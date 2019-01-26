【Lady_R．EP8】證明自己的鬥志　董嘉儀決意初戰半馬

怎樣才算是「突破」？ 每個人都有不同答案，今個跑季，我們找來長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成跑團「Lady_R」。 五個女生， 一個信念；我們全程直擊她們的訓練過程。 2019年一起Break the limit。

長跑運動愈見普及，十多年前跟人說跑10公里比賽，普羅大眾聽起來，還會有一種「完成都有點難度」的印象，然而時至今日，有跑步比賽，甚至有半馬、全馬經驗的人愈來愈多，不同程度的跑手數量增加，每逢跑季，都會以不同的形式尋求突破。那麼怎樣才算突破呢？不少人都誤會，認為比賽距離愈來愈長、時間愈來愈快，就是比賽的最大意義，跑步中收穫的得著，可真的僅限於那數字上的增減？就是唯一的「升級」挑戰?

事實未必盡然。

今個跑季，《01體育》找來了5個性格、背景都不同的女生，包括長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成「Lady_R」跑團，目標一致，只求在今個跑季用腳步尋找各自心目中的「突破」定義。在六大馬拉松Sub 3跑手楊錦鴻(金毛)和體能教練黃浩輝的「地獄式訓練」改造下，明年「全城街馬」之中，到底能否實現當下所定下的目標？「Lady_R」將會真實直擊五名女跑手的訓練進程。

每次見到Lulu時總是笑臉迎人。

每次訓練見到Lulu時，她總是笑臉迎人，完全看不出，原來她在訓練期間遇上了家人患重病的壓力；反而因為這事實，激發她更努力練跑，放鬆一下繃緊心情，保持健康身體，才能好好照顧家人。為此，Lulu決心完成今個跑季定下「完成人生首個半馬」的目標，以這次挑戰為自己增強信心，未來面對更多挑戰，亦能勇往直前。

Lulu本身的體能已經不錯，但為了這次半馬，依然下了更多苦功。

Lady_R團員目標： Cherry張瑛-半馬(初次完成) Sandy黃司慧-半馬(<1小時45分) Sara許麗沛-半馬(<1小時45分) Lulu董嘉儀-半馬(<2小時) Kaka陳亭嘉-8km(<40分鐘)

Lulu希望用這次挑戰增強自己的信心，未來面對更多挑戰，亦能勇往直前。

數據紀錄：SUUNTO

訓練場地：Eliment FitLax