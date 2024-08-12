渣打馬拉松2025｜報名+比賽日期+路線資料　全馬獎金最新資訊

渣打馬拉松2025將於2月9日舉行，達標跑手於8月12日開始報名，一般公眾人士則可由8月21日早上10時起進入大會網站報名，大會將於9月4日下午2時公布首輪抽籤結果。本文詳列2025年渣馬的報名詳情、路線資料、報名費及獎金等最新資訊。



渣打馬拉松2025｜基本資料

比賽日期：2025年2月9日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.45萬

10公里：3.09萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人

渣打馬拉松2025｜報名費

本地參賽者：600港元（馬拉松）、520港元（半馬拉松）、420港元（10公里）、350港元（10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

海外參賽者：90美元（馬拉松）、85美元（半馬拉松）、70美元（10公里）、60美元（10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

渣打馬拉松2025｜報名日期

達標跑手優先報名：8月12日至8月16日

公眾抽籤跑手：8月21日至8月30日

10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組：8月21日至11月22日

渣打馬拉松2025｜路線圖

渣打馬拉松2025｜馬拉松特別獎勵計劃

馬拉松挑戰組之香港永久性居民參賽者，如完成比賽時間少於3小時（男子）/3小時30分（女子），每人可獲獎金1000港元。

渣打馬拉松2025｜馬拉松獎金打回原形 3小時內完賽1萬變回1000

渣打馬拉松2025｜選手包領取日期

2025年1月上旬：大會發放「跑手包領取書」電郵

2025年2月5至8日：領取跑手包