渣打馬拉松2025｜馬拉松獎金打回原形　3小時內完賽1萬變回1000

渣打馬拉松將於2025年2月9日舉行，大會今天已更新官網，發放報名及獎金等最新資訊，其中馬拉松3小時內完賽（Sub 3）獎金「打回原形」，由之前的1萬元變回1000元，經歷兩屆渣馬的「萬金先生」及「萬金小姐」，成為絕唱。



2025年渣馬將於8月12日起接受報名，路線不變，全馬及半馬依然以尖沙嘴彌敦道起步，跑到維園衝線，10公里的賽道則是東區走廊至維園。

最令本地跑友關心的當然是「Sub 3」獎金（官方名稱為「馬拉松特別獎勵計劃」）。贊助商於2023年把「Sub 3」獎金以十倍加碼，全馬挑戰組的本地跑手在限時內完成全程（男3小時內、女3小時30分內），獎金由以往的1000元暴增至1萬元，「千金」變「萬金」，一度成為香港跑界熱話。

然而「萬金傳奇」在明年渣馬正式成為歷史。根據官網顯示，2025年賽事的「Sub 3」獎金變回1000元，限時則不變，依然是男子組3小時內、女子組3小時30分內。

渣打馬拉松經歷兩年「萬金先生」，明年變回「千金先生」了。（資料圖片）

翻查過去兩屆資料，2023年賽事，一共217名跑手獲得1萬元獎金，包括151位本地男跑手及66位本地女跑手。至於2024年，「萬金跑手」增加一倍，總數為322男124女共446名。

田總主席關祺去年在賽後記者會曾提到萬金先生及萬金小姐：「有關馬拉松特別獎勵計劃，跑手們的成功有目共睹，對我們來說有刺激作用，亦看到大家的時間有進步。」有記者問及明年獎金會否有變化，他表示「要同贊助商傾一傾」。雖然1萬元獎金最終成為絕唱，但相信跑友們對於馬拉松Sub 3的追求，仍是不變的。

渣打馬拉松2025日程

8月12日14:00 「達標跑手優先報名」報名

8月16日19:00 「達標跑手優先報名」截止報名

8月20日14:00 「達標跑手優先報名」公佈結果及開始接受付款

8月21日10:00 「公眾抽籤」報名

8月24日23:59 「達標跑手優先報名」截止付款

8月30日19:00 「公眾抽籤」截止報名

9月4日14:00 「公眾抽籤」公佈第一輪抽籤結果及開始接受付款

9月10日23:59 「公眾抽籤」第一輪截止付款

9月13日14:00 「公眾抽籤」公佈第二輪抽籤結果及開始接受付款

9月19日23:59 「公眾抽籤」第二輪截止付款

11月22日19:00 「傷健人士名額」截止報名

11月29日23:59 「馬拉松慈善計劃」截止跑手報名、「傷健人士名額」截止付款、「輪椅賽」截止付款

2月5至8日 領取跑手包



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