【跑步】即使東馬取消　裝備自己才能保存希望｜Kimmy

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在日本擴散，東京馬拉松、名古屋馬拉松等等大型比賽，都變成只接受精英參與的賽事，日本各地的馬拉松亦相繼宣布取消。 尤其是東馬，這個意義非凡亦極受歡迎賽事的新安排，確實引起不少輿論爭議。我們這些海外跑友感到失望在所難免，但其實日本人本身又是怎樣看待這件事的呢？最近我就在查看日本網上的相關留言。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

東京馬拉松大會方面雖然公佈參賽資格可保留至2021年，但跑手必須再重新繳付報名費。在明年完賽的話，就可以同時領取2020和2021年兩面獎牌。對於這個安排，身邊的跑友的感想大概可以如此總結：「獎牌的意義，就是跑畢42.195才值得擁有，得到兩面獎牌，不會得到雙倍滿足，家裏還多了一件雜物呢！」

明白防疫對社會的重要，有些人還是會滿意這安排，每個人想法不一，沒有對與錯，只有喜與悲。但到底日本人本身對於「東馬只剩精英跑手」是怎樣想法﹖最近我就在網上查看相關的民調顯示，發現76%的日本市民都贊成這個安排。

網上民調：「東馬只剩精英跑手是否贊成﹖」// 76%贊成（網上截圖）

但其實識睇一定睇留言，不同意的聲音亦不少，原因是他們大多想直接取消了比賽。

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基於每天疫情狀況充滿變數，取消大眾參賽必是保障跑手和工作人員的最佳辦法。大會同時亦宣佈，為防止疫情進一步擴大，希望身體狀況不佳的市民不要上街，盡量留在家中觀看馬拉松直播。感覺上一直被指後知後覺的日本政府，近日亦開始做些事情防止疫情惡化，然而依我所見，社交媒體上的日本跑友還是經常群聚訓練，甚至一班人聚餐......

我有一些居住在東京的友人形容，當地市面上只有約三至四成的人會在公眾場合戴上口罩，情況實在令人擔心。要知道，日本已經是中國以外其中一個最多武漢肺炎確診個案的國家，有時不禁令人質疑日本人是否過於輕視今次疫情在社區爆發的嚴重性。無可否認日本的人口密度較香港低，隨便也可以找個空曠地方訓練，但放眼現今世界各地疫情愈趨嚴重，非常時期應否亦應該避忌一下呢？最近遠至歐洲的意大利也疫情亦有惡化跡象，擔心人家同時我亦自顧不暇，看來小妹4、5月的歐洲馬也危在旦夕......

持續訓練是必須的，但我選擇天未光就出發。

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未來充滿未知之數，但長跑其實不就是這樣的嗎？與其每天擔憂，倒不如好好裝備自己。一日未出發，一日都尚存希望。即使在疫境中，持續訓練依然必須，就算之後的比賽取消，練到的也是自己的，但就是要在訓練模式和習慣中稍微調整一下。嘗試早點起床，找一些人流稀少的時間練習。

上星期我找一條未跑過的路線，跑一個優質長課。由青衣出發，沿青山公路，經過屯門跑到元朗公園，總長是30公里。沿路有油站及便利店補給，可以跑得安心。加上早上的青公人煙稀少景色優美，還有不少打卡位，跑到元朗消了千多卡路里，又可以大吃一頓豐富早餐！何樂而不為？跑完心情也輕鬆得多。這段期間最重要是管理好個人衛生，對自己的健康負責，增強抗疫力，就是對社會的最大支持。