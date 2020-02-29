【跑步】病毒阻不了上山練跑的熱情　人滿之患威力更可怕｜Sandy

以往上山跑，只求感受山野的寧靜，吸一口新鮮空氣。 可是，這陣子上山，已經不能滿足我這個卑微的願望…… （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

武漢肺炎疫情期間，港九新界的各個山頭，彷彿變成「避難所」，甚至有人將山野當作自己的家來Work from home。周末的山頭更是人頭湧湧，毫不誇張，所謂「人山人海」就是這種。

上星期跑步，路經獅子亭，山上的環境和聲音污染，我敢說一定比山下高得多。

當大家都以為在山上可以脫下口罩，親親大自然，我卻覺得今時今日的山頭比商場、戲院危險得多。我仍然記得，農曆新年到某商場的戲院看賀歲片，九成人都戴口罩，但山上呢？九成人都沒有！醫生建議人與人之間最好保持一米距離，可是最近在網上看到一張獅子山的相片，行山客「打蛇餅」上山，可能連0.1米的距離都沒有，只要當時有一個確診者不小心打噴嚏，後果已不堪設想。地上滿是膠樽、紙巾，也有被丟掉的口罩，我到現在還是不太明白，這些人為何要將口罩丟在山頭，是想跟丟銅錢許願，祈求上天保平安的同一原理嗎？

我到現在還是不太明白為何要將口罩丟在山頭，是想跟丟銅錢向上天許願求平安嗎﹖（資料圖片）

上星期跑步，路經獅子亭，看到各式各樣的家庭和朋友聚會，小孩子們跑跑跳跳後，一窩蜂將手指插進食物盒取三文治，幾個男人在山頭浪漫扯煙，媽媽看見沒有戴口罩的孩子不斷咳嗽，還好意思大叫：「你仲咳？個個都驚咗你喇！」沿路的垃圾更是多不勝數，現今周末山上的環境和聲音污染，我敢說一定比山下嚴重得多。霎時間，我很心痛，從前一個讓自己可以放鬆、感受清新空氣和寧靜的地方，已經變成另類年宵市場。以為適量的運動可以提升抵抗力？在這樣的環境運動，不染病已要還神。

以前跑山是這樣的。

還記得，以往渣馬前幾天，總是有些「年度跑手」湧到運動場跑步，嘻嘻哈哈的跑逆線，或者突然急停，渣馬之後呢？他們又會消失11個月。現在山上的情景大概都是這樣。那麼喜歡上山，為何這段時間才突然走來？我不懂什麼是山上的禮儀，但保持大自然環境清潔和寧靜，一直以為理所當然，原來是天方夜譚。

現在是這樣的。（資料圖片）

近日我不再上山練跑，依舊在運動場以外的跑步練習場跑圈，人比以前還多了，但人與人之間還可保持一定的距離，有時候我都會刻意找一些路勢不太平坦、但較少人的地方練習長課，感覺比較安全，也有新鮮感。山野？一個我以為可以慢活、可以暫時脫下口罩的地方，似乎已經不再安全。