RingFit減肥健身︱何慈恩教你練勻3大肌群　記住重點在家練出腹肌

香港疫情再次爆發，逐漸回復的運動氣氛急消頹。擔心外出訓練會承受感染風險，而且訓練場所重新關閉。很多人都需要回復數月前，在家訓練的日常，尋找足不出戶又維持運動量的訓練方法。 有一款健身「器材」，被大家輕視了，就是玩RingFit！

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任天堂（Nintendo）Switch推出RingFit（健身環大冒險）遊戲以來，減肥增肌的成功個案比比皆是。然而，「人玩RingFit、我玩RingFit」，怎麼別人看起來事半功倍，特別成功？

留家訓練，真可練出理想效果？關鍵除了持之以恆，也應留意每個動作的細節，認真做，不要欺騙自己。若然只求取分，得過且過，效果自然不理想。今次健身教練何慈茵（Charlene Houghton）跟大家分享3套RingFit訓練動作的要點，逐一針對腰腹、大腿、腰臀肌肉的訓練細節，並解釋當中要留意地方。希望疫情過後，大家更加脫胎換骨吧！

RingFit訓練腰腹肌肉重點：

提臀 ．髖推到最高點時，同時用力收緊臀部肌肉。 ．提臀太快不代表做得好，要慢慢提升。 ．動作時用腳跟發力。

平板支撐 ．動作過程別彎腰，收緊腹部。 ．雙手擺放位置跟臂膀成一直線。

高舉雙臂晨式 ．伸直雙手、鎖緊手肘。 ．腰要直，不要寒背。 ．膝蓋可以微曲加強效果。 ．快不代表做得好，慢慢做。

高舉雙臂側彎 ．不要靠雙手擺動，手跟要鎖實。 ．擺動腰腹帶動整個身體。 ．快不代表做得好，慢慢做。

椅子姿勢 ．雙手上下擺動時，其實腹肌參與度亦很高。 ．用力收腹，不要彎腰。 ．別心急，跟回節奏慢慢做

RingFit訓練腰臀肌肉重點：

寬深蹲： ．髖關節落得比膝蓋低，可加強刺激肌肉。 ．膝蓋盡量向前，或者微微向外指，避免受傷。 ．訓練動作不是鬥快，快不一定好。 ．動作做慢一點反而更有效果。

抬抬大腿： ．盡量將大腿提高。 ．大腿跟地面盡量成水平線。

高舉雙臂深蹲： ．髖關節落得比膝蓋低，可加強刺激肌肉。 ．膝蓋盡量向前，或者微微向外指，避免受傷。 ．訓練動作不是鬥快，快不一定代表好。 ．動作做慢一點反而更有效果。

提臀： ．髖推到最高點時，同時用力收緊臀部肌肉。 ．提臀太快不代表做得好，慢慢提升。

登山式： ．用力鎖緊腹部，別讓自己彎腰。 ．寧願做慢一點，都要盡量做到最正確。

RingFit訓練大腿肌肉重點：

深蹲 ．深蹲目的是針對刺激大腿四頭肌的話，兩腿間距離收窄一點。 ．兩腿間距離收窄至臂膀闊度，更感覺到大腿肌肉。 ．膝蓋盡量向前，或者微微向外指，避免受傷。 ．訓練動作不是鬥快，快不一定代表好。 ．動作做慢一點反而更有效果。

抬抬大腿 ．訓練時，不要取得分數就算，盡力將膝蓋抬高。 ．大腿跟地面盡量成水平線。

大腿推壓 ．動作針對一般訓練較少用到的大腿內側肌肉，可能會比想像中累。 ．訓練時記得挺直腰。

登山式 ．訓練時注意腰部別左右擺動得太大。 ．鎖緊腰腹，別讓自己彎腰。 ．別心急，寧願做慢一點，都要盡量將動作做到最正確。

踢腿 ．做得太累，同樣容易出現彎腰的問題。 ．用力將腹部向下推，下背盡量貼着地面。 ．別心急，跟回節奏慢慢做。

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