四徑2025評論｜還原基本步　主角回歸生還者　淺談規例加辣影響

HK4TUC 2025- Classic Year of Survivors

首先恭喜各位完成挑戰的四徑人。

這屆是否《香港四徑大步走》尾段介紹欣賞Survivors（生還者）段落的一個預告？如果今屆有紀錄片，就是告訴大家Survivors就是主角。

文：梁俊強 Jacky Leung（第一位四徑breaking 50跑手）



四徑2025｜生還者葉曉明。（顏銘輝攝）

四徑2025｜生還者謝雯菲。（顏銘輝攝）

藉着歷代四徑人經驗分享及累積，以為我們已經進步了，但係估唔到今年再次還原沒有Finishers（完成者）的基本步。（編按：60小時內跑完四徑為完成者、72小時內跑完四徑為生還者）

四徑2023評論｜沒有新紀錄誕生也精彩 淺談跑手平民化與心態進化

今年四徑難度大增至6小時前通知起步時間，並且不准配戴手錶。我自己覺得係難在缺少高質素的休息。相信各位四徑粉都一齊等待公布起步時間，而我等到眼瞓都仲會想等多一分鐘，希望見到大會公佈。可惜敵不過睡魔，然後瞓幾個鐘就起身再望更新，原來都未公布，可想而知今屆跑手們的賽前休息質素唔會太好。當然我都會諗Andre（創辦人及總監Andre Blumberg）都要如常生活食飯瞓覺，估計未必會有太驚訝的起跑時間。

四徑2025｜生還者易健豪。（顏銘輝攝）

9:44pm起步都係無乜特別，不過我自己覺得夜晚起步都係辛苦，麥徑零士多self-support （自我補給）都會令我有擔心或恐懼。假設跑手8am起身，9:44pm起步，麥徑通頂走13小時，即係首日已經25小時以上無瞓覺，精神體力消耗何其大，然後接着傳統低潮期衛徑，加上追地鐵尾班車已經足夠懷疑人生，狀態下跌。幻想一下自己面對這個低潮，都唔知有冇方法可以令自己在港島徑復活到。眼見Nugo頭2徑（麥徑及衛徑）split time（分段時間）同自己以前時間相近，但係港島徑10+小時，可能自己打自己都未必有效，不過碼頭打氣聲的確有助士氣及提神。

四徑2025｜生還者Nugo。（顏銘輝攝）

四徑2025｜生還者陳偉迪。（顏銘輝攝）

手錶方面，真係兩極意見，有些四徑跑手的確不需要時常運用手錶，如果唔趕時間，我都好少睇錶，的確有助平靜自己心情，聆聽身體，享受山徑。不過我亦覺得手錶對追cutoff 的跑手係有些實際作用，假設閣下跑渣馬係最後一個追緊sub3 （2:59:59）, 我相信他在Sogo每分每刻都望著手錶精準計時，正如我在鳳徑也設下不同地方cutoff time，手錶的確幫助我準確到達每個設定checkpoint，過程非常精密，如果Nugo在鳳徑有手錶，會唔會令佢更容易提起精神，追到60小時內？只有等待他分享心路歷程，先可以令我們再學習，優化針對四徑的訓練計劃。

四徑2025｜生還者藤田慎一郎。（顏銘輝攝）

再次佩服2025 class 接受四徑挑戰的勇氣及執行力，外人的說話都不及你們默默用雙腳和時間說實話，感謝你們讓我再次學習四徑，你們的經驗有着很大的參考價值，成為下一屆挑戰者成功的基石。祝你們新年快樂。

【本文獲作者授權轉載，原文刊於此】

作者簡介：梁俊強是兩屆四徑完成者，其中在2021年的第10屆四徑，他跑出49小時21分，成為四徑史上首名跑進50小時大關的跑手。



梁俊強是首位在四徑breaking 50的跑手。（資料圖片/顏銘輝攝）

四徑2025｜生還者成績

Nugo Yamanath Limbu（尼泊爾） 60小時50分

Xie Wen Fei 謝雯菲（中國） 65小時20分

Ye Xiao Ming 葉曉明（中國） 66小時35分

Takashi Wakiya 脇屋貴司（日本） 67小時45分

Zheng Lumin 鄭露民（中國） 68小時26分

Kimmy Leung Hong Kiu 梁康翹（香港） 70小時18分

Gordon Lau Kam Fai 劉錦輝（香港） 70小時57分

Kaori Takeichi 武市香里（日本） 71小時04分

Kenneth Chan Wai Tik 陳偉迪（香港） 71小時11分

Glen Yick Kin Ho 易健豪（香港） 71小時32分

Shinichiro Fujita 藤田慎一郎（日本） 71小時48分



🔻以下參加者中途退出🔻

John Fan Wing Chun 范榮臻（香港）

James Kok Pak Ning 郭百寧（香港）

Chiang Chung Wei 蔣仲威（香港）

Jeff Ooi Joo Wan 黄裕萬（馬來西亞）

