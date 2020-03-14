【新冠肺炎．在家網購】跑鞋底比馬桶更髒　小型洗鞋機成跑友恩物

曾有美國大學研究，發現鞋子上的細菌很多時比馬桶還要多。試想像跑鞋經過路跑、越野跑，汗水與外來污染物結合，我們帶了多少細菌回家？ 武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）疫情持續，港人的衛生意識提高，入屋前習慣用稀釋漂白水或消毒液清潔鞋子。其實坊間還有不少洗鞋用品，容易使用而且體積細小，適合居住環境狹窄而且貪方便的香港人。

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美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學家Charles Gerba早前發表研究報告，每雙鞋子穿過兩周後，外部就可測出龐大數量的細菌，平均每隻鞋子有421,000個單位的細菌，96%更是糞便沾來的大腸桿菌。

侯斯頓大學（University of Houston）藥劑學系研究員Jahangir Alam的團隊，測試過30戶人家居環境的樣本，發現鞋底偵測出艱難梭狀芽孢桿菌的機率，比馬桶座墊還要高3倍。

細菌污染物很容易就會由鞋子帶回家中，注意衛生十分重要。（網上截圖）

1. 臭氧消毒機 撳個掣搞掂

其實不止鞋子，就算是頭套、手套等運動裝備，不加清潔的話，「千年臭味」與含菌量，同樣可怕。如果本身比較懶，不想拿着鞋子又洗又刷，臭氧消毒器是個不錯的選擇。

原理很簡易，就是將本來用於醫療環境的消毒器搬到大眾家居，採用封閉式設計，放入鞋子或手套等小型物品，機器就會在攝氏21至24度內部環境中釋放臭氧消毒，鞋子擺放30分鐘至6小時左右，便可清除99%細菌病毒，卻不會傷害鞋子本身的化學物質或溶劑，避免破壞鞋子的結構。最重要是，用家只需將鞋子放入，按幾個掣就行，堪稱懶人恩物。

美國大學研究平均每隻鞋子上，有421,000個單位的細菌。（網上截圖）

2. 小型洗機鞋 藍光消毒更徹底

如果遇上必須沖洗才可消除的污漬，將鞋子放入洗衣機，加點消毒液清洗，自然是最方便，但我們無法控制沖洗力度，有機會「洗爛鞋」或「撞壞洗衣機」。若然家居面積容許的話，多置一部洗鞋專用的小型洗機鞋也不錯。除了設有尼龍刷在洗滌時刷走鞋子污漬之外，部份小型洗機鞋亦有紫外藍光裝置，一邊洗一邊消毒，比自己用手洗徹底得多。

實在沒有位置的話，亦可考慮用洗鞋袋放入洗衣機清洗。（網上截圖）

3. 專用洗鞋袋 家居面積有限之方案

香港居住空間有限，甚至連放洗衣機都成問題，何況還要再加一台洗鞋機？這情況之下，洗鞋袋就是另一個方案！放入洗鞋袋前，先用撐鞋器固定鞋子，就可減少鞋子在洗衣機內洗至變形的機會。鞋袋中的絨毛纖維既能清潔鞋面污漬，亦能包裹鞋子外層，避免強力沖刷導致鞋面破損，也能減輕硬物撞壞洗衣機的機會。當然，將鞋子與一般衣物一起清洗，視乎每人的衛生觀念，分開洗當然較理想。

鞋子未必每天都可清洗，但保持鞋子乾爽還是不錯的習慣。（網上截圖）

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保持鞋子乾爽也是日常衛生習慣

我們未必每天都洗鞋，但有些習慣還要多加注意。例如回家前先用漂白水或消毒液為鞋子「表層」消毒，「內層」則要保持乾爽，鞋子烘乾機會加熱去除鞋體內的多餘水分，減少滋生細菌機會。對於行山友或越野跑手來說，鞋子內外濕透可謂家常便飯。

除了家用烘乾機，網上亦有便攜版本，供工作、外遊、郊遊時使用。尤其方便腳汗多的人，這些裝置能減少異味，避免鞋體衛生狀況惡化。運動本來就是對健康生活的一種追求，健康很多時就從這些生活小環節入手。

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