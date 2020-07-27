【新冠肺炎】室外必須戴口罩　跑步佩戴哪款口罩呼吸最暢順

政府收緊防疫措施，本周三（7月29日）起，身處室內及室外之公眾地方，必須佩戴口罩，暫時為期7天。 健身室及體育處所均已關閉，除非家中設有跑步機，否則練跑都在室外。到底要暫停訓練，還是戴住口罩跑？

1）運動專用口罩

市面上專為運動而設的口罩，口罩用硬膠包住嘴部，再有濾片設在硬膠外層，濾片可更換，有開關扣實，不會直接接觸嘴部，不怕汗水沾濕，亦可調節空氣流入，不怕呼吸力度影響效用。

這款訓練口罩通過認受性高的ASTM International（美國材料和試驗協會）標準，過濾能力達PFE 0.1微米，能阻擋流感、沙士等病毒，但能否阻隔新型冠狀病毒，暫時未有資料，對跑步來說，阻隔能力已是3款口罩中最好的。

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適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：

+ 5 + 4 + 3

2）外科口罩

據神經科學醫生黃秉康解釋，外科口罩濕了就沒有過濾效用，如果戴住外科口罩跑，肯定有汗，就算戴了口罩都沒有效用。

此外，外科口罩功能亦受呼吸力度影響，它主要應付我們日常呼吸產生的力度，阻擋有害物進入口鼻，減低呼吸道傳染病傳播。跑步時，我們比平常更用力呼吸，吸氣時產生的壓力比平常大，減低外科口罩的阻隔功能。

關於外科口罩的9件事：

+ 5 + 4 + 3

3） 另買一個厚膠，設在外科口罩內

這款嚴格來說不是口罩，而是一個可以重用的厚膠，將外科口罩扣在膠上，運動時可以使用。優點是外科口罩不再緊貼臉部，跑起來呼吸較暢順，亦不易弄濕口罩，運動後亦可清洗厚膠。但口罩功能有否降低，就未有進一步資料。

這個硬膠數十元就可以買到。（區嘉俊提供）

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府今日（7月27日）宣布最新防疫措施，暫時推行至8月4日，主要包括： 1.室外公眾地方，必須佩戴口罩 2.限眾令減至兩人 3.所有餐飲處所禁止堂食，特定處所除外 4.所有體育處所及泳池，必須關閉

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