next% 2（VP2），鞋身太緊、鞋底太快磨蝕，所以嘗試PRO 3，希望有改善。起初著PRO 3跑，相比同品牌的BOSTON 12，緩震方面較不穩定， 不過鞋身比BOSTON 12輕，加上有碳板，到了特定配速而跑姿上又用到前掌碳板，推進明顯優勝得多。PRO 3的推進較VP2容易適應，腳掌承受的壓力亦較VP2輕。
整體來說，PRO 3在速度上對進階跑者（配速5：15之上）有明顯幫助，不過缺點是價錢較高，磨蝕程度較BOSTON 12嚴重。
Jimmy Law
跑齡：8
全馬PB：3:56
家中現役跑鞋：7
喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4、adidas ADIZERO BOSTON 12
我用這兩對跑鞋應付日常訓練，無論輕鬆跑、間歇跑或LSD都用得上，因為各方面都十分平均，既具保護性能，又夠輕。
師正
跑齡：11
全馬PB：3:57
家中現役跑鞋：6+
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12
著BOSTON 12跑了不少速度課。初時以為BOSTON只適合Tempo，但原來可以應付衝圈。而且跑鞋算是耐用，著了一年，偶然再著，承托力與回彈力都還可以。
Joanne Pang
跑齡：5
全馬PB：3:57
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：ASICS METASPEED EDGE、New Balance FuelCell SuperComp Elite v4好彈，好舒服，推住個人走。
Carol Lam
跑齡：4
全馬PB：3:58
家中現役跑鞋：10
喜愛快跑鞋：New Balance Fuelcell SuperComp Trainer v2
碳板底夠厚，回彈快，跑Interval時最能感受那股推動力。
Sam Tsang
跑齡：4
全馬PB：4:05
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3
輕，加速快，練Interval和Tempo一流。
Norman
跑齡：14
全馬PB：4:07
家中現役跑鞋：3
喜愛快跑鞋：ASICS TARTHER JAPAN
型、輕薄、反應快。
Tony
跑齡：35+
全馬PB：4:10
家中現役跑鞋：50+
喜愛快跑鞋：NIKE Vaporfly 3
用作測試速度，比第1和第2代穩定，而且保持強勁彈力及推進，不過於起伏路面及閃避人群時要注意穩定性。
Sheron
跑齡：8+
全馬PB：4:21
家中現役跑鞋：6
喜愛快跑鞋：ASICS MAGIC SPEED 3
柔軟舒適的鞋面設計，配合中底碳板，為每一步提供平穩而有效的推動力。中底物料為高速跑時提供足夠的緩震，即使我腳踝多次受傷，仍能安心完成速度課。
Candy Lo
跑齡：8
全馬PB：4:30
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列
鞋身輕巧，FuelCell鞋底有一定推動力，就算路跑或運動場跑Tempo都非常適合。其實New Balance Balos都是好選擇，說得上是進階版的1080，舒適之餘亦有一定的穩定性，而且推進力不錯。
Jo
跑齡：5
全馬PB：4:33
家中現役跑鞋：8
喜愛快跑鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 10
如果你跟我一樣喜歡速度訓練，真的不能錯過這對鞋。跑鞋十分輕盈，Lightstrike Pro技術令每一步都彈得好有力。穿了幾次之後，我發現自己速度有進步，跑起來有動力。
Mini Tam
跑齡：6
全馬PB：4:36
家中現役跑鞋：2
喜愛快跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12
一對鞋應付慢跑、快跑和比賽，夠穩定又有推進力，已經入手第二對。
背景：關於是次跑鞋調查
「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？
筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。
調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。
100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。
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