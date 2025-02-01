四徑2025｜謝雯菲靠瞓得足克服298公里　曾發電郵抗議禁錶令

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），內地跑手謝雯菲經過3日3日夜的奮鬥，在年初四下午3時左右跑抵梅窩碼頭，完成298公里的四徑，親吻綠色郵筒，享受香檳浴。謝雯菲是今屆第二位返回終點的參加者，以65小時20分成為四徑生還者。

有豐富跑山經驗的謝雯菲表示，四徑這項挑戰十分困難，並點出睡眠安排十分重要，一味追求速度而不睡覺，最終一定會倒下。謝雯菲解釋，當知道今屆四徑在年初一晚開始，已經知道難以跑入60小時內，只求平安走完，所以每次轉徑時，她都會至少睡半小時。



四徑2025｜謝雯菲在年初二完成麥徑。（顏銘輝攝）

四徑2025｜謝雯菲以65小時20分成為四徑生還者。（顏銘輝攝）

外號「色魚」的謝雯菲是內地越野跑圈的著名跑手，跑山10年，在中外比賽獲獎無數，在2024年贏得HK100大滿貫女子冠軍。她初嘗四徑，感受到這項挑戰的魅力，參加前以為四徑只是一場普通的遊戲，但經過3個晚上，切身感受到眾人對四徑的支持，「沒有參加過是感受不到的。這個其實是一個很難的遊戲」。

四徑2025｜謝雯菲以65小時20分成為四徑生還者。（顏銘輝攝）

謝雯菲認為四徑不只考驗體能，睡眠及飲食的安排都很關鍵。她說：「我們要行3日，如果是只顧趕時間不睡覺，肯定會倒下，所以你要在中途睡足覺。」四徑創辦人及總監Andre Blumberg在年初一下午宣布，今屆挑戰在年初一晚上9時44分開始。謝雯菲表示，得悉這個時間後，便放棄了追趕60小時內成為完成者的想法。她說：「我們大部分人都覺得，相對來說很難去完成60小時，所以我覺得就這樣走完、去完成到四條徑就可以了。」

四徑2025｜謝雯菲以65小時20分成為四徑生還者。（顏銘輝攝）

如果參加者想在衛奕信徑趕到年初二晚的尾班港鐵過海，必須在27小時內走完麥理浩徑及新界、九龍區的衛奕信徑，在今屆15名挑戰者中，只有居港尼泊爾跑手Nugo能夠趕到尾班港鐵前由藍田過太古，但他最終也未能跑入60小時內。

四徑2025｜謝雯菲以65小時20分成為四徑生還者。（顏銘輝攝）

謝雯菲決定不追趕60小時後，將鬆動的時間用來休息，多睡覺。她說：「每一次換徑的時候，我都起碼睡半個小時到1個小時。在凌晨的時候，我都會睏，但是我撐得住。」在四大遠足徑中，她認為衛徑最難，因為有部分她未走過，又要轉港鐵，她說：「開始前很多人跟我說，衛徑有很多樓級，當時沒當一回事，但行的時候真的發現很多樓級。」

四徑2025｜謝雯菲以65小時20分成為四徑生還者。（顏銘輝攝）

謝雯菲在100公里麥徑花了16小時14分，到78公里的衛徑用上19小時26分，而50公里港島徑就在10小時內完成，是今屆第3位搭船去梅窩的參加者。在70公里鳳凰徑，她用了14小時34分走完，比她預計走得快，並超越了出狀況的梁康翹，成為今屆第二位返抵終點的跑手。

四徑2025｜謝雯菲以65小時20分成為四徑生還者。（顏銘輝攝）

此外，今屆四徑禁止跑手戴錶，不利對香港山徑較陌生的非本地人。謝雯菲說：「我剛剛知道的時候，其實有用電郵跟Andre說抗議的，但後來覺得這是他決定的遊戲，規則是他決定的。」她表示今次行得謹慎，沒有很嚴重的迷路。

被問到有沒有興趣再度挑戰四徑，爭取在60小時內走完成為完成者，謝雯菲表示今次的成績已經是好好的結果。