跑鞋︱實測Alphatorsion BOOST　伸展空間充足反惹兩極評價？

adidas今年推出的Alphatorsion BOOST跑鞋系列，主打新研發的360°Torsion與旗艦級BOOST中底，試圖結合兩種王牌技術，製作出最強緩震與隱定性能的練習鞋。然而將所有獨當一面的技術合二為一，就代表無懈可擊嗎？最近天氣轉涼，我嘗試換上了這款新跑鞋作日常的輕鬆跑練習，測試個人體驗的跑感。

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測試鞋款：adidas Alphatorsion BOOST（按圖放大）

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今年因為疫情關係，市民對戶外運動多少有點戒心，但隨着秋季來到，天氣變得涼快得多，傳統的行山、跑步季節重臨。縱使有人依然不敢進行太劇烈的訓練，甚至因為社會環境而停下腳步。惟近日氣溫下降，即使維持戴口罩的習慣，對體能的負擔早已減低，再沒有逃避慢跑的理由吧。最近我便嘗試使用Alphatorsion BOOST作為輕鬆跑練習的鞋履，感受這款同時配置360°Torsion與BOOST兩大adidas王牌技術的跑鞋，能否得出「1加1大於2」的舒適跑感。

綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★★ 透氣：★★★☆☆ 舒適：★★★☆☆ 穩定：★★★★☆ 反應：★☆☆☆☆ 抓地：★★☆☆☆

各配色的adidas Alphatorsion BOOST（按圖放大）

adidas Alphatorsion BOOST（品牌圖片）

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鞋款簡介

相信大部份跑手都會知道，中底總是一雙跑鞋的「靈魂」，因此每家運動品牌都會投放大量資源在於中底研發上；然而長跑運動的勝敗，很多時只在於細微間的差異，即使跑鞋擁有性能優秀的中底物料，亦需要一些小部件的配合，才能發揮最大功能。

歷年來其中一種最能突顯adidas跑鞋跟其他品牌不同的技術，則首推著名的Torsion system。這款發明於1988年的系統，其實是一塊置於跑鞋中橋的立體膠片，它可以大大減少中底在跑動時的扭曲幅度，加強跑鞋的穩定性能，是為品牌歷久不衰的「長青技術」。今年adidas改良了這款已有32年歷史的跑鞋系統，推出了360°TORSION，配罝在Alphatorsion BOOST跑鞋系列，它的特點是將本來放置在中底內部的膠片，從中底往鞋跟延伸，成為一件注目的「X字型」支架結構，將踏步時穩住中底的力量延至鞋跟兩側，鎖住腳踝減少在鞋體內的移位。

今年adidas改良了這款已有32年歷史的跑鞋系統，推出了360°TORSION。

傳奇的系列部件，配用在旗艦級的中底物料上。Alphatorsion BOOST的鞋跟厚達35毫米，前掌則為25毫米，BOOST的緩震性能得到充分發揮；鞋面Textile物料有一定厚度，但極富彈力，讓腳掌經過跑動和肌肉膨脹，亦有足夠的伸展空間；加上滿佈了透氣孔的設計，秋冬季穿著亦不覺局促。反而在外底方面，物料上的着墨卻較少，並非使用adidas頂級跑鞋的Continental物料，而是品牌自家的像膠，作出參考足球鞋底紋路的設計，以應付跑步以外，應付其他cross-training都適合，亦是Alphatorsion定位為訓練鞋，而非比賽鞋的證明。

Alphatorsion BOOST的細節：（按圖放大）

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試後感

拿起Alphatorsion BOOST看第一眼的印象，已經覺得品牌希望以它作為一款舒適訓練鞋的定位非常明顯。當時我尚未知道360°TORSION新系統的能耐，但作為多年的Ultra BOOST用家，看到Alphatorsion那厚達35毫米BOOST後跟，已經可以肯定它的高回彈感一定比過去幾代的Ultra BOOST更加鮮明。

然而我向來都形容BOOST是一把「雙面刃」，它在緩震性能方面實在無可挑剔，但亦正是它的緩震太強，跑步時踏步在BOOST物料之上，中底會明顯的收縮，感覺既像彈床，但又有點像泥濘，對體重較重的跑手來說尤其明顯。這種跑感的確「養腳」，喜歡的人自然很喜歡。但是不喜歡的，卻可能會嫌步頭「太膩」，距離長了，反而越跑越洩氣。由於我體重不輕，所以一般來說我都只會穿BOOST跑鞋作日常輕鬆跑，但若要應付速度課、甚至比賽的話，BOOST卻不會在我考慮之列，是個人喜好和習慣的問題。

因此當我測試Alphatorsion BOOST時，亦刻意留意了造方面的著用感，看看加入360°TORSION後會否略為改變。最初未完全開鞋時，尚以為跟BOOST物料本身「熱身」未夠有關，鞋子的實時反應因此配搭360°TORSION而出現改變，但是當跑了大約8至9公里左右，算是開鞋了之後，感覺上就變回了很典型的BOOST，養腳方面固然是水準以內的，就是沒有太大驚喜。

這個角度看很明顯「X字型」支架跟腳跟...好像沒有關係。，

當然吧，Alphatorsion BOOST的最特別的性能不是BOOST，而是360°TORSION新系統，因此還是要測試那佔鞋子主要結構的「X字型」支架，才能完成這次評測。這個從中底延伸向鞋跟部件，確實令後掌在跑動時非常穩定，間接令「直線地」慢跑時，BOOST的緩震性能更鮮明。但其實說是360°，由於每個人的腳型總會有差異，未必每個人都能用盡這新部件的性能，就以我為例，即使穿上平日慣常的尺碼，這個支架後半的部件卻連我腳跟都觸不到，兩者就像毫無關係般存在。

另一包裹阿基里斯腱的鞋跟部件又太軟，靠它支撐後跟的話，絕對不足夠。做左了鞋子左右非常穩定，亦不用擔心內翻的問題，但跑步時腳掌推後，腳跟亦會伴隨步伐明顯地向後移，步速愈快就愈明顯，未能做到全方位的鎖住腳踝。

Textile物料實在太彈太軟，單靠此物料絕不足以支撐腳掌，轉向時前掌甚至會有輕微「飛出中底」的現象。

此外由於Alphatorsion BOOST的定位是cross-training都合適的鞋款，如果純粹穿它跑步的話，它的外底配置卻「大貪」了一點，參考足球鞋底紋路，本是為了加強轉向的考量。但由於物料與紋路的先天結構，令它抓地力確實不算出眾，做成前向推力不夠明顯，快速轉向亦不見靈活的結果。

但更嚴重的問題，出現在鞋面的Textile物料上，由於鞋體的前掌設計，本身預留了充足的伸展空間，即使穿入的是腳掌較闊的東亞人，亦不見緊迫，但由於Textile物料實在太彈太軟，單靠此物料絕不足以支撐腳掌，轉向時前掌甚至會有輕微「飛出中底」的現象，移向時速度愈快、力量愈大的話，情況就愈明顯，白白浪費了後跟穩定與鬆緊度恰到好處的360°TORSION。

純粹用來輕鬆跑+「養腳」，Alphatorsion BOOST的性能便非常充足了。

看到這裏，好像寫得Alphatorsion BOOST好像未見出眾般，但其實穿適當的鞋履應付適當的環境是常識吧。如果硬要穿這個鞋款走靈活、速度的訓練，它未必能完成滿足跑手的需要；但是當情況換到「養腳」為目的的日常輕鬆跑，或者重建狀態時的恢復跑的話，那些充足的伸展空間、慢跑時更充分體驗的緩震等等，其實全是優點，最重要還是了解自己需要什麼，才能選取合適的裝備。

同場加映，「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月3日更新）

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