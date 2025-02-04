四徑2025｜梁康翹70小時心路歷程　遭睡魔擊潰　跑到喊一度想退出

究竟梁康翹（Kimmy）在鳳凰徑發生什麼事？在Kimmy四徑挑戰兩日後，她與支援者Tony接受訪問，回憶這次難忘的四徑旅程。

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），本地跑手Kimmy第4次參加，在前3條徑麥理浩徑、衛奕信徑及港島徑做到部署，朝60小時的完成者門檻前進。然而，睡魔來襲，擊潰了Kimmy，一度決定退出，最後以70小時18分返抵梅窩，再次成為生還者。對於鳳凰徑無以為繼，Kimmy覺得有點可惜，但Tony就認為無憾，因為Kimmy已經盡力了。



四徑2025｜梁康翹在年初二下午完成麥徑，跑到北潭涌。（顏銘輝攝）

四徑2025目標：60小時做完成者

今次是Kimmy第4次參加四徑，頭兩次在2019及2022年未能走完，到2023年首次走畢四徑，以68小時17分成為生還者。Kimmy在去年12月聖誕節走完了「香港4in4挑戰」，而且表現不俗。Tony說：「她在4in4之後兩三個月，其實都處於一個巔峰狀態，如果想試一試四徑完成者（60小時內），就今年了，不要再等！」

由於今年規例「加辣」，創辦人Andre Blumberg會在起步前6小時才通知參加者起步時間。由年廿九晚起，Kimmy及Tony靜候Andre通知，當晚完全睡得不好，常常起身看電話。Kimmy說：「以為他會搭半或者搭正通知，常常去看一看，完全不行！」直至年初一下午3時多，他們才知道四徑晚上9時44分開始。

四徑2025｜梁康翹完成麥徑，在北潭涌接受支援。（顏銘輝攝）

四徑2025部署：趕年初三頭班港鐵

Tony說：「我們有計過，只有兩個計劃，一是尾班車，二是頭班車。尾班車不需要試，因為沒有可能。我們的計劃是舒服地走麥徑及衛徑，然後目標是搭頭班車。」

今屆四徑在年初一晚上9時44分開始，至於由藍田過海的尾班港鐵大約在深夜1時開出，換言之，參加者如果想趕年初二晚尾班港鐵，就需要在27小時內完成100公里的麥徑及六十多公里由南涌至藍田的大半條衛徑。就算出盡全力趕到尾班港鐵，之後的路都可能無以為繼，甚至無力走完4條遠足徑，而且只要港島徑及鳳凰徑保持到穩定速度，搭年初三早上的頭班港鐵過海，亦有充足時間去做到60小時以內的完成者。

四徑2025｜梁康翹跑到北潭涌，坐下來換鞋襪。（顏銘輝攝）

四徑2025｜麥理浩徑16小時舒服走完

在麥理浩徑，Kimmy的精神及體力沒有任何問題，也沒有開得太快，在年初二下午2時多抵北潭涌，花了16小時22分走完100公里。她說：「目標是16小時，最後也是16小時行完，都是輕鬆走，我跟Glen（另一參加者易健豪）一起走了80公里，直至到鹹田。我們晚上一邊行一邊聊天，沒有特別去趕時間表，都是輕鬆的。」

兩年前，Kimmy第3次參加四徑，首次成為生還者。在那次四徑，她在麥徑遇上狀況，雙眼看不到東西，要在士多坐了很長時間，才恢復點視力，勉強走完麥徑。今次，Kimmy做足準備，買了用來攀雪山的防風鏡，所以四徑全程視力沒有問題。

Kimmy開始衛徑前與謝雯菲合照。（受訪者提供）

四徑2025｜衛奕信徑如預期趕頭班地鐵

反正不打算趕年初二尾班港鐵，Kimmy在南涌休息了多一點的時間，但她坦言沒有睡得好。她說：「睡了半小時，其實不太睡得着，那時真的未眼瞓。」在年初二晚，她仍然精神，沒有出現狀況，落到太和食燒賣，保持穩定的速度，超越需要休息的內地跑手鄭露民及葉曉明，上到第二位，僅次遙遙領先的Nugo。

Kimmy完成衛徑後，精神狀態仍好好。（受訪者提供）

在港鐵站開閘前半小時，Kimmy大約在年初三清晨5時半行到藍田，沒有時間小睡，到便利店買點東西食，再等港鐵站開門，坐頭班車過海。由太古上小馬山，再連登紫羅蘭山及孖崗山，她在這兩段衛徑的表現非常好，在3小時內走完，在早上9時21分落到赤柱。

Kimmy與前來打氣的Angie合照。（受訪者提供）

在山下迎接的Tony也大讚Kimmy那時很精神，他說：「見到她在衛徑最後落樓梯很快，正常跑完百幾公里，不可能落樓梯那麼快，而且她一下來就問：『是否趕6點20分（那班入梅窩的船）？』我們本身計劃是坐6時20分的快船（完港島後由中環由梅窩），若趕不到就坐7時的慢船。她一下來已經很有目標，不需要睡覺。」

很多跑手在第二晚已經慘遭睡魔折磨，但Kimmy真的大勇，行到第二晚仍不覺有睡意，雙腳更沒有受傷或痛楚。反正不想睡，又想趕船，她坐車到石澳後沒有久留，很快就出發，開始50公里的港島徑。

Kimmy從石澳出發，開始港島徑。（受訪者提供）

四徑2025｜港島徑表現仍在60小時計劃內

Kimmy的狀態略有下滑，保持不到衛徑的速度。她說：「慢了一點，跑得慢過上次（2023年四徑）。一來龍脊太多人，有時候行都行不到，行到有點躁底；落到引水道很熱，遇上那幾天最熱的時間，我都未能跑足全條引水道；後半段開始有些……又不是眼瞓，但開始行到有點悶，行極都未行到。」

行到黃泥涌峽時，Kimmy已知無法趕上年初三晚上6時20分的船。外界都期待她能夠成為第三位女完成者，包括四徑創辦人Andre Blumberg。按計劃，若要趕60小時內完四徑，她最遲要搭到晚上7時40分的船入梅窩。她說：「行到中途，Andre突然發個訊息給我，說離7時40分的船還有1小時，那麼好吧！」

在港島徑尾段，Kimmy再次加速，由山頂落中環碼頭的路，她更加高速衝落山，早了點時間到碼頭，可以先入廁所換衫再上船。她說：「（上船）沒有睡得着，其實坐快船，你吃點東西，都已經快到（梅窩）了。」

在頭3條遠足徑，Kimmy幾乎完全按計劃行事，做到60小時的時間表，預留了約13小時去走鳳凰徑，而且沒有嚴重的眼瞓，雙腳也沒有受傷。如果保持到速度，她可以在60小時內完成四徑。

Kimmy在鳳凰徑太眼瞓，多次躺下來休息。（受訪者提供）

四徑2025｜鳳凰徑精神狀態急跌

入到梅窩是晚上8時10分左右，Kimmy把握時間休息，有20分鐘可以睡。Tony亦帶了一張摺床入梅窩，希望Kimmy睡得到，但她說：「我不是很睡得到，一來很多人在旁邊，二來還不是很眼瞓。」Tony說：「她睡了25分鐘左右，起來繼續吃東西，很幸運的是，她雖然很累，但吃得到東西，起碼沒有想嘔吐。」此時，Kimmy即插道：「其實我不太有胃口吃東西。」

Tony表示四徑創辦人Andre Blumberg也在梅窩，並催促Kimmy起步，若果再拖延下去，就很難跑進60小時內。Tony說：「Andre有點不耐煩，因為覺得她既然那麼辛苦跑好了3條徑，為何來到鳳凰徑好像沒有什麼決心？那一刻，只有她跟Nugo有機會做到60小時。不停催促，說快點，你要走了，因為真的剛剛只餘下13小時。」Kimmy續說：「他（Andre）弄得我有點亂，我還未吃雞飯，然後他又催我行。」

年初三晚上8時50分左右，Kimmy從梅窩起步，開始鳳凰徑。她說：「（鬥志如何？）那一刻還可以的，我有計算過，可能每公里比平時慢兩分鐘，都可以做到。」Tony也說：「她都有嘗試，初段都有跑。」然而，Kimmy的佳態在不久終止，而且斷崖式下滑，直接「熄機」。

晚上11時左右，Kimmy走到貝澳，離終點還有60公里，之前兩晚沒有出現的睡意來了，而且來到非常兇猛，令人無力抵抗。她的眼及腿沒有問題，但精神狀態崩潰了。她說：「出到貝澳那一刻，開始真的很眼瞓，然後就不行了。你們有沒有試過？眼瞓到眼也掙不開，行不到直線。」但她表示全程沒有幻覺。

梁康翹在年初四凌晨表示左搖右擺，行不到直線。（Instagram）

四徑2025｜無力對抗睡魔跑到喊

她形容那時的困境：「我在貝澳嘗試睡了10分鐘，應該要睡更長時間。上到引水道，真的不行，好眼瞓。精神與雙腳分離了，我很想行快一點，但雙腳行不到快，行到1小時1公里。那條9公里的引水道，好像行了3至4小時。」沿路上，她有遇過不同攝影師，她說：「每一次見到那些人，我都說很想睡覺，那種是無時無刻想睡的感覺。」那時又開始下雨轉冷，Kimmy披住曝寒毯前進。

Kimmy有想過辦法對抗睡意但沒有效果，她說：「我有用咖啡因丸，那人教我6小時吃一粒，我在（鳳凰徑）起步時吃一粒，上到引水道再吃，轉頭又再吃，它沒有反應！然後我就行下，在旁邊睡一睡，又起身行兩步，又在路邊睡，我在水口又睡了很久。我在水口看到有凳，我就想躺下來。」她在年初四凌晨約2時到水口。

她表示今年四徑感受到前所未有的眼瞓，情況比兩年前那次更差，她說：「捱眼瞓可以很恐怖！幸好引水道有欄杆，否則我很怕自己跌了下去。」包括年廿九，她已經連續4晚沒有好好睡覺。

Kimmy在昂坪前進的背影。（受訪者提供）

有沒有遇到其他後來居上的跑手？Tony說：「在引水道已被謝雯菲過了，Kimmy那時睡着了。」Kimmy即說：「我知道她過了我，我本身以為她會叫醒我一起走，但她沒有。」年初四天光，她捱到分流，在士多坐下來，叫了一碗麵，但沒有胃口，只是吃了一口，休息多一會便繼續行。到大澳附近，她被鄭露民及脇屋貴司等過頭。她更加不只一次行到哭起來，她解釋：「（為何哭？）很辛苦！你試下就知！」

四徑2025｜一度決定退出 擺爛慢慢行

日光稍為驅散了Kimmy的睡意，但整個夜晚及早上也沒有胃口，令她陷入另一困境，一度放棄四徑。她說：「因為整晚沒吃東西，上羗山那一段完全沒有力，行了很久才出到去。」期間，Kimmy想過退出，更打電話叫Tony到馬路接她離開，Tony亦通知了Andre Blumberg。

Tony說：「她全晚打了很多次給我，就說不行了，很眼瞓，但沒有說退出。直至她真的打了很多次電話給我，我說你想怎樣，是不是要退出。她說真的沒有力了，想退出，叫我去深屈道接她。」

Kimmy在昂坪啃了一件三文治，她強調是啃而非食。（受訪者提供）

「那一刻真的想退出，慢慢行算吧！沒有力，不想行！」在靈會山及羗山的路上，Kimmy承認擺爛放棄，甚至想過掉頭回大澳離開。她說：「上靈會山真的沒有力，然後我心想，之後怎樣上鳳凰、大東！上不到的！那一刻吃不到東西，我就不停拿着電話，當收到訊號就打給他（Tony），上到靈會山收到訊號。我有想過好像回大澳比較近。」

她非常緩慢地前進，途中收到不少陌生人的打氣，她說：「沿途很多『食花生』的人叫我加油，我跟他們說，我沒有油了！」年初四約下午2時半，Kimmy從觀音山行下來到深屈道。Tony說：「她的狀況沒有我想像中那麼差，她反而我現在是什麼時間，她說這裏不是支援點，先上昂坪。」為何改變主意？Kimmy說：「他們（Tony及Andre等人）肯定不會准我退出。」

在下午3時多，她行到上昂坪，在市集的便利店買了三文治及汽水補給，睡了十多分鐘再起行，往鳳凰山進發。在昂坪有沒有想過退出？她說：「算吧！走完去吧！鳳凰、大東都不是很遠，還有6小時。」

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

四徑2025｜以70小時18分成為生還者

啃了三文治又有汽水，Kimmy重新上了點力，而且上落山沒有走平路那麼催眠，她說：「鳳凰、大東，我都覺得上得幾快。我一路看（實時追蹤網站），發現他們（後面的參加者）愈來愈遠。當我回到終點時，後面的一個才到大東。」在晚上8時，她抵達梅窩碼頭，以70小時18分再次成為生還者。在70公里鳳凰徑，她耗上約23小時。Kimmy笑道：「慢過正常人行。」

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

Kimmy嘆道：「沒有辦法，因為控制不到。不是腳痛所以慢，不是我不想跑，而是精神上真的控制不到，尤其第三晚。最後那一條（遠足徑），我有10個小時遊魂了。」

在麥徑、衛徑及港島徑完全按到計劃去跑，幾乎可以說做足100分，但鳳凰徑的崩潰葬送了之前的努力，有沒有覺得可惜？Kimmy說：「都有可惜，做不到（60小時內）。本身都打算13小時，我是跑得到（鳳凰徑）的，如果不眼瞓的話。」

Tony即說：「在支持者角度，我覺得沒有（可惜），盡了全力。走得好好了，如果其中一條徑開大了，令到之後走得差，那樣我會覺得可惜，但今次我完全沒有覺得可惜位。因為你是人，不是機器。可以做的都做了，很多人都覺得她做得好好了，盡了力。」

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

由2019年起首次參加四徑，至今7年，四度參與挑戰，另外還參加過兩次「香港4in4挑戰」，為何Kimmy那麼愛四徑？她即說：「我不喜歡的。」旋即指住Tony說：「是他玩先的，我被他感染了。他都想走完，但他捱不到眼瞓。」

被問到會否第5次參加四徑，Kimmy在周日WhatsApp簡單回應「No（不）」一個字。到周一的訪問，Kimmy稍為轉一轉口風，她說：「如果（四徑）20周年，我還在跑步，我還有能力，那時再考慮吧！」今年是第14屆四徑，20周年即是6年後。

Kimmy及Tony在梅窩碼頭合照。（受訪者提供）

有勇氣4次站到四徑的起點，本身已是一個傳奇；兩次在不同困苦中走畢四徑，兩度成為生還者，Kimmy的實力及堅毅，也不再需要什麼證明。