問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．全馬跑手全紀錄

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的比賽鞋，合共109對。NIKE成為最受歡迎品牌，最受歡迎型號則是adidas的ADIZERO ADIOS PRO 3。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「全馬跑手」的分享。

是次調查中，100名跑友同時分享了慢跑鞋及快跑鞋，早前已經推出。



問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．四大品牌五大型號外的選擇

Rita

跑齡：9+

全馬PB：3:07

家中現役跑鞋：15-20

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

10K至全馬的比賽鞋，有碳板、輕巧、回彈好，但包腳感尚有改善空間。

阿強

跑齡：10

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 2

輕，反應快，好推，比賽鞋來說算便宜（有時NIKE減價700蚊有對）；缺點是著到300K左右明顯威力大減，所以我會將這些「退役比賽鞋」用作練習或者跑10K比賽。

最近入手PUMA的Deviate NITRO Elite 3，還未著過，打算用來跑全馬。Deviate NITRO 2是我穿過最舒服的，從未試過有對鞋著完雙腳毫無不適，所以想試試新一代。

Yoyo

跑齡：8

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

鞋身不是最輕巧的一對，但推進能力出色，穩定性亦比其他比賽鞋優勝。如果肌力足夠，跑長距離比賽都不會費太多力氣。

魏天恩

跑齡：10

全馬PB：3:12

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

PRO 3是ADIZERO系列僅次於PRO EVO 1的比賽鞋。在PRO EVO 1面世前，PRO 3已為adidas重新挽回長跑市場，旗下運動員屢破紀錄。但凡穿仼何一對品牌的競速鞋，對跑者的技術水平都有一定要求，例如可能有「空中漫步」不推進的情況、增加拗柴和摔倒的風險……至今著了PRO 3 ，都未曾出現上述情況，縱使缺乏肌力，PRO 3都能夠讓跑者向前推進，為跑者省力，是一對性價比超高的比賽鞋。

Wing

跑齡：15+

全馬PB：3:12

家中現役跑鞋：約10

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED SKY+ PARIS

著慣初代ASICS METASPEED SKY +比賽，直至近期第一次著ASICS METASPEED SKY + PARIS跑10K及全馬，這對鞋透氣，好輕、好推，比賽一路順住走，而且跑鞋與地面接觸的反應很好，同時能保持穩定性。

Candy Lai

跑齡：8

全馬PB：3:15

家中現役跑鞋：4

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly系列

純粹個人比較喜歡，因腳感比較好，另外設計包裹感及彈性不錯，前掌部份不會焗束，比較適合大部份亞洲跑者。而且鞋不算重，各方面很均衡很適合比賽用途。

Mon姨姨

跑齡：15

全馬PB：3:19

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

著Elite v4跑過3次比賽和1次長課，今代的鞋楦闊了，尤其適合闊腳掌的我，不怕刮腳，加上跑鞋輕巧又夠彈，令我可以安心比賽。

Vicky

跑齡：8+

全馬PB：3:24

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

鞋形極包腳，推送有力，穩定性比上一代更好，加上有Air Zoom氣墊和碳板，感覺好彈。鞋面物料輕盈透氣，感覺舒適。缺點是鞋底較快磨蝕，另外，鞋楦有點窄，似似適合腳形不太寬的跑者。

Janice

跑齡：7

全馬PB：3:24

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

比賽鞋由Elite v3 著到Elite v4。記得跑紐約馬拉松時著Elite v3，即使紐約馬拉松賽道上上落落，但我跑完後雙腳完全沒有不適，也沒有太累的感覺，相信是Elite v3的碳板發揮作用，充分減低雙腳的負荷和壓力。到了倫敦馬拉松，我著上全新Elite v4，亦有同樣感覺，所以比賽鞋一定會揀SuperComp Elite系列，期待Elite v5推出。

Joyce

跑齡：4

全馬PB：3:29

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：PUMA Deviate NITRO Elite 3

碳板回彈力非常好，鞋身超級輕巧，幫助跑者比賽時更加慳力，適合 10K至全馬比賽

Paul

跑齡：10+

全馬PB：3:00

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

剛剛用Alphafly 3跑了全馬，感覺比上兩代改良了。今代的回彈與推動力都比上一代好，穩定性亦提高，用前掌落地的跑友，應該可以充分發揮這對鞋的優點，感覺跑得更得心應手。

Henry Ho

跑齡：10+

全馬PB：3:01

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

我已經用這雙鞋參加過多場半馬和全馬賽事。以往的碳板鞋在穩定性方面略遜，轉彎時容易左右搖擺，PRO 3在這方面明顯改善不少，同時能保持良好的彈性。

Lawrence

跑齡：8

全馬PB：3:01

家中現役跑鞋：7

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

賽鞋冇得傾，一定是NIKE。由Vaporfly 4%、Next% 2到Alphafly 3，全力推你超越極限，尤其全馬中後段體力下降，有跑鞋頂住，跌速都冇咁快。雖然NIKE耐用程度遜色，不過始終賽鞋「慳住著」，著到「打柴」，都有新一代新科技要追了。

Stanley Ho

跑齡：15

全馬PB：3:04

家中現役跑鞋：13（路+山）

喜愛比賽鞋：ASICS MAGIC SPEED 4

前後掌落差35毫米/43毫米，碳板中底幫助加速向前，延長步幅並提供優異緩衝性能，同時對於全掌落地的跑手能給予很好的支撐。MAGIC SPEED 4在穩定、緩震、舒適三項跑鞋指標皆屬高水平，一對可以應付日常訓練又能比賽的跑鞋。

Jun

跑齡：12

全馬PB：3:05

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

碳板鞋選擇的確很多，但要在推進力、是否容易適應和駕馭、價格、外型等因素之間取得平衡，PRO 3是不二之選。特別一提，PRO 3有不同特別版配色，美麗外表也是吸引之處；唯一的缺點是，PRO 4快要面世，新一代將會更受推崇。

黃崇軒

跑齡：10

跑齡：3:05

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

跑鞋超輕，推進力不是最強，但作全馬比賽鞋，推進力只是考慮條件之一，腳掌的舒適程度同樣重要，這款是我著過之中在能平衡各方面的一對跑鞋，最適合我。

Lawrence

跑齡：8

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3、New Balance SuperComp FuelCell Elite v3

非常穩定的全馬比賽鞋，配合跑姿，可以發揮不錯的回彈。乾濕地均咬地，透氣好，轉彎穩定。個人覺得PRO 3的鞋籠比Elite 3稍窄，但兩對都可用。

Sammy So

跑齡：12

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：9

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

由2022年開始，所有比賽都著SuperComp Elite，由v2著到v4，絕對是速度與舒適度兼備的碳板鞋。我腳掌比較闊，但競速鞋大多鞋頭較窄，Elite的鞋楦比較適合我，跑完全速全馬之後，雙腳沒有任何不適。

沈樑威

跑齡：30

全馬PB：3:10

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED EDGE PARIS

性價比絕對領先一眾比賽鞋，一拿上手已是意想不到的輕巧。中掌推動力強，每次跟目標配速去跑，真實時間往往更快。另外站立時前傾的感覺不算誇張，以至完賽時沒有跑爆自己的感覺，大大減低受傷風險。

Stephen

跑齡：23

全馬PB：3:10

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly系列

適合自己，輕身兼推進力強。

Jet Cheng

跑齡：16

全馬PB：3:11

家中現役跑鞋：4

喜愛比賽鞋：adidas adizero TAKUMI SEN 10

夠貼地，回彈力十足，適合走速度課，著地之後給你回彈感覺。

Jeff

跑齡：約7

全馬PB：3:13

家中現役跑鞋：4

喜愛比賽鞋：PUMA Deviate NITRO Elite 3

著過第2代跑全馬，四平八穩，落地穩定滾動順暢，前推力不會太強，避免過分消耗肌力，能夠這樣子跑42公里穩定地快，就是最好的。來到第3代，所以細節再改善了，中底回彈比上一代更好但不失穩定性。坊間對這個型號評價不俗，將會用來參加全馬。

吳偉強

跑齡：19

全馬PB：3:14

家中現役跑鞋：20

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED EDGE PARIS

METASPEED PARIS全碳板鞋，極輕、極推、物料升級，透氣度更好，加上顏色鮮豔，著上腳特別精神。個人覺得跑鞋在推進與穏定之間取得平衡。碳板傾斜角度不太大，跑手不會在比賽早段被推得太快，導致提早跌速，相反跑者可以穩定輸出，特別適合全馬。

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite系列（10k/半馬）

這對鞋的碳板傾斜角度非常大，加上特別加厚的鞋底高度，令跑者更容易達至全身前傾的效果，所以推進力極大，有助跑者將速度發揮到淋漓盡致。

Lewes

跑齡：8+

全馬PB：3:17

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：總之就係brand new的心儀快鞋（例如：NIKE Alphafly 3）

1）輕！去海外比賽，跑鞋和其他比賽裝備會Hand Carry以免寄失，如要轉機，裝備輕巧就不用太辛苦。

2）品牌宣傳高科技的新跑鞋，一定令跑手覺得跑鞋一定又推又快，毋須開鞋（通常賽前5K Fun Run用作開鞋就夠）。

3）著新鞋，開心啲，淨係Endorphin High都跑快啲！

Chinyat Chan

跑齡：5

全馬PB：3:18

家中現役跑鞋：7

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly3

比較容易適應，在相對疲倦的情況下，仍能保持配速前進。

迅

跑齡：1（路跑）、4（越野）

全馬PB：3:18

家中現役跑鞋：10+

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1

預算夠、又想在重大比賽PB的話，PRO EVO 1是好選擇，畢竟是今年最耀眼的馬拉松冠軍鞋。這對鞋引領馬拉松競速跑鞋超輕量化的潮流，僅重138 克，前掌搖桿提供與其他碳板鞋不同的力量回饋體驗，而且PRO 3鞋帶部分容易磨腳的缺點。但要完全發揮這對鞋的最佳表現，卻只有一場馬拉松的壽命，從這方面考慮，大家可以等明年初PRO 4上市。

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

Alphafly 3是我的初馬用鞋，對比上一代，今代舒適貼腳得多，因為上一代太硬。這對鞋令我腳掌受力更均匀，最終成績比我預計的快了12分鐘，應該有部分原因來自跑鞋的貢獻，而且完賽後沒有黑甲沒有磨出水泡，是我迄今多次比賽的唯一一次。其氣墊設計導致每一步落腳都會發出獨特的聲響，但與碳板的配合比上一代進步很多，全馬比賽的中段會讓你Tempo跑的輕鬆，有助維持節奏。我留意到有頂級跑手反映Alphafly 3到了最後衝線階段剛性不足，偏軟，但對我等大眾跑手而言，那已經是另外一個世界了。

Fung

跑齡：10

全馬PB：3:20

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

輕身及穩定的碳板鞋，不像部份比賽鞋左搖右擺，每跑一步丈都不會太彈，中等成績的我可以控制得到。

Kris Li

跑齡：10

全馬PB：3:20

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：Li-Ning飛電ULTRA系列

很推很快，比其他牌子的碳板跑鞋穩定性更強，而且沒有磨腳的情況。

Cheng Chi Pun

跑齡：3

全馬PB：3:21

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED EDGE PARIS

每次全馬，我一定著METASPEED系列。

Sam Lee

跑齡：9

全馬PB：3:22

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：NIKE Alphafly 3

著過前兩代，來到第3代，中底向前的流線造型真正為中前掌落地的跑手而設，而且用這種方式去跑明顯有漸進的推力，亦比上代更易控制。由於前掌中底稍為加厚，所以落地時緩震感覺比之前舒適，我過去曾受左腳舊患影響，但落地帶來的痛楚仍然輕微。這一代鞋面物料經改良更見軟熟，而且腳背到腳趾都是Just Fit的貼服，沒有像上一代因過分迫腳而引發不適（例如磨損腳趾皮膚或起水泡），感覺有點像以前用Flyknit鞋面的Zoom Fly和4%。這對鞋成就了我全馬PB，亦是我最信賴的比賽鞋。

CAL FUNG

跑齡：10+

全馬PB：3:23

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

PRO 3是我參加比賽時的不二之選。跑鞋輕巧而強韌，提供出色的支撐和穩定性，讓我在比賽中能夠全力以赴，不受鞋子的束縛。這款鞋子的設計與性能讓我在比賽中獲得更好的表現。

Rachel

跑齡：10

全馬PB：3:31

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

對於長距離馬拉松，鞋身輕巧，步伐穩定。

KK

跑齡：7

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：不好說（我怕老公會睇到呢個報道）😂

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED SKY、ASICS METASPEED EDGE

純粹因為著佢PB咗😅。

Lilian

跑齡：10+

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

老實說，推的感覺不及NIKE Vapofly，但喜歡其穏定性夠強，全馬以3小時30分至4小時為目標，跑得好放心。

佐治

跑齡：8

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

穿上腳感覺舒適，以碳板鞋來說，Elite v4十分穩定，不會左搖右擺，即使以跑長距離，腳掌都不覺疲累。

Henry Chan

跑齡：10

全馬PB：3:35

家中現役跑鞋：5

喜愛比賽鞋：PUMA Deviate NITRO 3

作為非快腳，此鞋給我不錯的推進力，對跑手雙腳的負擔相對於其他品牌的碳板鞋較為溫和，穿上去的感覺亦較為舒適。對於平時較少穿碳板鞋、全馬目標介乎3.5至4小時、或跑速大約在4:30至5:30之間的跑手來說，此鞋算是不錯的選擇。

錢文傑

跑齡：13+

全馬PB：3:35

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED SKY PARIS（步幅）、ASICS METASPEED EDGE PARIS（步頻）

鞋面物料採用全新MOTION WRAP 2.0技術，減輕重量，透氣度和舒適感進一步提升。中底更新了上一代FF TURBO PLUS緩震物料，讓著地變得更柔軟，跑每一步都更省力。改善了碳板的設計，帶來更有效率的動能回饋，適合在比賽中突破PB。

Ron

跑齡：6

全馬PB：3:38

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

比賽想爭取好成績，所以會選用價錢較貴的跑鞋，可以安心發揮，力爭佳績。

Candy糖姐

跑齡：7

全馬PB：3:42:31

家中現役跑鞋：7

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

平時用作比賽，以及較長距離Tempo或馬速長課用，跑鞋輕身舒適，非常透氣易乾。推進力佳又夠穩定，厚底跑鞋來說，不會左右搖晃。特別一讚落斜路時感覺特別穩定，明顯感覺到衝力減少，落斜完全在自己控制範圍內，雙腳負擔減少。

Gary Lee

跑齡：10+

全馬PB：3:43

家中現役跑鞋：30

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

一對著得舒服的比賽鞋。有的碳板鞋鞋底較硬，當我稍為增加跑步距離，就會覺得腳掌不舒服，但這對碳板鞋說得上Best of the Best，有推進力之餘又不會太誇張，感覺合理，不難駕馭。

Catherine

跑齡：9

全馬PB：3:54

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：ASICS METASPEED系列

在運動場跑了20K都沒問題，雖有碳板，但不會令到我覺得鞋籠太硬，夠舒服，當然最重要是發揮速度。

Cyrus Chan

跑齡：2

全馬PB：3:55

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

2024年目標是渣馬半馬PB和7月黃金海岸初馬Sub 4， 所以選了有碳板的PRO 3出賽。

備戰渣馬半馬，多次著PRO 3用目標配速5:20完成16至18K長課，因為鞋身不像NIKE Vaporfly系列般窄，而且鞋底較厚，用目標配速整體都不覺辛苦， 有時加速到五分內，亦沒有腳痛問題。

比賽當天，天氣涼快乾爽， 決定快少少的配速 （約5:10）去跑， 結果頭10K在51分鐘內完成，雙腳完全沒有不適，中間亦有幾公里可能跑姿配合到前掌碳板，配速去到4:50。習慣前掌落地的跑手更能感受到碳板推進的威力，最終我用平均約5:01的配速完成比賽，PB了。

黃金海岸初馬， 頭28K平均配速5:28，雙腳沒有不適，亦不覺累。去到31K四頭肌開始抽筋， 無法維持跑姿，速度減慢， 不過最尾兩公里再發力加速，PRO 3發揮到推進作用。

總括而言， 作為比賽/競速跑，我推介PRO 3。因為鞋身輕， 碳板推進有幫助之餘，緩震亦較其他牌子好，顏色多選擇亦是吸引之處。不過缺點是價錢較高，磨蝕程度亦較BOSTON 12嚴重。

Jimmy Law

跑齡：8

全馬PB：3:56

家中現役跑鞋：7

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

推進力夠，基本上全馬一定著PRO 3，「推」得來又夠穩陣，軟硬度都適中。

師正

跑齡：11

全馬PB：3:57

家中現役跑鞋：6+

喜愛比賽鞋：Saucony ENDORPHIN SPEED 3、ASICS MAGIC SPEED 3

這兩對跑鞋分別帶我跑出全馬和半馬PB。MAGIC SPEED 3的推進力更明顯，我跑半馬恰到好處；第3代比第4代更適合我腳形，因為楦位較闊。著ENDORPHIN SPEED 3跑全馬更是出奇地匹配，高手可能會用來練習，我跑全馬不算快，用來比賽已很夠用，自知自己揸唔到法拉利，選擇適合自己的「座駕」好似穩陣點。

Joanne Pang

跑齡：5

全馬PB：3:57

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

超級彈，近來比較喜歡的鞋。

Carol Lam

跑齡：4

全馬PB：3:58

家中現役跑鞋：10

喜愛比賽鞋：NIKE Vaporfly 3

著Vaporfly 3跑過4場全馬，跑鞋非常輕盈，回彈超強，比賽時有向前推住去停不到的感覺！特別喜歡跑鞋夠透氣，適合我這種大汗人士。

Sam Tsang

跑齡：4

全馬PB：4:05

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

多位香港精英與平民跑手極力推薦的比賽鞋，無論快慢長短，反應都很到位，而且十分舒適。

Norman

跑齡：14

全馬PB：4:07

家中現役跑鞋：3

喜愛比賽鞋：ASICS NOVABLAST系列

跑得長都係舒服啲好😂。

Tony

跑齡：35+

全馬PB：4:10

家中現役跑鞋：50+

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite v4

彈力很強，推進很好，但相比起Vaporfly會多一份穩定感覺，緩震亦略好一點。我在芝加哥馬拉松跑到30K後仍然感受到穩健的腳感和彈力，加上美觀外表，成為比賽不二之選。

Sheron

跑齡：8+

全馬PB：4:21

家中現役跑鞋：6

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3（櫻花版）

靚！真係好靚！🤣

對於只有一次全馬經驗，成績又不特別亮麗的我來說，坦白講未必完全發揮PRO 3的優點，不過跑鞋好評多，外表亦吸引，怎能錯過？希望下次比賽可以著這對PRO 3跑出好成績。

Candy Lo

跑齡：8

全馬PB：4:30

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：New Balance SuperComp FuelCell Elite系列

Elite鞋身選料輕巧透氣，輕微加厚的FuelCell鞋底加上碳板的技術支援，提供到更大的向前推進力，幫助跑手發揮速度和爆炸力。

Jo

跑齡：5

全馬PB：4:33

家中現役跑鞋：8

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

PRO 3的Energy Rods技術有助我跑得快，又夠穩定。以之跑過全馬比賽，感覺每次都好有信心，腳步輕鬆又有力。

Mini Tam

跑齡：6

全馬PB：4:36

家中現役跑鞋：2

喜愛比賽鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

一對鞋應付慢跑、快跑和比賽，夠穩定又有推進力，已經入手第二對。

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．四大品牌五大型號外的選擇

問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋1｜人均跑鞋數／最多人著型號及品牌

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜快跑鞋．BOSTON 12最受歡迎

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜快跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．全馬跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋：四份一跑手鍾情非碳板鞋

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．全馬跑手全紀錄